Приставы смогут забирать загранпаспорта у должников

В правительственной комиссии одобрили проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у людей, которых признали невыездными из-за долгов и неисполнения ими судебных решений. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, документы во всех случаях должны передавать в выдавший их государственный орган. После исполнения своих обязательств должник сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе.

Оповестить человека о том, что он стал невыездным, должны в течение дня. Для этого будут отправлять электронное уведомление либо приносить эти сведения лично под подпись. "В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления", – пояснил Груздев в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, загранпаспорта смогут признавать недействительными и, соответственно, изымать их, если во время проверок выяснится, что документ оформили и выдали с нарушениями. Такая мера затронет владельцев удостоверений, которые изменили фамилию, имя, дату рождения или пол – в этом случае документ придётся заменить в течение полугода. Кроме того, загранпаспорт признают недействительным, если его владелец потерял российское гражданство.