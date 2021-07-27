Приставы смогут забирать загранпаспорта у должников

В правительственной комиссии одобрили проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у людей, которых признали невыездными из-за долгов и неисполнения ими судебных решений. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
По его словам, документы во всех случаях должны передавать в выдавший их государственный орган. После исполнения своих обязательств должник сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе.
Оповестить человека о том, что он стал невыездным, должны в течение дня. Для этого будут отправлять электронное уведомление либо приносить эти сведения лично под подпись. "В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления", – пояснил Груздев в беседе с РИА Новости.
Помимо этого, загранпаспорта смогут признавать недействительными и, соответственно, изымать их, если во время проверок выяснится, что документ оформили и выдали с нарушениями. Такая мера затронет владельцев удостоверений, которые изменили фамилию, имя, дату рождения или пол – в этом случае документ придётся заменить в течение полугода. Кроме того, загранпаспорт признают недействительным, если его владелец потерял российское гражданство.
Комментарии
В Сочах два армяна-приставы тоже думали что дом снесут
Да посмотрите контингент кто в приставы идет. Такое ощущение что быдло выловили на улице и раздали форму. Грамотности ноль, творят такое количество ошибок не считая манеры разговора.
Назад в будущее, к крепостным?
27.07.2021 10:50
- гость -
а кого вы там ожидаете увидеть за копеечную зарплату и бесконечный объем работ
Штрафы заплатить-денег нет, бедный я несчастный, пожалейте меня люди. За границу-деньги есть, кутить, так кутить. Не выпустили-изверги, я не крепостной.
Это в мед книжках называют раздвоением личности.
Нада долги вовремя отдавать. А лучше небрать. А так инецыатива правильная.