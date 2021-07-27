47 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 47 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 19 жителей Горно-Алтайска, у восьми жителей Шебалинского района, у шести жителей Майминского района, у шести жителей Чойского района, у пяти жителей Усть-Канского района, у двух жителей Усть-Коксинского района и у жителя Кош-Агачского района.

За весь период в регионе выявили 19 269 заражений COVID-19. При этом выздоровел 17 801 пациент, в том числе 33 – за последние сутки.

Умерло ещё два пациента с коронавирусом. Всего в Горном Алтае зарегистрировали 303 летальных случая.