В России предложили создать отдельные вагоны метро для женщин

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров заявил, что в России необходимо запустить женские вагоны в метро. По мнению политика, эта мера поможет защитить россиянок от домогательств в общественном транспорте.

Как сообщает "Вечерняя Москва", письмо с предложением направили министру транспорта Виталию Савельеву. Петров подчеркнул, что меньшая часть мужчин занимается домогательствами в общественном транспорте, однако девушки испытывают страх столкнуться с подобным опытом.

Политик отметил, что в мире уже распространена практика разделения вагонов по полам. В странах с такими вагонами женщины могут пользоваться как отдельными, так и общими, для мужчин и женщин. Кроме того, там с комфортом могут разместиться беременные и женщины с маленькими детьми.