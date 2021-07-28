Первый канал закрыл шоу с Ксенией Собчак из-за низких рейтингов

Первый канал закрыл шоу "Док-ток", ведущими которого были Ксения Собчак и Александр Гордон. Об этом сообщает ura.ru.

Как отметил собеседник издания, с самого начала шоу показывало не те рейтинги, на которые рассчитывало руководство. Ксения Собчак должна была поднять их, однако этого не случилось, даже с учётом того, что телеведущая вернулась после многолетнего перерыва работы с каналом.

Плохие рейтинги передачи связывают с тем, что телеведущая уже "надоела зрителю". Вместо проекта "Док-Ток" на Первом канале будут показывать новое политическое шоу, однако его название и ведущего раскрывать пока не стали.