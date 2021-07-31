Российские саблистки взяли командное золото на Олимпиаде в Токио

Сборная Олимпийского комитета России взяла золото в командном первенстве по фехтованию среди женщин.

София Позднякова, Софья Великая и Ольга Никитина одолели в финале француженок со счётом 45:41. Третье место заняли саблистки Южной Кореи, победив Италию со счетом 45:42.

Кстати, для Софии Поздняковой это уже вторая золотая медаль. 26 июля она обыграла соотечественницу Софью Великую в финале олимпийского турнира по фехтованию со счётом 15:11.

В медальном зачёте Россия на данный момент занимает четвёртое место с 11 золотыми, 15 серебряными и 11 бронзовыми медалями. Лидируют Китай, Япония и США.