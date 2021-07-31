Российские саблистки взяли командное золото на Олимпиаде в Токио

Сборная Олимпийского комитета России взяла золото в командном первенстве по фехтованию среди женщин.
София Позднякова, Софья Великая и Ольга Никитина одолели в финале француженок со счётом 45:41. Третье место заняли саблистки Южной Кореи, победив Италию со счетом 45:42.
Кстати, для Софии Поздняковой это уже вторая золотая медаль. 26 июля она обыграла соотечественницу Софью Великую в финале олимпийского турнира по фехтованию со счётом 15:11.
В медальном зачёте Россия на данный момент занимает четвёртое место с 11 золотыми, 15 серебряными и 11 бронзовыми медалями. Лидируют Китай, Япония и США.
Комментарии
... Ура ! Нашим спортсменкам и спортсменам ... !!! А вот нашим чиновникам у Кремля давно нужно выставить от России - и WADy, и МОК ( особенно Баху ... !) Большой Государственный Ультиматум ... !!! О том, что пора лишить WADa и МОК право выдавать "любимым" спортсменам специальные Разрешения на применение тех или иных "лекарств", - то ли от "астмы", то ли от "мандража" и боязни "высоты" и других Человеческих фобий ... !!!!!!! Иначе, зачем чиновники всех рангов делают вид, что пекутся о здоровье спортсменов и проводят
всевозможные медосмотры ... ???!!! Вот тогда все спортсмены, всех стран планеты Земля - будут поставлены между собой - в равные условия !!!!!!! Что, - это разве НЕ так ... ???!!! Большим Спортом должны заниматься здоровые спортсмены ... !!!!!!! Для других есть Спартакиады и Олимпиады для инвалидов ... !!! Если чиновники WADa и МОК не согласятся с этим предложением, то провести полную замену ( перевыборы … !?!) всех членов МОК и WADa под эгидой ООН и Совбеза ООН ... !!! 31.07.2021 г. ... Ну не возможно же найти в нашем бренном Мире «палку» с одним концом … !!!!!!!???????!!!!!!! Константин Российский из Российской Глубинки, где живут не только постулаты Простых Истин ... !