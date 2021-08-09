В России появился памятник борщу

В Курске в День художника установили памятник борщу. Создатель сделал инсталляцию "постной", изобразив только овощи, сообщает "Курское интернет-телевидение".

Автором монумента выступил курский художник Олег Радин. Он разместил объект рядом со зданием местной галереи "АЯ". Появившийся памятник представляет собой лежащие на постаменте позолоченные продукты для борща, за исключением мяса. Отсутствие ингредиента художник объяснил современной обстановкой.

"Какая жизнь – такой и борщевой набор. Не до мяса нынче", – отметил Радин.

Открытие монумента было приурочено ко Дню художника. Россияне оценили мероприятие, отметив вклад Радина в развитие культурной жизни города.