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В России появился памятник борщу

, ИА "Амител"
В борщевой набор входят только овощи, поскольку "не до мяса нынче"
Фото: 'Курское интернет-телевидение'

Фото: "Курское интернет-телевидение"

В Курске в День художника установили памятник борщу. Создатель сделал инсталляцию "постной", изобразив только овощи, сообщает "Курское интернет-телевидение".

Автором монумента выступил курский художник Олег Радин. Он разместил объект рядом со зданием местной галереи "АЯ". Появившийся памятник представляет собой лежащие на постаменте позолоченные продукты для борща, за исключением мяса. Отсутствие ингредиента художник объяснил современной обстановкой.

"Какая жизнь – такой и борщевой набор. Не до мяса нынче", – отметил Радин.

Открытие монумента было приурочено ко Дню художника. Россияне оценили мероприятие, отметив вклад Радина в развитие культурной жизни города.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.08.2021 23:56
Botanik

Лучше бы поставил памятник борщевику. Люди всё лето с ним борятся на дачах, между шашлыками.

10.08.2021 06:58
гость

Вот борщу есть, а труженицам тыла с годы ВОВ нет, не справедливо как-то

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