37-летний рубцовчанин утонул в самой опасной алтайской реке

Вечером 9 августа в Рубцовске в русле реки Алей (в районе подвесного моста) было обнаружено тело мужчины. Как сообщает сообщество "Инцидент Рубцовск", ссылаясь на слова очевидцев, погибшим оказался 37-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться. Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.

Река Алей – одна из самых опасных в Алтайском крае, ранее в интервью "Московскому комсомольцу" сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах регионального ГУ МЧС России Андрей Субочев. Гибнут в Алее не только дети, но и взрослые.

"На Ануе, Чумыше и Алее гибнут чаще всего. Эти реки сложные по гидрологии. Например, Алей коварен внезапными ямами – в каком-то месте можно вброд перейти, а потом раз – и яма на пять-десять метров. Ануй характерен резким перепадом уровня воды – внезапно он может подняться на несколько метров", – отметил специалист.

21 июля в Алее утонул 20-летний сотрудник УФСИН, а тремя днями ранее – 19 июля – река унесла жизнь 10-летнего мальчика.