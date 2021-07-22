Молодой сотрудник УФСИН утонул в реке Алей в Рубцовском районе

Сотрудник УФСИН утонул в реке Алей 21 июля. Как сообщает участник сообщества "Инцидент Барнаул", происшествие случилось около 16:00.

Тело 20-летнего сотрудника исправительной системы обнаружили на глубине 6 метров. Похороны состоятся 23 июля в селе Волчиха.

Напомним, днём 19 июля двое детей пошли купаться на Алей в посёлке Берёзовка Рубцовского района под присмотром родственницы. Во время купания ребята решили переплыть на другой берег, но в какой-то момент 10-летний мальчик бесследно исчез под водой. Позднее тело ребёнка нашли на расстоянии 600 метров ниже по течению.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", а прокуратура организовала проверку.