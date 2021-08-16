Депутат АКЗС Александр Молотов подал в суд на соперника по выборам Виктора Рау

Депутат АКЗС Александр Молотов подал в суд на активиста и выдвиженца от партии "Яблоко" в Госдуму Виктора Рау. Молотов требует отстранения Рау от участия в выборах. Об этом депутат сообщил в своём Telegram-канале.

Александр Молотов заявляет: Виктор Рау не может участвовать в выборах из-за того, что активист является активным сторонником движения "Штабы Навального", а в России эта организация признана экстремистской.

"В июне этого года в избирательное законодательство внесли изменения, согласно которым в пассивном избирательном праве на определённый срок ограничиваются лица, причастные к деятельности организаций и движений, признанных в судебном порядке экстремистскими (относиться к этому ограничению можно по-разному, но отменить его теперь можно только так, как оно было принято, то есть другим законом, принятым Госдумой). Устоявшимся в Верховном Суде решением Мосгорсуда от 09.06.2021 года движение "Штабы Навального" признано экстремистским", – пишет Молотов в своём блоге.

Депутат АКЗС подчёркивает, что не приемлет методов агитации, которым пользуются Рау и его сторонники.

"Как и многие жители нашей страны я также недоволен многим, что происходит в ней, недоволен действиями партии власти, но считаю, что любые изменения необходимо производить законными способами, а не посредством организации незаконных акций протеста. При этом меня поражает позиция партии "Яблоко", руководство которой открестилось от таких идей и людей, и которая в то же время продолжает выдвигать их для участия в различных выборах", – добавляет Молотов.

Также глава региональной фракции "Справедливая Россия" отметил, что такая оппозиция, как Виктор Рау, всё равно набирают на выборах малый процент голосов, "отнятых, по сути, у реально работающих оппозиционных кандидатов" и "тем самым играют на стороне партии власти".

Александр Молотов ("Справедливая Россия"), так же, как и Виктор Рау ("Яблоко"), выдвинут партией на выборы в Госдуму от 39-го барнаульского избирательного округа. Ранее сообщалось, что на скандального алтайского оппозиционера Рау было заведено уголовное дело за "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Активиста задержали на площади Советов в маске с надписью "Путина в отставку".

Напомним, выборы в Госдуму в 2021 году пройдут 19 сентября. Это третье воскресенье месяца.