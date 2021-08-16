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Депутат АКЗС Александр Молотов подал в суд на соперника по выборам Виктора Рау

, ИА "Амител"
Молотов обвиняет Рау в нарушении законов и экстремизме и требует исключить его из списков на выборах в Госдуму
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Александр Молотов подал в суд на активиста и выдвиженца от партии "Яблоко" в Госдуму Виктора Рау. Молотов требует отстранения Рау от участия в выборах. Об этом депутат сообщил в своём Telegram-канале.

Александр Молотов заявляет: Виктор Рау не может участвовать в выборах из-за того, что активист является активным сторонником движения "Штабы Навального", а в России эта организация признана экстремистской.

"В июне этого года в избирательное законодательство внесли изменения, согласно которым в пассивном избирательном праве на определённый срок ограничиваются лица, причастные к деятельности организаций и движений, признанных в судебном порядке экстремистскими (относиться к этому ограничению можно по-разному, но отменить его теперь можно только так, как оно было принято, то есть другим законом, принятым Госдумой). Устоявшимся в Верховном Суде решением Мосгорсуда от 09.06.2021 года движение "Штабы Навального" признано экстремистским", – пишет Молотов в своём блоге.

Депутат АКЗС подчёркивает, что не приемлет методов агитации, которым пользуются Рау и его сторонники.

"Как и многие жители нашей страны я также недоволен многим, что происходит в ней, недоволен действиями партии власти, но считаю, что любые изменения необходимо производить законными способами, а не посредством организации незаконных акций протеста. При этом меня поражает позиция партии "Яблоко", руководство которой открестилось от таких идей и людей, и которая в то же время продолжает выдвигать их для участия в различных выборах", – добавляет Молотов.

Также глава региональной фракции "Справедливая Россия" отметил, что такая оппозиция, как Виктор Рау, всё равно набирают на выборах малый процент голосов, "отнятых, по сути, у реально работающих оппозиционных кандидатов" и "тем самым играют на стороне партии власти".

Александр Молотов ("Справедливая Россия"), так же, как и Виктор Рау ("Яблоко"), выдвинут партией на выборы в Госдуму от 39-го барнаульского избирательного округа. Ранее сообщалось, что на скандального алтайского оппозиционера Рау было заведено уголовное дело за "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Активиста задержали на площади Советов в маске с надписью "Путина в отставку".

Напомним, выборы в Госдуму в 2021 году пройдут 19 сентября. Это третье воскресенье месяца.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

16.08.2021 13:19
гость

Рау не может участвовать в выборах из-за того, что активист является активным сторонником движения "Штабы Навального", а в России эта организация признана экстремистской

Боится Навального. Рау и рад, сейчас все узнают, что он от Навального и побегут за него голосовать. Вряд ли его снимут. Побоятся

16.08.2021 13:20
гость

А Рау предлагает снизить пенсионный возраст, ввести налог на роскошь и базовый доход для граждан РФ? Надо предлагать

16.08.2021 13:29
гость

испугалси Санька открытой конкуренции

16.08.2021 13:34
- гость -

странное основание. Он от Яблока идет. Какая разница как он к Навальному относится.

16.08.2021 13:35
гость

является активным сторонником движения "Штабы Навального", а в России эта организация признана экстремистской

Талибан вообще запрещена, а власть взяла

16.08.2021 13:36
гость

Тогда надо Яблоко экстремистской признавать. Из-за Рау

16.08.2021 13:43
Лёxa

Платёжная система PayPal вообще экстремистская.

16.08.2021 13:53
ванга

А вот сейчас стало ясно, что за СР не стоит голосовать ! Сами себя выдали

16.08.2021 14:10
Гость

Талибан вообще запрещена, а власть взяла

И почему-то РФ решила с ними пойти на контакт?

16.08.2021 14:10
гость

Да, депутат немного подставил СР, возникло подозрение, что боится проиграть стороннику Навального. Но Рау не предлагает то, что предлагает СР. Рау предлагает хорошие отношения с США, как в 90-е

16.08.2021 14:16
гость

Молотов показал свое истинное лицо, в которое охота х..

16.08.2021 14:31
гость

я против навального, а теперь ещё и против справедливоросов буду. грязно всё это со стороны молотова, мерзко как-то. сам-то чего в политику сунулся, если политика - дерьмо дерьмочеловек

16.08.2021 14:52
- гость -

Талибан и Навальный это разное, вы не так все понимаете. Молотову ближе талибаны судя по всему

16.08.2021 14:54
гость

И почему-то РФ решила с ними пойти на контакт?

Ну потому что власть взяла. С ними сейчас много кто на контакт пойдет. США вообще с ними подписали соглашение, что уходят

16.08.2021 14:56
гость

Талибан и Навальный это разное, вы не так все понимаете

Конечно разное, с талибаном американцы воевали, а Навального наоборот поддерживали. Одинаково, что их организации в РФ экстремистскими считаются, но контакт приходится иметь с обоими

16.08.2021 14:57
гость

я против навального, а теперь ещё и против справедливоросов буду

За коммунистов?

16.08.2021 15:02
- гость -

только КПРФ!!!!

16.08.2021 15:03
Чучмек

Задача СР, ЛДПР и "Новых людей" - оттянуть протестные голоса и размазать их тонким бессмысленным слоем ради победы всеми "любимой" и единственной ЕР ...

16.08.2021 15:24
гость

Задача СР, ЛДПР и "Новых людей" - оттянуть протестные голоса

А задача КПРФ и Яблока? За них Бондаренко и Навальный

16.08.2021 15:51
- гость -

грязно всё это со стороны молотова, мерзко

Еще и подло, трусливо. Обгадился по полной малыш.

16.08.2021 16:16
Virus

Хотел за СР голос отдать думал левые, теперь ясно что про властные , КПРФ вперед

16.08.2021 17:14
гость

Хотел за СР голос отдать думал левые, теперь ясно что про властные

Левый диапазон широкий. Бондаренко левый, но он за Навального. А есть левые, которые американцев не любят. СР это же не Молотов и даже уже не СР, а блок с партией Михеева, Прилепина. И то, что предлагает СР левее не придумаешь. Не знаю, как КПРФ, но Яблоко точно не предложит налог на роскошь и базовый доход. Даже снижение пенсионного возраста вряд ли

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