Как пройдут выборы в Государственную Думу в 2021 году

А электронное голосование в этом году будет или мне обязательно нужно идти на участок?

Будет, но не для всех. Заявки на проведение дистанционного электронного голосования подали 11 российских регионов. Плюс Москва, которая может отдельно проводить эксперимент по ДЭГ. Остальные пять субъектов, где можно будет голосовать дистанционно, ЦИК выберет на конкурсной основе. К слову, из Сибири заявку не подал никто. А это значит, что жителям Алтайского края выбирать депутатов придётся по старинке – на избирательном участке с бумажным бюллетенем и урной.

Среди претендентов на проведение ДЭГ в 2021 году – Курская, Нижегородская, Ярославская, Вологодская, Мурманская, Рязанская области, Бурятия, Северная Осетия и Севастополь. Заявки Воронежской области и Удмуртии оказались заморожены из-за противоречивой позиции властей.

Тестирование ДЭГ в регионах пройдёт в мае. По его результатам будет принято решение об использовании системы в конкретных субъектах.

Кроме того, на выборах в сентябре по всей стране будет использоваться и механизм "мобильный избиратель" – это позволяет гражданам голосовать по месту пребывания, а не прописки.