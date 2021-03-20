Как пройдут выборы в Государственную Думу в 2021 году

Ровно через шесть месяцев россияне будут выбирать депутатов Госдумы VIII созыва. Нижняя палата парламента (верхней считается Совет Федерации, где заседают сенаторы, которых население не выбирает) формируется по смешанной системе: 225 человек избираются по партийным спискам и ещё 225 – по одномандатным округам. Подробно рассказываем, как в этом году будут проходить выборы (спойлер – вместо одного дня будем голосовать три), какие партии точно окажутся в бюллетене, появится ли наконец электронное голосование и кто имеет право стать кандидатом в депутаты.
А правда, что опять голосовать будем несколько дней подряд?
Да, так и есть. Закон позволяет ЦИК принять такое решение после официального назначения даты голосования. Выборы могут проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трёх. Скорее всего, голосование пройдёт с 17 по 19 сентября.
Такая мера в прошлом году, в условиях пандемии, должна была не допустить скопления людей на избирательных участках. Это новшество опробовали на региональных и муниципальных выборах в ЕДГ-2020, а также во время голосования по конституционным поправкам.
А электронное голосование в этом году будет или мне обязательно нужно идти на участок?
Будет, но не для всех. Заявки на проведение дистанционного электронного голосования подали 11 российских регионов. Плюс Москва, которая может отдельно проводить эксперимент по ДЭГ. Остальные пять субъектов, где можно будет голосовать дистанционно, ЦИК выберет на конкурсной основе. К слову, из Сибири заявку не подал никто. А это значит, что жителям Алтайского края выбирать депутатов придётся по старинке – на избирательном участке с бумажным бюллетенем и урной.
Среди претендентов на проведение ДЭГ в 2021 году – Курская, Нижегородская, Ярославская, Вологодская, Мурманская, Рязанская области, Бурятия, Северная Осетия и Севастополь. Заявки Воронежской области и Удмуртии оказались заморожены из-за противоречивой позиции властей.
Тестирование ДЭГ в регионах пройдёт в мае. По его результатам будет принято решение об использовании системы в конкретных субъектах.
Кроме того, на выборах в сентябре по всей стране будет использоваться и механизм "мобильный избиратель" – это позволяет гражданам голосовать по месту пребывания, а не прописки.
Я тоже хочу стать депутатом. Я могу быть избран в Госдуму?
И как попадают в Госдуму?
В Госдуму России выбирают 450 депутатов сроком на пять лет. Половина избирается по одномандатным округам, то есть от одной территории парламентарием становится один человек. Ещё 225 депутатов выбирают по партийным спискам. Туда включены кандидаты от партий. Места в ГД получают пропорционально количеству набранных процентов за то или иное объединение.
При этом существует проходной барьер: партии нужно набрать не менее 5% голосов избирателей, только тогда её представители смогут стать депутатами Госдумы.
Какие партии смогут принять участие в выборах-2021?
Чтобы заявиться на выборы, партии должны будут собрать не менее 200 тысяч подписей в свою поддержку. Исключение составляют партии, имеющие "льготу". Сейчас насчитывается 14 партий-льготников. Это: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Коммунисты России", "Новые люди", "Зелёные", "Партия Роста", "Родина", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Яблоко", КПСС, "Зелёная альтернатива", "Гражданская платформа". Эти партии автоматически окажутся в избирательном бюллетене.
Таким правом они обладают, так как либо уже входят в нынешний состав ГД, либо на прошлых выборах получили не менее 3% голосов, или же представлены хотя бы в одном из региональных парламентов.
А я могу пойти на выборы не от партии, а самостоятельно?
Конечно. По одномандатным избирательным округам кандидаты могут выдвигаться как политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения. Для регистрации самовыдвиженец, как и кандидат от партии, не имеющей права участвовать в выборах без сбора подписей, должен собрать автографы не менее 3% избирателей, зарегистрированных в данном округе (или как минимум 3000 подписей, если в округе менее 100 тысяч избирателей).
А как страну поделили на 225 избирательных округов? Это же очень много.
Территория РФ разделена таким образом, чтобы в каждом округе было примерно равное количество избирателей, но при условии, что на каждый субъект Федерации должен приходиться хотя бы один округ. Перед прошлыми выборами – 2016 года – была принята схема избирательных округов сроком на 10 лет. Она действует до сих пор.
В большинстве регионов округа нарезаны по "лепестковому" принципу: административная столица делится между округами, в каждый из которых также входит обширная сельская территория. То есть городские избиратели "уравновешены" сельским электоратом.
Из всех регионов наибольшее количество округов было сформировано в Москве (15), Московской области (11), в Санкт-Петербурге и Красноярском крае (по 8). В 32 регионах было сформировано по одному избирательному округу, в том числе и в Республике Алтай. В Алтайском крае таких округов четыре: Барнаульский, Бийский, Рубцовский и Славгородский.
Комментарии
Победят кандидаты ЕР.
Кто будет выбирать этих дармоедов?
Платошкина посадили, боятся
Вчера смотрел одного умного человека, так он сказал, что бы была возможность что то изменить (заметьте, не изменить сразу, а только возможность изменений) нужно голосовать за КПРФ! Как бы вы их не не любили, как бы они там незахрясли стариканы дурацкие, как бы вы к ним не относились! И вообще как бы вы не думали о выборах плохо это или хорошо... Он сам сказал что никогда не ходил на выборы, и коммунистов какие они сегодня ненавидит, но обстановка складывается так, если упустить это окно возможностей, то потом придется больнее что то предпринимать для налаживания в пользу большинства, т.е. нас.
Имеем прекрасную возможность получить Болотную-2
Последние верующие в выборы старики поумирали , а молодняку 23 января указали кто они есть
Поэтому просьба не беспокоить
ЕР хоть что-то делать. Где работа остальных партий. КПРФ показала свою слабость выведя войска с территорий освобожденных от фашизма в ВОВ 41-45г.
ЕР хоть что-то делать.
Кроме пилить бюджет, что например?
Чем выше количество голосов, поданных за правительство на выборах, тем более тираническим оно является.
Ч. Краутхаммер
Главное во время избирательной компании никогда не говорите такого, что может запомниться.
Дж. Маккарти
Предвыборная кампания Уоррена Гардинга, девятого президента США, проходила под лозунгом «Возврат к нормальному положению». Если, как полагают скептики, коррупция в правительстве есть дело нормальное, то администрация Гардинга свои предвыборные обещания выполнила.
Лоренс Питер
Девяносто восемь процентов взрослого населения нашей страны — честные, порядочные люди, живущие своим трудом. Однако у всех на виду два процента оставшихся. И мы избираем именно их.
Лили Томлин
Иностранцы нам не указ...
20.03.2021 09:43
- гость -
Имеем прекрасную возможность получить Болотную-2
Уже сейчас начинаем писать плакаты "У меня украли выборы" "Я здесь власть" "Тик ток не врёт" Если не подедять либералы из 90, а они не победят, так и будут орать из каждого утюга, что выборы подтасованы. И не помогут ни камеры на участках ни опросы (скажут, видео поддельное, голоса купили, избирателей запугали).
Девяносто восемь процентов взрослого населения нашей страны — честные, порядочные люди
Спорное высказывание. Скорее честные, порядочные люди это процентов двадцать
Можно получить и Поклонную-2
20.03.2021 10:25
Пионер
ЕР хоть что-то делать.
Кроме пилить бюджет, что например?
АБОРИГЕН, ты ли это? Или ученика себе завёл, подрастающее поколение.
голосовать за КПРФ
Идея понятна, если не победит левосоциальная партия, то победит ЕР. Но если бы в КПРФ были умные люди, они создали бы блок левых партий, включая партию "За новый социализм" Платошкина, которого посадила власть. Тогда победа была бы реальной
ЕР хоть что-то делать.
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имея в руках всю полноту власти, ресурсов и всего в стране (по сравнению с др.партиями), они должны были уже горы свернуть!!! а вы говорите - хоть что-то?...
в ТАКОЙ богатейшей стране мира, мы давно могли бы есть здоровую пищу, ездить по золотым дорогам и работать два часа в день. остальное время посвящать себе и семье!!!
но капиталисты уготовили нам другую участь.
то что вывели войска - вот она слабость номенклатуры того периода. это нужно учитывать, а не отвергать.
многие сегодняшние беды начались именно с отвергания, хотя все вокруг говорят умные вещи, что на ошибках нужно учиться, а не сразу же всё построенное предками ломать...
20.03.2021 10:05
- гость -
КПРФ показала свою слабость выведя войска с территорий освобожденных от фашизма в ВОВ 41-45г.
Это что за смешная новость? Когда это КПРФ возглавляла исполнительную власть? Тогда уж КПСС вывела войска из ГДР и ЧССР. Но никак не КПРФ. Зюганов пришел как раз как альтернатива руководству КПСС. Он состарился, Грудинин не тянет, единственный их шанс это объединяться с Платошкиным
в ТАКОЙ богатейшей стране мира, мы давно могли бы есть здоровую пищу, ездить по золотым дорогам и работать два часа в день. остальное время посвящать себе и семье!!!
Если бы в мире не было бы конкуренции за ограниченные ресурсы планеты, включая рынки и финансовую систему. Трудно быть богатейшей страной мира если Мировым Центробанком является страна, которой нафиг не нужны лишние богатые конкуренты. Потребности безграничны, а ресурсы ограничены
Идея понятна, если не победит левосоциальная партия, то победит ЕР.
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это верно. а если сейчас допустить всякие "Но", то это именно то чего добивается Капитализм! именно в это они сейчас кинут все свои силы: разобщить, запутать, вызвать отвращение, даже ненависть... в общем любые наши отрицательные эмоции им полезны!!!
и вот эти выборы покажут насколько наше сегодняшнее общество выздоравливает!
если "Но" и склоки, то всё ещё плохо и так будет следующие 5 лет.
а если без всяких "Но", а разумно воспользоваться этим "окном", то есть вероятность начать налаживать.
АБОРИГЕН, ты ли это? Или ученика себе завёл, подрастающее поколение.
Бобик, ты ли это? Вижу, что ты - иди полижи косточку хозяину-едрисенку
Трудно быть богатейшей страной мира если...
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именно поэтому нужны Народные Советы, от сельских до Центральных Государственных.
только тогда учитываются интересы всех граждан страны! а не одних присосавшихся к власти предпринимателей, вкладывающихся в хоккей лишь для того что бы самим стать властью...
Потребности безграничны, а ресурсы ограничены
Именно поэтому ресурсы страны так активно продаются зарубеж едрисятами
это именно то чего добивается Капитализм! именно в это они сейчас кинут все свои силы: разобщить, запутать
Тоже согласен. Только с уточнением, капитализм и со стороны власти и со стороны оппозиции. Лезущие во власть прозападные либералы это такой же капитализм, который уже есть во власти. Только с еще более звериным оскалом образца свободы 90-х
именно поэтому нужны Народные Советы, от сельских до Центральных Государственных.
Именно поэтому ресурсы страны так активно продаются зарубеж едрисятами
Уже не так активны, санкции им мешают. А снимут санкции, активность резко возрастет. В 90-е не было санкций, вот тогда была активность. За рубеж шло все, включая ракеты