В "Черкизово" рассказали, когда заработает пострадавший от пожара "Алтайский бройлер"

На предприятии "Алтайский бройлер" в Бийске, которое пострадало от пожара 3 июля, начался монтаж кровли основного цеха, ведётся подготовка к строительству склада для хранения тары. Об этом сообщает группа "Черкизово", которая владеет "бройлером".

Ожидается, что предприятие возобновит работу в середине октября. При запуске цеха будет создано дополнительно более 200 новых рабочих мест.

Как сообщает "Бийский рабочий", модернизация "Алтайского бройлера" была запланирована ещё до пожара: "Черкизово" собиралось расширить производство мяса птицы в регионе.

Согласно подписанному на Петербургском международном экономическом форуме соглашению, компания вложит в развитие птицеводческого кластера в Алтайском крае 2,6 млрд рублей.

Это позволит увеличить мощность "Алтайского бройлера" с 70 тысяч тонн продукции (в живом весе) в год до 116 тысяч тонн к лету 2023 года.

Напомним, пожар на "Алтайском бройлере" уничтожил почти 3 тысячи "квадратов" производственных площадей, в том числе цех тары, склад готовой продукции и частично цех забоя птицы.

В МЧС отмечали, что ситуацию усугубило позднее сообщение о возгорании: к моменту прибытия первого подразделения кровля горела открытым огнём. После ЧП "Алтайский бройлер" временно приостановил работу.

В процессе подготовки к перезапуску бийского предприятия "Черкизово" временно замещает часть объемов предприятия за счет продукции своих площадок из центральной части России. Сейчас в отдельных регионах Сибирского федерального округа компания возобновила отгрузки для ряда крупных торговых сетей: "Мария-Ра", "Магнит", "Ярче". В ближайшее время планируются также поставки в "Ленту" и в сети X5 Group.

Справка

"Алтайский бройлер" – один из крупнейших игроков на рынке мяса птицы в Сибири. Компания работает с 2007 года, в состав "Черкизово" вошло в 2018 году. Производит широкий ассортимент продукции из мяса курицы под брендами "Петелинка" и "Алтайский бройлер". В общем объеме производства мяса курицы "Черкизово" доля предприятия составляет около 8,5%. Его доля в общей выручке компании – около 5%.