В "Черкизово" рассказали, когда заработает пострадавший от пожара "Алтайский бройлер"

На предприятии "Алтайский бройлер" в Бийске, которое пострадало от пожара 3 июля, начался монтаж кровли основного цеха, ведётся подготовка к строительству склада для хранения тары. Об этом сообщает группа "Черкизово", которая владеет "бройлером".
Ожидается, что предприятие возобновит работу в середине октября. При запуске цеха будет создано дополнительно более 200 новых рабочих мест.
Как сообщает "Бийский рабочий", модернизация "Алтайского бройлера" была запланирована ещё до пожара: "Черкизово" собиралось расширить производство мяса птицы в регионе.
Согласно подписанному на Петербургском международном экономическом форуме соглашению, компания вложит в развитие птицеводческого кластера в Алтайском крае 2,6 млрд рублей.
Это позволит увеличить мощность "Алтайского бройлера" с 70 тысяч тонн продукции (в живом весе) в год до 116 тысяч тонн к лету 2023 года.
Напомним, пожар на "Алтайском бройлере" уничтожил почти 3 тысячи "квадратов" производственных площадей, в том числе цех тары, склад готовой продукции и частично цех забоя птицы.
В МЧС отмечали, что ситуацию усугубило позднее сообщение о возгорании: к моменту прибытия первого подразделения кровля горела открытым огнём. После ЧП "Алтайский бройлер" временно приостановил работу.
В процессе подготовки к перезапуску бийского предприятия "Черкизово" временно замещает часть объемов предприятия за счет продукции своих площадок из центральной части России. Сейчас в отдельных регионах Сибирского федерального округа компания возобновила отгрузки для ряда крупных торговых сетей: "Мария-Ра", "Магнит", "Ярче". В ближайшее время планируются также поставки в "Ленту" и в сети X5 Group.
Справка
"Алтайский бройлер" – один из крупнейших игроков на рынке мяса птицы в Сибири. Компания работает с 2007 года, в состав "Черкизово" вошло в 2018 году. Производит широкий ассортимент продукции из мяса курицы под брендами "Петелинка" и "Алтайский бройлер". В общем объеме производства мяса курицы "Черкизово" доля предприятия составляет около 8,5%. Его доля в общей выручке компании – около 5%.
Комментарии
Я даже собаке такое не беру. Жуткий запах когда варишь
а ценник на кур и яйца взлетел, и уже не упадёт
Ремонтируйте поскорее , пожалуйста, больше кур на прилавках- ниже цены.
и город от их вони задыхается!!!но видно деньги заплати-и нет вони жжеными костями!!!а вы нюхайте!!!