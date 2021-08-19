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Новости

Подполковник и лейтенант ФСБ погибли в ДТП с начальником ГИБДД в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Их дети – девочки 9 и 16 лет – госпитализированы
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

В аварии на трассе А-322 с участием начальника отдела ГИБДД Михайловского района погиб 40-летний подполковник управления ФСБ по Ставропольскому краю и его 39-летняя супруга – лейтенант ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Как отмечает источник, мужчина занимал должность заместителя командира части по лётной подготовке, а его жена работала там же секретарём.

Напомним, что ДТП произошло в ночь с 17 на 18 августа на трассе Барнаул – Рубцовск, неподалёку от Шипуново. Одним из участников аварии стал начальник отдела ГИБДД одного из районов края. Он двигался на личном кроссовере Hyundai, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В региональном МВД уточнили, что мужчина находился в отпуске, был в трезвом состоянии.

По предварительным данным, два человека погибли на месте. Водитель госпитализирован, также госпитализированы дети погибших – девочки 9 и 16 лет.

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Шипуновском районе.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.08.2021 09:39
- гость -

Летная подготовка. Что это.

19.08.2021 09:42
- гость -

Соболезнования родным. Выздоравления пострадавшим.

19.08.2021 10:00
гiсть

наверное в части и не знали, что они в ФСБ работают

19.08.2021 10:09
- гость -

Контора как правило с мусарам не курит

19.08.2021 10:17
- гость -

ничего не понял

19.08.2021 10:20
- гость -

Для чего секретаршам звёзды вешать ?

19.08.2021 10:24
гiсть

если военная часть, кто там должен работать - конечно, военные, а не вольнонаемные

19.08.2021 10:26
Zilliboba

По своему опыту скажу. Ночью не нужно ездить по трассе. Только в крайнем случае. В этом случае на таком расстоянии можно было за светло приехать и заночевать в гостинице. Ночью то лоси, то машины без фар и габаритов. Не говоря уже о предметах на дороге.

19.08.2021 10:35
- гость -

Мне интересно другое, а что делал грузовик ночью на обочине и были ли у него включены габаритные огни... Мне доводилось видеть такую ситуацию: ночью, трактор припаркован частично на обочине, светится только один габарит справа вверху кабины и еле его видно!

19.08.2021 10:52
гiсть

да при чем тут ваши "интересно другое", "частично на обочине", когда на фото, распространенных в Интернете, видно, что фура стоит на обочине?
вины фуры тут нет никакой, и хочется вспомнить, как любят гаишники при выписывании штрафа объяснять водителю, какое опасное он совершил нарушение, здесь было бы "а если бы обочине/на дороге был человек?". а вот тут на обочине оказался грузовик

19.08.2021 10:58
- гость -

19.08.2021 09:39
- гость -
Это летная подготовка. Люди служили в авиационном полку ФСБ. Например в вертолетном полку погранвойск.

19.08.2021 10:58
- гость -

19.08.2021 10:00
гiсть
Это как? Полк ФСБ и не знали , что служат в ФСБ?

19.08.2021 10:59
- гость -

19.08.2021 10:20
- гость -

А если она секретные документы печатает ?

19.08.2021 11:01
- гость -

странная конечно раздача звезд...
в 40 полкан, в 39 лейтеха. засиделась супруга в малом звании. как минимум капитаном должна быть, а то и майором

19.08.2021 11:03
- гость -

19.08.2021 11:01
- гость -
Если она секретарь? Так и уйдет на пенсию в 40 лет лейтенантом.

19.08.2021 11:05
- гость -

она по выслуге лет уже не должна быть лейтенантом.

19.08.2021 11:08
- гость -

Попал начальник ГИБДД в тучу проблем. И у жены родню убил, и с большой конторой проблем нажил.

19.08.2021 11:08
гiсть

Это как? Полк ФСБ и не знали , что служат в ФСБ?
---
так если должность заместителя командира части по лётной подготовке, значит он служил в ВВС

19.08.2021 11:09
гiсть

а, понял, если авиация погранвойск

19.08.2021 11:09
- гость -

19.08.2021 10:52
гiсть
да при чем тут ваши "интересно другое", "частично на обочине", когда на фото, распространенных в Интернете, видно, что фура стоит на обочине?

Где ты у нас такие обочины видел, чтобы фура влазила?

19.08.2021 11:10
- гость -

интересно другое фсб на грузовике передвигались?

19.08.2021 11:13
- гость -

Где ты у нас такие обочины видел, чтобы фура влазила?

ну например кусок змеиногорского тракта. от выезда со школы садоводов, до своротка на сиб.долину.

19.08.2021 11:14
- гость -

19.08.2021 11:05
- гость -
С чего вдруг? есть штатное расписание- секретарь- воинское звание лейтенант. Все. Тем более может она всего год служит.

19.08.2021 11:14
- гость -

гость -
Для чего секретаршам звёзды вешать ?

Для пенсии

19.08.2021 11:21
гiсть

Где ты у нас такие обочины видел, чтобы фура влазила?
---
по рубцовской трассе хорошая дорога, почти везде на обочине уместится фура. это во-первых. а во-вторых, не обязательно бросать грузовик прямо сейчас, а можно проехать пару минут и найти хорошее широкое место

19.08.2021 11:44
Денис

А зачем вообще акцентировать внимание, на чинах и званиях?
Погибли люди.

19.08.2021 12:48
- гость -

Денис молодчина. Люди и гибнут каждый день .

19.08.2021 12:54
Виктор

Как думаете,

Будет выживший водитель
Этим детям помогать?

19.08.2021 12:55
- гость -

19.08.2021 12:54
Виктор
Погибшие его родственники.

19.08.2021 13:02
- гость -

В ФСБ уже семьями работают? Однако....

19.08.2021 13:03
- гость -

Семейная династия, чего плохого?!!!

19.08.2021 13:06
- гость -

19.08.2021 11:21
гiсть
по рубцовской трассе хорошая дорога, почти везде на обочине уместится фура.

На фото от фуры до разделительной линии метра полтора.

19.08.2021 13:10
- гость -

ужас

19.08.2021 13:23
гiсть

На фото от фуры до разделительной линии метра полтора.
---
до какой разделительной линии? до линии обочины меньше метра, но фура на обочине стоит, а не на проезжей части
https://h3.amic.ru/images/items/4529b488305774c74d087edf902f843d/images/cqYNrh8wEC0.jpg

19.08.2021 13:50
- гость -

куда ни глянь, кругом полковники и подполковники

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