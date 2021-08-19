Подполковник и лейтенант ФСБ погибли в ДТП с начальником ГИБДД в Алтайском крае

В аварии на трассе А-322 с участием начальника отдела ГИБДД Михайловского района погиб 40-летний подполковник управления ФСБ по Ставропольскому краю и его 39-летняя супруга – лейтенант ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Как отмечает источник, мужчина занимал должность заместителя командира части по лётной подготовке, а его жена работала там же секретарём.

Напомним, что ДТП произошло в ночь с 17 на 18 августа на трассе Барнаул – Рубцовск, неподалёку от Шипуново. Одним из участников аварии стал начальник отдела ГИБДД одного из районов края. Он двигался на личном кроссовере Hyundai, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В региональном МВД уточнили, что мужчина находился в отпуске, был в трезвом состоянии.

По предварительным данным, два человека погибли на месте. Водитель госпитализирован, также госпитализированы дети погибших – девочки 9 и 16 лет.

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Шипуновском районе.