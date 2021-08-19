Подполковник и лейтенант ФСБ погибли в ДТП с начальником ГИБДД в Алтайском крае

В аварии на трассе А-322 с участием начальника отдела ГИБДД Михайловского района погиб 40-летний подполковник управления ФСБ по Ставропольскому краю и его 39-летняя супруга – лейтенант ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
Как отмечает источник, мужчина занимал должность заместителя командира части по лётной подготовке, а его жена работала там же секретарём.
Напомним, что ДТП произошло в ночь с 17 на 18 августа на трассе Барнаул – Рубцовск, неподалёку от Шипуново. Одним из участников аварии стал начальник отдела ГИБДД одного из районов края. Он двигался на личном кроссовере Hyundai, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В региональном МВД уточнили, что мужчина находился в отпуске, был в трезвом состоянии.
По предварительным данным, два человека погибли на месте. Водитель госпитализирован, также госпитализированы дети погибших – девочки 9 и 16 лет.
Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Шипуновском районе.
Комментарии
Летная подготовка. Что это.
Соболезнования родным. Выздоравления пострадавшим.
наверное в части и не знали, что они в ФСБ работают
Контора как правило с мусарам не курит
ничего не понял
Для чего секретаршам звёзды вешать ?
если военная часть, кто там должен работать - конечно, военные, а не вольнонаемные
По своему опыту скажу. Ночью не нужно ездить по трассе. Только в крайнем случае. В этом случае на таком расстоянии можно было за светло приехать и заночевать в гостинице. Ночью то лоси, то машины без фар и габаритов. Не говоря уже о предметах на дороге.
Мне интересно другое, а что делал грузовик ночью на обочине и были ли у него включены габаритные огни... Мне доводилось видеть такую ситуацию: ночью, трактор припаркован частично на обочине, светится только один габарит справа вверху кабины и еле его видно!
да при чем тут ваши "интересно другое", "частично на обочине", когда на фото, распространенных в Интернете, видно, что фура стоит на обочине?
вины фуры тут нет никакой, и хочется вспомнить, как любят гаишники при выписывании штрафа объяснять водителю, какое опасное он совершил нарушение, здесь было бы "а если бы обочине/на дороге был человек?". а вот тут на обочине оказался грузовик
19.08.2021 09:39
- гость -
Это летная подготовка. Люди служили в авиационном полку ФСБ. Например в вертолетном полку погранвойск.
19.08.2021 10:00
гiсть
Это как? Полк ФСБ и не знали , что служат в ФСБ?
19.08.2021 10:20
- гость -
А если она секретные документы печатает ?
странная конечно раздача звезд...
в 40 полкан, в 39 лейтеха. засиделась супруга в малом звании. как минимум капитаном должна быть, а то и майором
19.08.2021 11:01
- гость -
Если она секретарь? Так и уйдет на пенсию в 40 лет лейтенантом.
она по выслуге лет уже не должна быть лейтенантом.
Попал начальник ГИБДД в тучу проблем. И у жены родню убил, и с большой конторой проблем нажил.
Это как? Полк ФСБ и не знали , что служат в ФСБ?
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так если должность заместителя командира части по лётной подготовке, значит он служил в ВВС
а, понял, если авиация погранвойск
19.08.2021 10:52
гiсть
да при чем тут ваши "интересно другое", "частично на обочине", когда на фото, распространенных в Интернете, видно, что фура стоит на обочине?
Где ты у нас такие обочины видел, чтобы фура влазила?
интересно другое фсб на грузовике передвигались?
Где ты у нас такие обочины видел, чтобы фура влазила?
ну например кусок змеиногорского тракта. от выезда со школы садоводов, до своротка на сиб.долину.
19.08.2021 11:05
- гость -
С чего вдруг? есть штатное расписание- секретарь- воинское звание лейтенант. Все. Тем более может она всего год служит.
гость -
Для чего секретаршам звёзды вешать ?
Для пенсии
Где ты у нас такие обочины видел, чтобы фура влазила?
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по рубцовской трассе хорошая дорога, почти везде на обочине уместится фура. это во-первых. а во-вторых, не обязательно бросать грузовик прямо сейчас, а можно проехать пару минут и найти хорошее широкое место
А зачем вообще акцентировать внимание, на чинах и званиях?
Погибли люди.
Денис молодчина. Люди и гибнут каждый день .
Как думаете,
Будет выживший водитель
Этим детям помогать?
19.08.2021 12:54
Виктор
Погибшие его родственники.
В ФСБ уже семьями работают? Однако....
Семейная династия, чего плохого?!!!
19.08.2021 11:21
гiсть
по рубцовской трассе хорошая дорога, почти везде на обочине уместится фура.
На фото от фуры до разделительной линии метра полтора.
ужас
На фото от фуры до разделительной линии метра полтора.
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до какой разделительной линии? до линии обочины меньше метра, но фура на обочине стоит, а не на проезжей части
куда ни глянь, кругом полковники и подполковники