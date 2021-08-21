Женщина выпала из окна 23-го этажа в Барнауле

43-летняя женщина выпала из окна 23-го этажа дома на улице Пролетарской, 165, в Барнауле. Как сообщает паблик "В курсе 22", пострадавшая скончалась на месте.
Судя по времени суток на снимке, инцидент произошёл рано утром. О причинах падения не сообщается. Информация о происшествии уточняется.
Напомним, что 8 августа восьмилетний ребёнок выпал из окна пятого этажа на улице Воровского в Барнауле. Проходившая мимо соседка оказала пострадавшему первую помощь и вызвала медиков. О состоянии ребёнка информации нет.
Ещё раньше в Барнауле с общего балкона многоэтажки выпала женщина. Инцидент произошёл у дома по адресу Власихинская, 97.
Комментарии
Была бы высотность 5-7 этажей — был бы шанс спасти
21.08.2021 10:39
Виктор
Ага, крылья бы появились.
Пущай полетает
21.08.2021 10:52
- гость - Пущай полетает, да? Ну ты и негодяй!
А лучше землянка.
При спуске в землянку то же убиться не проблема.
При чем тут этажность? Выпадают не просто потому что окна то мыли
Можно и на ровном месте упасть и учится.
21.08.2021 11:38
Гость
Ну в малоэтажном городе человеку, решившему сигануть, будет сложно найти место — высоких домов может и не оказаться.
Да и депрессия или отчаяние где скорее настигнут человека — в доме, где в окно стучат ветки берёз или на 20 этаже, где лишь ветрА?
Просто так никто не выпадает
При чем тут этажность? Выпадают не просто потому что окна то мыли
___________
Судя по времени, это примерно около 5-ти утра. Мыть окна в такое время?
Ну так я и говорю, что выпала не просто так, окна явно не мыла
21.08.2021 16:09
Гость
Один из показателей, случайно или преднамеренно человек упал — вопль. Как правило, если окружающие слышали крик падающего — значит он не хотел падать. Не слышали — хотел упасть