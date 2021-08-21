Женщина выпала из окна 23-го этажа в Барнауле

43-летняя женщина выпала из окна 23-го этажа дома на улице Пролетарской, 165, в Барнауле. Как сообщает паблик "В курсе 22", пострадавшая скончалась на месте.

Судя по времени суток на снимке, инцидент произошёл рано утром. О причинах падения не сообщается. Информация о происшествии уточняется.

Напомним, что 8 августа восьмилетний ребёнок выпал из окна пятого этажа на улице Воровского в Барнауле. Проходившая мимо соседка оказала пострадавшему первую помощь и вызвала медиков. О состоянии ребёнка информации нет.

Ещё раньше в Барнауле с общего балкона многоэтажки выпала женщина. Инцидент произошёл у дома по адресу Власихинская, 97.