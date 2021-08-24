Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля во вторник, 24 августа.

Подавать заявление на получение пособия не нужно. Деньги зачислят уже в сентябре этого года, однако не исключены и задержки.

"В случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 года, она может быть произведена позднее", – поясняется в документе.

Напомним, 22 августа глава государства предложил ввести допвыплаты для пенсионеров и военных. Тогда Путин выразил мнение, что этим категориям граждан в 2021 году требуется дополнительная поддержка, чтобы победить растущую инфляцию.