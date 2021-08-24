Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля во вторник, 24 августа.
Подавать заявление на получение пособия не нужно. Деньги зачислят уже в сентябре этого года, однако не исключены и задержки.
"В случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 года, она может быть произведена позднее", – поясняется в документе.
Напомним, 22 августа глава государства предложил ввести допвыплаты для пенсионеров и военных. Тогда Путин выразил мнение, что этим категориям граждан в 2021 году требуется дополнительная поддержка, чтобы победить растущую инфляцию.
Комментарии
Отличная новость!
точно, военным надо!
у них и так по -сравнению с остальными конские зп
интересно, а то что не доплатили людям из-за повышения пенсионного возраста.
Забыл ли народ повышение пенсионного возраста единой россии.
Украсть пять лет за 135$?! Он что, людей совсем за идиотов держит?
людей совсем за идиотов держит?
а что то не так?
хотя бы по 100 тыщ бы людям дал, жадина
А как выживать тем, кому для пенсии баллов не хватило?
Ни пенсии, ни работы нет.
Замкнутый круг смерти и геноцида.
А сами работницы ПФ говорят, что таких уже 50%!
24.08.2021 16:14
- гость -
Обезличенные работницы прямо так и говорят? Или все-таки доказательства своих небылиц предъявите?
при таких запасах нефти и газа, можно было бы выплачивать по 10 каждый месяц всем, не только пенсионерам.
однако не исключены и задержки.
24.08.2021 16:14
- гость -
А как выживать тем, кому для пенсии баллов не хватило?
Ни пенсии, ни работы нет.
Да ладно. Работа за 12 тр есть. У нас пенсия такая же.
А как выживать тем, кому для пенсии баллов не хватило?
Ну может это конечно не Ваш случай - но думать нужно было раньше и работать на нормальной работе с хорошей з\п.
24.08.2021 16:25
- гость -
Можете негодовать, но скажу: для ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ценных работников работа есть всегда, в любом возрасте.
Как дёшево люди продают свое достоинство и будущее страны.
люди продают
Есть у них выбор? расскажите.
24.08.2021 16:35
- гость -
Какие-то странные у вас понятия о достоинстве.
16:35
А ты знаешь скоко бонусов придёт за покупки на 10000 по карте мир? А потом на покупки на эти бонусы придут ещё бонусы.
Прикинь! Покупая ты сама печатаешь денюжку. И самом деле там не 10000 рэ)
24.08.2021 16:34
- гость -
Поделитесь,какие ваши навыки особо ценны работодателю. Просто из любопытства.
Военным, как самым социально-незащищенным слоям населения, может быть до 19 сентября и выплатят, а пенсионерам поди потом скажут "денег нет, но вы держитесь".
24.08.2021 16:46
Гость
Я в целом говорю. Так и есть - ценят ПРОФЕССИОНАЛОВ, а не тех, кто в рабочее время комменты строчит.
24.08.2021 16:46
Гость
Я в целом говорю. Так и есть - ценят ПРОФЕССИОНАЛОВ, а не тех, кто в рабочее время комменты строчит.
Ну ясен пень, профисионалы вообще пропуска в банкомат запихивают.
24.08.2021 16:11
- гость -
людей совсем за идиотов держит?
а что то не так?
АБОРИГЕНА прокинули, вот и возмущается
Может все-таки базовый доход по 10 тыс ежемесячно?
А где у нас можно устроиться на работу после 50, где платят от 25 тыс, что сейчас необходимо, чтобы год вошел в стаж и было набрано минимально необходимое количество баллов?
Если ты в молодости даже зарабатывал хорошо и постоянно работал, то в старости на низкооплачиваемой работе баллы уже набираться не будут и даже при стаже 40 лет их уже не хватает даже для минимальной пенсии.
Таких сейчас полным-полно!
Я бывший инженер. Всю жизнь на трансмаше работал. а последние 20 лет охранником за 15 тыс. Потому что никуда больше не берут. Вот и не хватило баллов при стаже 38 лет.
А после ковида у меня тромбофлебит. Уже ходить даже не могу.