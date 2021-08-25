Руководитель барнаульских единороссов предлагает горожанам выбрать место для стелы

Барнаул посетили авторы стелы "Город трудовой доблести". Архитекторы познакомились с архивными документами и фотографиями военных лет и дали экспертную оценку вариантам размещения памятной конструкции. Ожидается, что первые наработки будут готовы через месяц. До этого барнаульцы должны самостоятельно решить, какое из 11 мест в городе больше подходит для установки памятного знака.

Секретарь барнаульского отделения "Единой России" Юрий Еремеев вместе с депутатами гордумы показал архитекторам Денису Стритовичу и Кириллу Сокольскому 11 мест в краевом центре, которые предложили жители для размещения стелы. Во всех городах памятный знак устанавливают одинаковой формы, но размеры, материалы и архитектурные элементы в каждом населённом пункте уникальные.

По словам архитекторов, памятную конструкцию можно разместить на любой из 11 площадок в Барнауле. Как подчеркнул Юрий Еремеев, позиция "Единой России" – окончательное решение об определении наиболее подходящего места для размещения стелы "Город трудовой доблести" должны принимать горожане.

"Только барнаульцы должны определить место для памятного знака. На это обращал внимание секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак во время рабочей поездки по Алтайскому краю. Поэтому с 17 по 19 сентября горожане смогут отдать свой голос в пользу того или иного места для размещения стелы. Давайте вместе выберем лучшее место для увековечивания памяти трудовых подвигов тысяч барнаульцев", – цитирует Еремеева партийная пресс-служба.

Также в ходе осмотра площадок руководитель барнаульских единороссов заявил, что, по его мнению, идеальным местом для размещения стелы могла бы стать площадка Нагорного парка со стороны Оби. "Считаю, что памятный знак отлично дополнит эту точку притяжения сотен тысяч жителей и гостей нашего города", – подчеркнул Еремеев. С партийцем согласился и разработчик проекта Денис Стритович.

Первые наработки архитекторы представят в конце сентября. Напомним, в голосовании по вопросу места размещения стелы смогут принять участие все барнаульцы старше 14 лет. С 17 по 19 сентября будут работать 135 счётных участков.