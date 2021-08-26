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Гендиректор ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии осенью

, ИА "Амител"
Тедрос Гебрейесус сказал, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась, но показатели остаются на очень высоком уровне
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться к новой пандемии осенью. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве.

Он напомнил, что в сентябре стартует сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в октябре состоится саммит G20, а в ноябре проведут специальную сессию ВОЗ. А потому следующие три месяца "станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на неё", заявил он.

Гендиректор организации подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в мире стабилизировалась. Однако заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

Тедрос Аданом Гебрейесус уже не впервые призывает мир готовиться к новым пандемиям. В конце июня он заявил, что страны должны выучить уроки, которые преподаёт нынешняя пандемия, и "сделать всё возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования". В конце мая Гебрейесус также выразил мнение, что человечество рано или поздно столкнётся с новой пандемией, которая окажется гораздо опаснее нынешней.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.08.2021 09:52
- гость -

Министерство здравоохранения Японии заявило, что в некоторых частях неиспользованных доз вакцины COVID-19 от Moderna Inc. внезапно были обнаружены иностранные примеси. Агентство Kyodo уточняет, что инородные компоненты были найдены в 39 ампулах. Что это были за вещества, пока не известно. Учёные бьются над разгадкой этих примесей.(с)

26.08.2021 11:10
мимопроходил

09-52 так инородные или иностранные? )))

26.08.2021 11:22
- гость -

26.08.2021 11:10
мимопроходил
09-52 так инородные или иностранные? )))

перевод с японского, кто их там разберет.

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