В ВОЗ призвали готовиться к новым пандемиям

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество учесть уроки нынешней пандемии коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

"Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия", — отметил глава ВОЗ, обращаясь по телесвязи к участникам саммита здравоохранения малых островных государств, добавив, что необходимо "сделать все возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования".

Гебрейесус также обратил внимание на "вакцинное неравенство и вакцинный национализм", из-за которых увеличивается "разрыв между странами с высокими и низкими доходами". По его словам, 77% всех прививок от ковида на сегодня приходятся всего на десять государств, в то время как бедные страны так и не имеют достаточного количества вакцины.

"Если страны немедленно поделятся вакцинами с механизмом COVAX и если производители отдадут приоритет заказам COVAX, то мы сможем вакцинировать по меньшей мере 10% населения каждой страны к сентябрю и по меньшей мере 40% к концу года", — заявил гендиректор.

В конце мая Тедрос Аданом Гебрейесус выразил мнение, что человечество рано или поздно столкнётся с новой пандемией, которая окажется гораздо опаснее нынешней.