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Новости

В Барнауле приступили к ремонту ещё одного участка дороги на Змеиногорском тракте

, ИА "Амител"
Работы обойдутся почти в 94 млн рублей
Фото: официальный сайт Барнаула / barnaul.org

Фото: официальный сайт Барнаула / barnaul.org

В Барнауле отремонтируют ещё один участок дороги на Змеиногорском тракте – от ул. Горнолыжной до Южного тракта. Об этом сообщают в мэрии.

"Протяжённость участка составляет 2,6 км. В соответствии с муниципальным контрактом завершить работы подрядчик должен был 1 сентября 2022 года. Однако он принял решение приступить к работам уже в текущем году", – говорится в сообщении.

Здесь полностью заменят асфальт, установят бортовые камни, построят тротуары по обеим сторонам дороги, а также сделают велодорожки по нечётной стороне. Аналогичные работы проводят и на первом участке Змеиногорского – от Аванесова до Горнолыжной.

Для удобства водителей работы проводят в ночное время. Ремонт основной проезжей части закончат в текущем году, выполнение остальных видов работ будет зависеть от погодных условий.

Работы на участке проводят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Стоимость контракта составляет 93,6 млн рублей.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.08.2021 10:27
Бельмесево

А реконструкции перекрестка Южный тракт-шоссе Ленточный бор-Змеиногорский тракт не будут делать сразу? Или потом расковыряют все что в это году отремонтируют?

26.08.2021 10:37
АБОРИГЕН

В 2020 году на реализацию так называемого нац.проекта "Безопасные автомобильные дороги" было потрачено около 1 млрд рублей. Парадокс состоят в том, что автомобильные дороги стали бы более безопасны и нагрузка бы на них снизилась а соответственно износ и необходимость их постоянно ремонтировать, если бы деньги вкладывались в развитие общественного транспорта. Ну вложите эти в трамвайную и троллейбусную сеть, так вы добьетесь большей безопасности.
А так расширяя дороги именно для автомобилей, строя новые развязки, объезды, дублёры, вы ввязываетесь в порочную спираль по удовлетворению каждого отдельно взятого владельца автомобиля. В итоге никого вы не удовлетворите а город превратите в дерьмо непригодное для жизни. Человек приезжая в такой город быстро понимает, что без личного автомобиля он тут будет человеком второго сорта. Именно такой запрос вы создаёте подобными нац. проектами.

26.08.2021 11:03
- гость -

С начала лета ремонтируют Павловский тракт. Через пять дней начнется осень, но перекресток Бабуркина - Павловский в раздолбанном (недоделанном) состоянии!
На съезде Малахова - Павловский из под моста, колодец доделать не могут, стоит уже несколько месяцев огороженный и куча грунта рядом!

26.08.2021 11:17
- гость -

26.08.2021 10:37
АБОРИГЕН
Уважаемый, ну кто же Вам запрещает ездить на общественном транспорте?
Почему так ненавидите водителей личного транспорта? Они Вас обижают?
Вас гложит чувство зависти?
Почитав ваши комментарии, понимаю, что Вы и общественным транспортом недовольны... ГИБДД плохое, общественный транспорт плохой, водители плохие, делают дорогу - плохо, не делают дорогу - тоже плохо... Вам не угодишь!

26.08.2021 11:37
- гость -

26.08.2021 11:17
- гость -
___
В первую очередь делать на общественное пространство и транспорт для пешеходов.
А не для автомобилей.
Все сначала пешеходы, даже автомобиляторы, до того как сядут в гнилухи свои.

26.08.2021 12:40
- гость -


26.08.2021 11:37
- гость -
Вы будите очень удивлены, но инфраструктура для пешеходов и общественного транспорта развивается только тогда, когда появляется много личного транспорта. Зачем нужны тротуары, регулируемые пешеходные переходы, уличное освещение и др.? Автомобилей мало, движение не интенсивное... Автобусам хватит и по одной полосе в каждую сторону... Почему улицы Барнаула такие узкие? Потому, что было мало транспорта.
В таком разе, надо вернуться к передвижению на лошадях... Вообще все проблемы с инфраструктурой отпадут сами собой!

26.08.2021 12:42
АБОРИГЕН

26.08.2021 11:17
- гость -
Ну вот, очередной обыватель не удержался и скатился в бессмысленную трепотню. Дело не во мне и угождать мне не надо.
Читатель ты явно посредственный так-как невнимателен и не понимаешь смысла прочитанного. Кроме того что ГИБДД архаичная структура, общественный транспорт убог а дороги плохие, даже те что строят, всё это "благолепие" в принципе движется в неправильном направлении. Вот простая и ясная мысль, которую у тебя не хватает тяма понять.

26.08.2021 12:45
АБОРИГЕН

26.08.2021 12:40
- гость -
Ты будешь удивлён, но это не так. В США и в Европе примерно сопоставимое число автомобилей на 1000 человек, но в США с пешеходной инфраструктурой все было более чем печально, по крайней мере до недавнего времени и они только-только начали осознавать свои ошибки и начали двигаться за Европой.

26.08.2021 13:31
Алексей

поставьте в автобусы кондиционеры и я откажусь от лич. тран. раз и на всегда

26.08.2021 14:05
- гость -

26.08.2021 13:31
Какая цаца. А 60 дюймовый телик тебе в автобус не корячить, что бы в пути не скучал?

26.08.2021 14:24
- гость -

26.08.2021 12:42
АБОРИГЕН
Уважаемый не льсти себе! Я тебе не угрожал! Покажи мне в моем комментарии угрозу!
Между прочим, я с тобой на ВЫ общался и в уважительной форме! Это у тебя не хватает тямя вести разговор в культурной форме и в уважительной манере!
Я понимаю, когда у оппонента скуден словарный запас и он не может вести диалог, он переключается на хамство и голословные обвинения, что и прослеживается, в данном случае у Вас!
Жду конкретных указаний на угрозу, прозвучавшую в моем предыдущем комментарии, о которой Вы упоминаете!

26.08.2021 14:28
- гость -


26.08.2021 13:31
Алексей
Ну не знаю... Я лично не откажусь от личного автомобиля. Хоть какие удобства в общественном транспорте сделайте, все равно, удобнее личного ничего не будет!
Выгнал из гаража, сел, посадил жену, завез ее на работу, потом сам поехал и вечером в обратной последовательности. Да и по делам и просто по магазинам очень удобно.

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