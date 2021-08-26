В Барнауле приступили к ремонту ещё одного участка дороги на Змеиногорском тракте

В Барнауле отремонтируют ещё один участок дороги на Змеиногорском тракте – от ул. Горнолыжной до Южного тракта. Об этом сообщают в мэрии.

"Протяжённость участка составляет 2,6 км. В соответствии с муниципальным контрактом завершить работы подрядчик должен был 1 сентября 2022 года. Однако он принял решение приступить к работам уже в текущем году", – говорится в сообщении.

Здесь полностью заменят асфальт, установят бортовые камни, построят тротуары по обеим сторонам дороги, а также сделают велодорожки по нечётной стороне. Аналогичные работы проводят и на первом участке Змеиногорского – от Аванесова до Горнолыжной.

Для удобства водителей работы проводят в ночное время. Ремонт основной проезжей части закончат в текущем году, выполнение остальных видов работ будет зависеть от погодных условий.

Работы на участке проводят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Стоимость контракта составляет 93,6 млн рублей.