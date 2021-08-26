Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени признался в содеянном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Мужчина даёт признательные показания, но с ним продолжают работать следователи", – цитирует собеседника издание.
Напомним, девочка ушла из дома 30 июня и не вернулась. Тогда в регионе организовали масштабные поиски. 19 августа ребёнка нашли завёрнутым в пакет на берегу озера Оброчное.
25 августа предполагаемого убийцу задержали. Прежде мужчина недолгое время работал в правоохранительных органах.
Комментарии
Такие жить не должны.
и навесят аналогичные случаи с 1997 года.
главное, чтобы персонаж не вымышленымли названым
С другой стороны, если допустить, что подозреваемый действительно не убивал конкретно в этом случае, но был ранее осужден за подобное преступление и проживает рядом, шансов у него оправдаться просто нет.
26.08.2021 13:24
АБОРИГЕН
Особенно если его ДНК обнаружено на останках.
26.08.2021 13:24
АБОРИГЕН
Прежде мужчина недолгое время работал в правоохранительных органах.
А вот его предыдущих судимостях известий нет
26.08.2021 13:28
- гость -
ДНК на останках вопрос технический и при желании вполне решаемый. Также как наркотики дома или в кармане. Увы, в такое время живём.
дожили. оправдываем убийцу