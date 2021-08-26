Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени признался в содеянном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мужчина даёт признательные показания, но с ним продолжают работать следователи", – цитирует собеседника издание.

Напомним, девочка ушла из дома 30 июня и не вернулась. Тогда в регионе организовали масштабные поиски. 19 августа ребёнка нашли завёрнутым в пакет на берегу озера Оброчное.

25 августа предполагаемого убийцу задержали. Прежде мужчина недолгое время работал в правоохранительных органах.