Депутаты ограничили продажу энергетиков детям в Алтайском крае

Депутаты АКЗС ограничили продажу детям энергетических напитков и запретили продажу товаров, содержащих газ. Поправки в закон парламентарии окончательно приняли на сессии 27 августа.

Внутри депутатского корпуса из-за законопроекта возникло немало споров, особенно – из-за напитков. Инициаторы запрета утверждали, что энергетики из-за огромного количества кофеина наносят вред детскому здоровью, а потому детей нужно от них защитить.

Однако гендиректор Бочкарёвского пивоваренного завода Вадим Смагин, который входит в "Единую Россию", настаивал, что нет ни одного заключения о вреде энергетиков. Он отмечал, что как производитель может рассказать, из чего они изготавливаются, а их выпуск регламентирован и контролируется.

Из-за споров депутаты решили изменить законопроект, чтобы найти компромисс. В результате напитки запретили продавать детям:

в учреждениях образования, воспитания, спорта, отдыха и оздоровления, соцзащиты, культуры и искусства;

в медорганизациях;

в общепите;

на территории спортсооружений;

в магазинах, расположенных в многоквартирных домах или у них во дворах;

в местах проведения культурно-массовых мероприятий;

в торговых автоматах.

Также депутаты полностью запретили продажу детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ – зажигалок, баллончиков. Запрет связан в том числе и с распространением такого вида токсикомании, как сниффинг, – это вдыхание токсических паров химических веществ.

По оценке наркологов, даже однократное употребление может привести к печальным последствиям. В прошлый раз (в мае 2021 года) обсуждение данного закона было активным и вызвало много споров, поэтому при подготовке проекта были учтены поправки, поступившие от членов рабочей группы.