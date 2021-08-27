Депутаты ограничили продажу энергетиков детям в Алтайском крае

Депутаты АКЗС ограничили продажу детям энергетических напитков и запретили продажу товаров, содержащих газ. Поправки в закон парламентарии окончательно приняли на сессии 27 августа.
Внутри депутатского корпуса из-за законопроекта возникло немало споров, особенно – из-за напитков. Инициаторы запрета утверждали, что энергетики из-за огромного количества кофеина наносят вред детскому здоровью, а потому детей нужно от них защитить.
Однако гендиректор Бочкарёвского пивоваренного завода Вадим Смагин, который входит в "Единую Россию", настаивал, что нет ни одного заключения о вреде энергетиков. Он отмечал, что как производитель может рассказать, из чего они изготавливаются, а их выпуск регламентирован и контролируется.
Из-за споров депутаты решили изменить законопроект, чтобы найти компромисс. В результате напитки запретили продавать детям:
- в учреждениях образования, воспитания, спорта, отдыха и оздоровления, соцзащиты, культуры и искусства;
- в медорганизациях;
- в общепите;
- на территории спортсооружений;
- в магазинах, расположенных в многоквартирных домах или у них во дворах;
- в местах проведения культурно-массовых мероприятий;
- в торговых автоматах.
Также депутаты полностью запретили продажу детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ – зажигалок, баллончиков. Запрет связан в том числе и с распространением такого вида токсикомании, как сниффинг, – это вдыхание токсических паров химических веществ.
По оценке наркологов, даже однократное употребление может привести к печальным последствиям. В прошлый раз (в мае 2021 года) обсуждение данного закона было активным и вызвало много споров, поэтому при подготовке проекта были учтены поправки, поступившие от членов рабочей группы.
Комментарии
про какой сжиженный газ идет речь в напитках, я не понял. обычную газировку что ли запретили? наряду с энергетиками? ужас
До конца дочитайте, вреде бы все ясно написано
Также депутаты полностью запретили продажу детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ – зажигалок, баллончиков.
а, точно, надо было до конца дочитать, а не только это
Депутаты АКЗС ограничили продажу детям энергетических напитков и запретили продажу товаров, содержащих газ
В детях столько энергии, сколько потом никогда уже не будет. Зачем им ещё энергетики в себя опрокидывать?
детям это до скольки лет 16, 18 ? многие в 14 уже не дети