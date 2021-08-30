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Дорожки наши разошлись. Министра спорта Матыцина просят спасти лёгкую атлетику на Алтае

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Клевцов напоминает, что уже два сезона алтайским легкоатлетам негде заниматься зимой
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Алтайские легкоатлеты обратились к министру спорта России Олегу Матыцину с просьбой о помощи: уже два сезона они не могут тренироваться в Барнауле зимой: нет подходящего помещения для тренировок. В 2019 году в манеже АлтГТУ, где до этого бегали спортсмены, постелили новое покрытие и тренироваться в шиповках там запретили: дорожки разрушаются. Сейчас атлеты тренируются на улице и обращаются в различные ведомства за помощью. Руководство АлтГТУ разводит руками и говорит, что переделать дорожки нельзя, потому что на их установку потратили миллионы из федерального бюджета. Решить проблему могло бы строительство нового легкоатлетического манежа, но пока это тоже фантастика. Разбираемся, почему вышло так, что лёгкая атлетика в Алтайском крае рискует "умереть" навсегда.

Занимались с 1973 года

"Политеховский" манеж был домом для легкоатлетов с 1973 года. Делили они его с гимнастами, гандболистами и штангистами. Манеж АлтГТУ, оборудованный тремя беговыми дорожками со специальным покрытием, был единственной площадкой в Алтайском крае  которая более-менее подходила для тренировок ведущих легкоатлетов Алтайского края, выступающих на федеральных и международных соревнованиях.

Главная действующая звезда алтайского спорта Сергей Шубенков неоднократно проводил в манеже свой именной турнир, в котором участвовали сотни детей. На один из них, например, приезжала двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Для детей же этот турнир был уникальной возможностью показать себя великим спортсменам тренерам. Однако за 50 лет спорткомплекс обветшал и нуждался в ремонте.

Весной 2019 года Шубенков опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию плачевного состояния беговых дорожек. И уже вскоре руководство АлгГТУ затеяло масштабную реконструкцию объекта. Из федерального бюджета на ремонт выделили около 14 миллионов рублей. После расчётов всех за и против руководство вуза приняло решение перепрофилировать манеж и расширить зону игровых площадок, сократив беговые дорожки и отказавшись от дорогостоящего, но недолговечного прорезиненного покрытия в пользу паркетного. На него ушло около 4 миллионов рублей.

После ремонта выяснилось, что на новых дорожках профессиональные спортсмены заниматься не могут: шиповки разрушают покрытие. А других площадок в Алтайского крае, где могли бы тренироваться спортсмены зимой, больше нет. В итоге чемпиону мира по бегу с барьерами на 110 метров Сергею Шубенкову пришлось готовиться к первенствам в здании тира школы олимпийского резерва, которое для этого совершенно не предназначено: его длина не превышает 70 метров и отсутствуют круговые беговые дорожки. Дети уже два сезона вынуждены уходить на зимнюю "паузу".

Как рассказал amic.ru тренер барьериста Сергея Шубенкова Сергей Клевцов, перед началом реконструкции спорткомплекса руководство университета не проконсультировалось ни с ним, ни с Министерством спорта. Если бы в техническом вузе, поясняет Сергей Клевцов, проинформировали о ремонте заранее, то была бы возможность договориться положить профессиональное покрытие Regupol. Стоит оно около 5 миллионов рублей и подошло бы как для любителей, так и для профессионалов.

"Судьба всей лёгкой атлетики зависла полностью. Заниматься в манеже невозможно: надо беречь ноги спортсменов. Речи о проведении крупных соревнований там уже не стоит. Нам нужно просто помещение, чтобы тренироваться и готовить резерв. Соревноваться мы можем на крупных турнирах в других города России и мира. Сельские спортсмены тоже мучаются. Для детей из районов и их тренеров краевые турниры всегда были возможностью заработать хоть какие-то призовые деньги. Если вопрос с дорожками не будет решён, то мы навсегда потеряем лёгкую атлетику в Алтайском крае. А у нас много талантливой молодёжи на подходе. "Политех" отдал предпочтение зарабатыванию денег. Я был в манеже. Там никакая жизнь не бурлит, а бегают всего несколько человек", – говорит Сергей Клевцов.

Новая дорожка поверх старой

Руководство вуза признаёт, что перепрофилирование объекта создало для профессиональных спортсменов "определённые трудности". Однако отмечает, что манеж находится в федеральной собственности, проект реконструкции был утверждён в Министерстве науки и образования и в него нельзя было внести никакие изменения, даже несмотря на просьбу министра спорта Алтайского края учесть интересы спортсменов.

"Мы никому не отказываем в тренировках, но заниматься в шиповках на новых дорожках запрещено. Я понимаю недовольство Сергея и его тренера, но мы попали в федеральную программу и не могли упустить возможность отремонтировать манеж. Сделали упор именно на массовый спорт", – прокомментировал ситуацию ректор АлтГТУ Андрей Марков в недавнем интервью amic.ru.

Исправить ситуацию с "неудачным" ремонтом манежа попытались на уровне руководства региона. К ситуации подключился вице-премьер Виталий Снесарь и губернатор Виктор Томенко. В январе в Барнаул прилетал министр спорта России Олег Матыцин, но даже он не смог помочь: поскольку спорткомплекс принадлежит Министерству науки и образования РФ, то оно и должно решать проблему.

По словам Сергея Клевцова, Министерство спорта Алтайского края готово выделить пять миллионов на покрытие Regupol. Однако против якобы выступает ректор вуза Андрей Марков: по его мнению, на федеральном уровне могут не понять, почему в "Политехе" потратили миллионы на резиновые дорожки, чтобы через полгода заменить их другими.

Стороны не могут договориться, а в результате страдают легкоатлеты. Тот же барьерист Сергей Шубенков намерен вылечиться от травм и готовиться к международным стартам и Олимпиаде 2024 года в Париже в родном городе.

В Министерстве спорта предложили свой вариант решения вопроса: поверх покрытия для непрофессионалов положить специальное.

"Может быть, найдём способ стелить поверх дорожек в "политеховском" манеже специальное покрытие для профессиональных атлетов. Но тогда оно затронет часть футбольного поля. Получается как в коммуналке или малосемейке: пытаемся уместить всех под одной крышей", – сказал в интервью amic.ru министр спорта Алексей Перфильев.

При этом глава ведомства похвалил попытки руководства АлтГТУ развивать массовый спорт. Летом он был в спорткомплексе и, по его оценке, "жизнь там бурлит". Однако взять и переделать покрытие не так просто: пострадает футбольное поле. А именно на его аренде в "Политехе" зарабатывают. Кстати, любителей побегать по дорожкам тоже пускают за деньги – 100 рублей в час.

Письмо Олегу Матыцину и манеж за миллиард

Пока тепло, легкоатлеты тренируются на улице — на стадионах "Лабиринт", "Динамо" и краевого училища олимпийского резерва. Заниматься на свежем воздухе гипотетически атлеты могут до ноября. А что делать когда выпадет снег, никто не знает. Если Сергей Шубенков, учитывая его регалии и статус звезды российского спорта, может готовиться к крупным стартам на тренировочной базе в Москве (так было прошлой зимой, – прим. ред.), то другие спортсмены, в том числе и очень талантливые, восходящие звезды,  такие как Полина Миллер, сделать этого не могут. И это означает только одно: легкая атлетика в крае умрет, подчеркивает Клевцов.

На днях Сергей Клевцов направил письмо на имя министра спорта РФ Олега Матыцина с просьбой решить проблему с манежем в Барнауле. При этом он сам отмечает, что достучаться до руководства страны и края было бы проще, если бы травма не помешала завоевать медаль на Олимпиаде в Токио. Например, Сергей Каменский после серебра и бронзы на Играх моментально закрыл тему с ремонтом стрелкового клуба в Бийске. После встречи с Виктором Томенко спортсмену дали восемь миллионов на новые ружья и пули.

Решить проблему могло бы строительство нового крытого манежа. Уже много лет Сергей Шубенков просит об этом краевые власти. По слухам, в 2019 году барьерист летел из Москвы на Алтай на одном самолёте с губернатором Виктором Томенко. Спортсмен пожаловался главе региона на отсутствие площадки для тренировок зимой. Губернатор пообещал помочь и даже продвигал идею строительства манежа на федеральном уровне. Компания "Газпром" обещала выделить деньги на объект, но до конкретики так и не дошло. Не помог и министр спорта РФ Олег Матыцин, приезжавший с визитом в Барнаул в январе 2021 года. На вопрос журналистов о необходимости подобного объекта в Алтайском крае ради "новых Шубенковых", глава ведомства ответил: денег на спорткомплекс у государства сейчас нет, необходимо подключать внебюджетные источники финансирования.

Сегодня лёгкая атлетика едва ли не один самых популярных видов в спорте в крае. Но глава Минспорта региона Алексей Перфильев также отмечает, что своими силами алтайские власти не построят манеж. В 2014 году подготовили проектно-сметную документацию и выяснили, что на спортивный объект понадобится больше миллиарда рублей. За это время цены на строительные материалы выросли и на возведение манежа уйдёт весь годовой бюджет спорта в крае (почти 2 миллиарда, – прим. ред.).

"Новый манеж сейчас мы просто так не построим. В стране 85 субъектов. Министерство спорта России не может взять и по щелчку пальцев построить в каждом регионе по легкоатлетическому стадиону, боксёрскому центру или бассейну. Надо определиться: какой спорт в том или ином регионе развивать. Неправильно отталкиваться только от "хотелок" регионов. В Казани понастроили спортивных объектов, а рядом на сотни километров ничего нет. Для начала Федерация лёгкой атлетики должна решить, что Барнаулу нужен легкоатлетический манеж и уже потом искать для него деньги. Я говорил об этом несколько раз с министром спорта РФ Олегом Матыциным, и он мою позицию разделяет", – пояснил Алексей Перфильев.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

30.08.2021 08:09
- гость -

Красава Серёга! Олимпиада - ноль!
Ждем коммерческого турнира, где будет побит очередной рекорд!

30.08.2021 08:11
гость

Пора валить, Серёжа!

30.08.2021 08:15
- гость -

да он бы свалил, но кому же он нужен-то?

30.08.2021 09:15
Шурик

Если что, в сёлах края ва-а-аще никаких условий для занятий лёгкой атлетикой ни зимой, ни летом. Зато бодро рапортуем о сдаче нормативов ГТО.

30.08.2021 09:20
- гость -

Кака раз в селах и сдают гто на полях.

30.08.2021 09:31
- гость -

Пусти свинью за стол, он и ноги на стол...

30.08.2021 09:34
- гость -

Отремонтировали для людей и запретили заниматься спортсменам???
Вот это по русски. Все для галочки, все для отчета.

30.08.2021 09:35
- гость -

30.08.2021 09:31
- гость -
Пусти свинью за стол, он и ноги на стол...

Не будь свиньёй, не хрюкай громко

30.08.2021 09:49
гiсть

надо отобрать у Политеха манеж

30.08.2021 10:01
- гость -

Министр спорта наш местный, убеждал что руководители федераций не могут привлечь денег, а только клянчат.
Так показал бы свой способности, хоть как-то. Привлек инвестора, построил манеж. А то он видете ли посчитал и понял, толку то...

А про Шубенкова, вы зря это и так практически как пилот формулы 1 из Барнаула. Где и болид ни когда не видили.
Ну уйдет он и эти парни в костюмах, вообще забьют на всё. По-тому как больше и рот открыть о проблемах некому.

30.08.2021 11:02
- гость -

В СССР были деньги манежи строить, а в России нет. После завершения дворца в Геленжике хоть есть шанс?)

30.08.2021 11:10
- гость -

А вот один известный предприниматель с фамилией на букву "Р" мог выделить средства на строительство манежа вместо покупки недвижимости в столице? И можно увековечить его имя в названии арены. Понятно, что прибыли на этом не получить, но доброе имя и большое число сторонников и союзников - разве это плохо?

30.08.2021 11:23
- гость -

Сергей вступи в ЦСКА и попроси Шойгу,министерство обороны легко построит манеж и за 10 млрд!

30.08.2021 12:41
- гость -

он и так является капитаном РА

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