"Карандаши уходят в прошлое": ректор АлтГТУ о студентах, роботах и иностранцах

Фото: АлтГТУ, Екатерина Смолихина

Половину 2020 года студенты Алтайского края из-за пандемии коронавируса занимались дистанционно. Для вузов региона это стало испытанием: занятия проходили через интернет, а многим преподавателям пришлось осваивать Zoom и другие онлайн-платформы. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с ректором АлтГТУ Андреем Марковым о том, как в вузе пережили удаленку и почему за информационным образованием будущее.А ещё руководитель "Политеха" рассказал, как однажды разговаривал по телефону с роботом, и объяснил, зачем краю студенты из Китая и Ирака. И, конечно, заметил очевидное: выпускники АлтГТУ хотят работать в "Яндексе", а не в селе.

"Мы не можем отменить телевидение и интернет"

– Половину 2020-го алтайские студенты занимались дистанционно. Есть разные мнения по вопросу удалёнки. Некоторым тяжело получать образование через интернет. Но мне один преподаватель из АлтГУ рассказал, что его лекции онлайн посещало больше студентов, чем до пандемии. И таких примеров очень много. А в вашем вузе как преподаватели реагировали на онлайн-образование?

– Мы были не рады пандемии и ушли на дистант вынужденно. Это было большим вызовом. Уверен, что для получения качественного образования необходим прямой контакт учителя и ученика. При этом часть материалов возможно выдавать в дистанте. Особенно по ряду дисциплин. Мне кажется, электронное образование даёт новые возможности: студент может скачать материал в любое время, а преподаватель – распределить нагрузку. Не всем легко. Особенно преподавателям, которые годами на автомате читали лекции по фундаментальным дисциплинам. Да и не все студенты готовы были воспринимать сотни электронных курсов, которые мы загрузили на сервер. Но психологический барьер пройден. Сейчас дистант уже воспринимается как норма.

– Когда я учился в вузе, то у меня был ещё кнопочный телефон. Без браузера. В корпусе "Д" госуниверситета невозможно было найти компьютер с быстрым интернетом. За 10-12 лет произошёл скачок в развитии IT-технологий. Сегодня я могу на YouTube смотреть лекции видных учёных из МГУ не выходя из дома. Вы верите, что мы будем жить в цифровой среде, а классические университеты умрут и будут нужны только для "получения корочки". Уже есть пример – университет "Синергия", где преподают Аркадий Дворкович, Арнольд Шварценеггер и другие.

– Это другая форма представлений о получении знаний. Хорошо, что есть альтернативные источники информации. Те же лекции влиятельных учёных, которые вы смотрите. Но это не убьёт классическое образование, а только обогатит его. У меня с коллегами недавно был спор: стоит ли преподавателям ходить на лекции с плакатами. Студенты, как мне кажется, уже не воспринимают картинку на бумаге. Им нужна динамика, движение. Карандаши уходят в прошлое, сейчас гораздо удобнее пользоваться компьютерной графикой.

– Студентам, конечно, удобно. А как опытные преподаватели, получившие высшее образование в 70-е или 80-е, воспринимают переход в век цифровых технологий?

– По-разному. Но мы не можем отменить телевидение и интернет. Бороться с этим глупо, нужно подстраиваться. Многие наши педагоги прошли курсы повышения квалификации.

– Верите ли вы в систему бесплатного образования, которая существовала в СССР?

– В советское время образование не было автоматическим. Я сам только со второго раза поступил в университет. В нашем вузе, например, на протяжении многих лет при поступлении абитуриенты сдавали тестовые задания. Не скажу, что они были лёгкие: нужно было раскрыть знания по многим предметам. Бесплатное образование может существовать, но конкурсы в университеты никто не отменит. Конкуренция всё равно останется.

– Обычно к "платникам" относятся менее строго, чем к поступившим на бюджет. А вы делите студентов на эти две группы?

– Никогда. Для нас одинаково важны студенты, которые возмещают стоимость обучения, и те, кто учатся за государственный счёт. Я специально не употребляю слово "платник", если вы заметили. Да и наши преподаватели не знают, кто перед ним сидит на лекции. У нас общие группы.

– Когда я учился на журфаке, то на курсе были две группы. Нас словно разделяли на "бедных" и "богатых".

– Это неправильный подход. Группа должна быть сбалансированной: одинаковое количество девочек и мальчиков, одарённых и менее талантливых студентов. Слабенькие в сильном коллективе всегда подтягиваются.

"Здание должно выглядеть как храм науки"

– Сергей Шубенков в прошлом году обрушился с критикой на руководство АлтГТУ. Говорил, что после реконструкции он больше не может тренироваться в манеже "Политеха". А это единственный легкоатлетический спортивный объект в крае для профессиональных спортсменов, где можно бегать зимой. Конфликт удалось уладить?

– Мы никому не отказываем в тренировках, но заниматься в шиповках на новых дорожках запрещено. Я понимаю недовольство Сергея и его тренера (Сергея Клевцова, – прим. ред.), но мы попали в федеральную программу, и не могли упустить возможность отремонтировать манеж. Сделали упор именно на массовый спорт.

– И в пользу коммерции. Надо признать, что ценник у вас довольно демократичный: 100 рублей за час тренировки. Вы довольны реконструкцией манежа?

– Всегда хочется большего. У художника всегда главная картина не нарисована. Мы хотим сделать площадку для занятий борьбой. Но для других видов спорта места уже не хватит. Готовы давать площадку для проведения городских и краевых соревнований. Для этого необходимо получить документ об аттестации, но пока вопрос до конца не решён.

– Руководство АлтГУ жалуется, что им катастрофически не хватает учебных площадей и поэтому срочно нужно строить новый корпус на площади Сахарова. А у вас есть где учиться?

– Конечно. Даже есть определённый запас. В ближайшие годы мы планируем сделать капитальный ремонт фасада здания главного корпуса. Однако всё упирается в финансирование. Без помощи частных инвесторов реализовать проект не получится. Тем более мы не планируем использовать дешёвый материал. Мы будем идти от того, "сколько песен – столько и денег", а не наоборот. Сначала решим, что нам надо сделать на этой территории и под это уже будем искать финансирование. За помощью обратимся к нашему замечательному попечительскому совету. Из стен АлтГТУ выпустилось много успешных предпринимателей, которые готовы помочь. Мне очень хочется сделать здание современным. Фасад главного корпуса не ремонтировали с 60-х годов. Не хотелось бы всё обшивать керамогранитом. Здание должно выглядеть как храм науки. Именно таким я увидел университет в 80-х, когда зашёл в холл главного корпуса и изумился паркету на первом этаже.

– Ваши общежития, наверное, одни из лучших в крае. Недавно я побывал в одном из них и сильно удивился: это уже не те комнаты, в которые я 15 лет назад ходил к студенткам "Политеха" в гости.

– Мы стараемся сделать так, чтобы студентам было комфортно. Так, в этом году АлтГТУ попал в федеральную программу и получил около 130 миллионов. На эти деньги уже полностью отремонтировали корпус "В". Занятия в нём начнутся 1 сентября. До конца года в порядок приведут три здания общежития, которые сделают современными и уютными для студентов.

– Не могу не спросить о "сковородке" рядом с главным корпусом. Для меня это потенциально одно из лучших мест в центре Барнаула. Там можно проводить концерты, фестивали и просто отдыхать вечерами. Но для этого необходимо привести территорию в порядок. На лавочках не очень приятно сидеть.

– Мы задумались над тем, чтобы сделать ремонт этого пространства. Для нас это исторически важное место. На площади у главного корпуса стоит памятник Ивану Ползунову. Здесь когда-то была знаменитая Дунькина роща. Поэтому мы бы хотели немного иначе посмотреть на прилегающую к главному корпусу территорию. У меня есть идея превратить "сковородку" в аллею имени Ползунова, чтобы она стала одним из лучших мест отдыха в городе. Сейчас мы работаем над концепцией зелёной зоны. Для начала необходимо разработать проект реновации "сковородки". Планируем привлечь для этого специалистов нашего Института архитектуры и дизайна. Спасибо предкам, что построили вуз именно в центре Барнаула. Территория рядом с университетом является местом притяжения для горожан. Не скажу, что она находится в плохом состоянии. Сейчас – летом – на газоне отдыхает много молодых людей. На лавочках вечером отдыхают ребята, причём не пиво пьют, а занимаются спортом, танцуют.

"Роботов придумали, ещё когда я был студентом"

– Когда я был студентом, то в "Политехе" всегда было мало девочек. Сейчас гендерная картина в вузе изменилась?

– Девочек всё так же мало: около трети от общего количества студентов. Особенно на специальностях, связанных с дорожной отраслью и строительством. Но зато девушкам хорошо: им постоянно уделяют внимание парни. А девушки у нас самые красивые.

– Студентом я снимал квартиру с двумя друзьями. Учился в АлтГУ, а они – в АГАУ и у вас. Мы любили ходить друг другу на университетские мероприятия. Хвастались, у кого лучше вечеринки, концерты или КВН. Даже среди нас была внутренняя конкуренция, чей вуз круче. А среди ректоров она существует? "Политех" десятилетиями боролся с АлтГУ за право быть ведущим вузом края.

– Отвечу как руководитель совета ректоров региона: у нас дружественные отношения с коллегами. Никакого антагонизма. Это видно по совещаниям, которые я провожу. Но среди преподавателей, а особенно среди студентов, конечно, некая борьба существует. Каждому хочется считать именно свой университет главным, самым крутым. Но вообще-то система образования Алтайского края очень гармоничная: у нас учат экономическим, техническим специальностям, сельскому хозяйству. Ну и куда же мы денемся без гуманитариев, культуры, педагогов и медиков. Хотя по нескольким специальностям мы перекликаемся с коллегами. Например, по экономистам.

– На экономистов и бухгалтеров, кажется, учат вообще везде.

– Но мы готовим их к работе именно на промышленных предприятиях, а не только в банках.

– Знаю, что вы планируете отказаться в вузе от зачёток. Это так? Она всегда была символом студенчества.

– Вы правильно подобрали слово – символ. Роль этого документа сводится к нулю. У нас все оценки уже давно заносятся в электронный журнал. Зачётка нужна, чтобы студент сам знал свои оценки. Поэтому мы от них откажемся уже в ближайшее время, как отказались от экзаменационных ведомостей. На качество образования это не повлияет, а бумажной возни станет меньше.

– А вообще студенты сильно изменились за последние годы. Современная молодёжь сидит в Tik-Tok, смотрит Милохина и Алексея Навального. Это не те студенты, которые ездили на картошку лет 30-40 назад.

– Не согласен, что студенты не те. Это вы просто уже повзрослели. Сколько вам?

– 33.

– Уже тот возраст, когда трава когда-то для вас была зеленее. Студенты и сегодня у нас замечательные. Я и сам подпитываюсь от них энергией и задором. Традиции студенчества никуда не делись: выйдите в коридор и услышите, как все поют, пляшут или играют в КВН. Мне порой кажется, что у молодёжи даже нет времени на учёбу. При этом успеваемость с каждым годом только растёт. Всё больше абитуриентов приходят с высокими баллами по ЕГЭ. На первом курсе уже знают о том, что раньше проходили только на старших курсах. Но, как и 30 лет назад, многие студенты учат китайский в последнюю ночь.

– Кстати о китайском. У вас в вузе много иностранных студентов. Я уже видел больницы, где нет ни одного русского врача. Один врач из Узбекистана элементарно не понимал, с какой жалобой я к нему пришёл. Вы не думаете, что в будущем такое же может произойти и с промышленными предприятиями, для которых "Политех" готовит специалистов?

– У нас в вузе около тысячи иностранцев. Некоторые из них приезжают на подготовительный курс и ни слова не понимают по-русски. А уже к концу учебного года наизусть читают стихи "белья бьереза подь маимь окном". Но быстро осваивают язык только самые старательные слушатели. Конечно, изучать русский язык нелегко. Арабы, например, общаясь с преподавателями, сначала переводят на английский, а уже потом с английского на русский. Хотя многие наши профессора превосходно владеют английским или китайским. Большинство же студентов-иностранцев приехали из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и хорошо говорят на русском. Есть, конечно, иностранные иностранцы (имеет в виду студентов из Китая, Индии, Египта и других стран не из бывших республик СНГ, – прим. ред.), которые поступают по федеральной квоте в вуз.

В Барнауле вообще комфортно учиться. Наверное, диплом московского государственного университета престижнее любого алтайского вуза. Хотя знания мы даём точно не хуже. Зато у нас много бюджетных мест и невысокая по сравнению со столицей стоимость обучения и проживания в общежитии. Есть те, кто получает диплом "Политеха", потом в Барнаул перевозит своих родственников и семью. Но большинство же возвращаются на родину. В Алтайском крае много режимных объектов, таких как завод "Ротор". Туда никогда не возьмут работать студента из Китая. Даже если он будет сильно проситься.

"Если уезжают – значит, мы хорошо учим"

– Несколько месяцев назад президент Путин общался с молодыми учёными и удивился тому, что аспирантка из Новосибирска получает меньше 30 тысяч в месяц. В очередной раз в правительстве начали думать, как сохранить молодых учёных в вузе, чтобы они не уходили на высокие зарплаты в ведущие компании страны. Что вы говорите молодому учёному, которого зовут в "Яндекс", а у вас стипендия 15-20 тысяч рублей в месяц?

– Они и так уходят, преподаватели с каждым годом становятся старше. Уменьшается количество диссертационных советов. Молодому учёному хочется знать, что его ждёт в вузе в будущем. Но я вижу: государство заинтересовано, чтобы сохранить молодёжь в университетах. В конце 2020 года в России в корне изменили целевую подготовку. Заказчиком теперь могут выступать крупные государственные предприятия. Студент чётко знает, что по окончании обучения он найдёт хорошую работу. Уверен, что наши заводы не останутся без специалистов. С другой стороны, за четыре-пять лет, пока студент учится, на предприятии может произойти что угодно. И такие случаи уже были.

– А опытные преподаватели довольны своей зарплатой?

– Нет предела совершенству. Человеку в возрасте выше среднего сложно куда-то уходить. Поэтому он делает всё, чтобы остаться в вузе. Набор специалистов у нас очень хороший. Но молодёжи всё равно сильно не хватает. Поэтому мы стараемся привлекать молодых конструкторов, инженеров к работе по грантам. Например, сейчас планируем сотрудничать с "КамАЗом". Это возможность дополнительного заработка.

– Вообще в Алтайском крае катастрофическая ситуация с утечкой мозгов. "Политеховские" IT-специалисты – одни из лучших в России. Их зовут работать в лучшие компании страны и мира. Может быть и не стоит сохранять талантливых выпускников, если уехав они могут добиться большего?

– Если уезжают – значит, мы хорошо учим. Мне, как ректору, приятно, что наши выпускники востребованы. Но хочется ещё и немного себе оставить.

– В сборной России по футболу, например, играют несколько воспитанников барнаульского "Динамо". При этом профессиональный футбол в городе, скорее, мёртв, чем жив. За трансфер футболиста сейчас школа, воспитавшая игрока, получает процент от сделки. Например, когда Александр Соболев перешёл в "Спартак", барнаульскому "Динамо" выплатили 20 миллионов. Может быть алтайские вузы пойдут по этому пути? Уехал ваш выпускник работать в "Яндекс" – пусть компания заплатит.

– Государство и так создало систему, когда бизнес платит налоги в бюджет, которые потом идут на высшее образование. Такой подход правильный.

– Еще десять лет назад никто не думал, что IT-сфера будет настолько прибыльной. По вашему мнению, за какими специальностями будущее?

– Человечеству всегда хочется нового. Роботов придумали, ещё когда я был студентом. Сейчас же каждый год появляются какие-то гаджеты, которые облегчают нашу жизнь. Особенно они помогли во время пандемии. Сейчас людей уже обзванивают роботы. Я недавно и сам говорил по телефону с таким роботом, который улавливал мои интонации, отвечал на наводящие вопросы. Может, конечно, меня разыграли на том конце трубки. Но развивая науку нужно помнить об опасности роботизации. Об этом писали многие великие фантасты, включая Герберта Уэллса.

– А ещё Айзека Азимова.

– Да. Будущее уже наступило, и скоро мы будем спокойно относиться к тому, что роботы будут жить среди нас.

– И заводы, которые строят такое будущее, уже есть в России. Например, в Калужской области собирают телевизоры и телефоны Samsung. Почему в Алтайском крае нет подобных заводов?

– Зато у нас есть мощнейшие промышленные и оборонные предприятия, не имеющие аналогов в России. Заводы вообще строят там, где есть сырьё. У нас, например, не производят обувь. Где брать кожу? Не уверен, что если построят новый IT-завод, он моментально принесёт радость жителям края. Для этого нужны кадры. Экономика региона и так очень сбалансирована: мы все свои потребности закрываем.

Андрей Михайлович Марков, доктор технических наук, профессор. Родился в 1962 году. В 1986 году окончил "Политех" по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" и был распределён в качестве инженера на кафедру ТМ, где занимался запуском и наладкой высокотехнологичного оборудования. Возглавлял кафедру технологии машиностроения и комиссию по науке и инновациям учёного совета АлтГТУ. Также руководит центром подготовки и переподготовки кадров для машиностроительных предприятий Алтайского края. Является исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края. Автор более 170 научных работ и 17 патентов на изобретения. Ректором АлтГТУ назначен с 1 марта 2018 года.