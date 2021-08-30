Раскрыты личности арестованных по делу об ограблении ювелирного в барнаульском ТЦ

Фото: Unusual Crimes Barnaul

Четверо задержанных по подозрению в краже ювелирных украшений из ювелирного магазина в барнаульском ТЦ "Лето" имеют судимости. Молодых людей, самому младшему из которых 23 года, а старшему – 29 лет, уже поместили в СИЗО, сообщил Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

По его данным, троих мужчин задержали в Омске, ещё одного – в Новосибирске. Один из них неоднократно был судим за кражи и изнасилование, другой привлекался за грабёж, наркотики, кражи и угон автомобиля, третьего уже судили за грабёж, кражи и разбой, а четвёртого – только за кражи и разбои.

Также отмечается, что похищенные драгоценности полицейские изъяли лишь частично, так как большую часть злоумышленники успели продать перекупщикам.

Напомним, необычная кража из ювелирного салона произошла в Барнауле 9 июля. Воры прорезали дыру в стене и открыли себе путь к украшениям. По предварительным данным, сумма нанесённого ущерба составила шесть миллионов рублей. 21 августа стало известно, что злоумышленников задержали. При этом тогда отмечалось, что награбленных изделий у подозреваемых не обнаружили.