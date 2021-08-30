Раскрыты личности арестованных по делу об ограблении ювелирного в барнаульском ТЦ

Фото: Unusual Crimes Barnaul
Четверо задержанных по подозрению в краже ювелирных украшений из ювелирного магазина в барнаульском ТЦ "Лето" имеют судимости. Молодых людей, самому младшему из которых 23 года, а старшему – 29 лет, уже поместили в СИЗО, сообщил Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.
По его данным, троих мужчин задержали в Омске, ещё одного – в Новосибирске. Один из них неоднократно был судим за кражи и изнасилование, другой привлекался за грабёж, наркотики, кражи и угон автомобиля, третьего уже судили за грабёж, кражи и разбой, а четвёртого – только за кражи и разбои.
Также отмечается, что похищенные драгоценности полицейские изъяли лишь частично, так как большую часть злоумышленники успели продать перекупщикам.
Напомним, необычная кража из ювелирного салона произошла в Барнауле 9 июля. Воры прорезали дыру в стене и открыли себе путь к украшениям. По предварительным данным, сумма нанесённого ущерба составила шесть миллионов рублей. 21 августа стало известно, что злоумышленников задержали. При этом тогда отмечалось, что награбленных изделий у подозреваемых не обнаружили.
Комментарии
Зачем обществу такие личности?
Зачем обществу такие личности?
Лес валить или новый БАМ строить.
Пожары тушит.
А про личность терпилы будет рассказ ?
30.08.2021 14:48
Зачем обществу такие личности?
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Есть такие, кто всю Страну грабит на сотни миллиардов. Он нужнее.
За ними приличные списки того что доказали.
Наверняка еще в несколько раз больше того, о чем потерпевшие не заявляли или что висит недоказанное.
Ну и зачем такие обществу?
Сейчас еще кормить их несколько лет.
А потом выйдут, что, другую жизнь начнут? Опять же за старое возьмутся.
30.08.2021 16:00
- гость -
А потом выйдут, что, другую жизнь начнут? Опять же за старое возьмутся.
Ваше слово, товарищ Маузер?
30.08.2021 16:00
- гость -
Давно пора сидельцев на хозрасчёт перевести-как потопал,так и полопал. С какого перепуга их только лишают свободы,но переводят на полный пенсион?
Таких, если смертной казни нет, нужно привлекать к принудительному труду, чтобы отрабатывал свои харчи. Не захотел работать - значит не будешь есть. Кто-то скажет жестоко, но на воле законопослушные люди так и живут, не заработал - не поел. Чем эти существа лучше?
Миллион украл, посадили. Украл несколько миллиардов, даже внимание никто не обращает.
30.08.2021 16:25
- гость -
Но ведь, то что кто-то ворует миллиардами не отменяет наказания для тех кто ворует меньше.
Вот доживем до старости, не будет у нас пенсии - будет выход. Ограбить ТЦ. и жить спокойно на госхорчах, не думая о том, как дожить до пенсии и что жрать.
30.08.2021 16:56
krash
Попробуйте поработать, говорят помогает))
- гость -
30.08.2021 16:56
krash
Попробуйте поработать, говорят помогает))
Сам то видать тоже неработаешь