"Ашан" прокомментировал слухи о закрытии магазинов в Барнауле и уходе из России

У компании "Ашан Ритейл Россия" нет планов покидать страну, а магазины в Барнауле продолжают работу в текущем режиме, ответила пресс-служба "Ашана" на запрос Amic.ru.

Таким образом, в компании не подтвердили, но и не опровергли слухи о возможном закрытии гипермаркетов в ТРЦ "Волна" и Galaxy в Барнауле в октябре 2019 года.

"Мы смело опровергаем любые слухи, связанные с массовыми закрытиями торговых точек или планами по уходу из страны. У компании нет и никогда не было планов по уходу из России", – говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию Amic.ru в среду, 28 августа.

"В рамках перехода на новую бизнес-модель мы проводим комплексный анализ показателей всех магазинов. Мы используем осознанный подход, при котором оцениваем эффективность того или иного магазина. На данном этапе было принято решение перераспределить ресурсы внутри компании и развивать новые форматы", – сообщили в "Ашане".

В компании подтвердили, что в 2019 году в России будет закрыто около 30 магазинов. Однако это решение не связано с конкретными городами, отмечают в пресс-службе:

"Ранее мы объявили, что в 2019 году планируется закрыть около 30 магазинов. Решения принимаются по каждому отдельному магазину, и не стоит их масштабировать на все точки сети. Планы по закрытию не связаны с конкретными форматами или городами. Решение основано исключительно на показателях эффективности".

Информация об уходе сети из Барнаула появилась в алтайских СМИ 22 августа. По данным altapress.ru, "Ашан" съезжает из моллов в октябре.

Справка

Сеть "Ашан" зашла в Барнаул в 2015 году. 29 июня в ТРЦ "Волна" открыли первый гипермаркет. Его площадь – 11 тысяч квадратных метров, а сумма вложенных компанией инвестиций – 720 млн рублей.

17 ноября 2016 года открыли первую очередь гигантского ТРЦ "Галактика" на пр. Строителей. В этот же день в молле заработал второй в Барнауле гипермаркет "Ашан". Его площадь – 9,5 тысячи квадратных метров. Проработал магазин недолго: накануне Нового года над отделом канцелярии обрушилась кровля. "Ашан", как и торговый центр, закрыли. После того как застройщик объекта провел необходимые исследования конструкции и восстановил здание, ТРЦ запустили во второй раз в июне 2017 года.