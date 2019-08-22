СМИ: "Ашан" покидает Барнаул

Торговая сеть "Ашан" собирается закрыть свои гипермаркеты в Барнауле, сообщает altapress.ru.

Источники издания подтвердили, что арендатор съезжает из торговых центров ТРЦ Galaxy и ТЦ "Волна".

Информацию прокомментировали представители Galaxy. В отделе аренды уточнили, что каким бы крупным ни был арендатор, оценка о предоставлении ему торговой площади принимается на основе количества посетителей, которое он привлекает.

"Наша цель — представить посетителям наиболее востребованные магазины и компании. Ротацию арендаторов вели и ведем на постоянной основе", — констатировали в ТРЦ.

Сейчас ИА "Амител" уточняет информацию о ситуации со "съездом" "Ашана". В ближайшее время редакция опубликует комментарии по поводу возникшей ситуации.