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Новости

СМИ: "Ашан" покидает Барнаул

, ИА "Амител"
Крупная торговая сеть съезжает из торговых центров Galaxy и "Волна"
Фото: md-eksperiment.org

Фото: md-eksperiment.org

Торговая сеть "Ашан" собирается закрыть свои гипермаркеты в Барнауле, сообщает altapress.ru.

Источники издания подтвердили, что арендатор съезжает из торговых центров ТРЦ Galaxy и ТЦ "Волна".

Информацию прокомментировали представители Galaxy. В отделе аренды уточнили, что каким бы крупным ни был арендатор, оценка о предоставлении ему торговой площади принимается на основе количества посетителей, которое он привлекает.

"Наша цель — представить посетителям наиболее востребованные магазины и компании. Ротацию арендаторов вели и ведем на постоянной основе", — констатировали в ТРЦ.

Сейчас ИА "Амител" уточняет информацию о ситуации со "съездом" "Ашана". В ближайшее время редакция опубликует комментарии по поводу возникшей ситуации.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.08.2019 13:38
- гость -

а когда? а че так? не осилили? а скидки финальные будут? а то там теперь будет?

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