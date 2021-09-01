Без учеников и звонков. В Барнауле продают здание старейшей 125-летней городской школы

В Барнауле на аукцион выставлен деревянный дом на ул. Анатолия, 241, в котором больше 100 лет располагалась старейшая школа Барнаула. Здание было построено в 1896 году, принадлежит городу и находится в реестре памятников истории и культуры. Будущий собственник, который выкупит объект, обязан его отреставрировать. Вероятно, именно из-за этого требования школа до сих пор не продана: администрация города выставляла её на торги несколько раз, однако желающих приобрести вековое строение так и не нашлось.
Очередная попытка
Одноэтажная деревянная школа на ул. Анатолия имеет площадь 393,8 квадратного метра. Вместе со зданием мэрия продаёт земельный участок (2,4 тыс. квадратных метров), а также котельную. Начальная цена лота – 12,4 млн рублей.
В документации к аукциону сказано, что покупатель обязан провести работы по реставрации в течение семи лет с момента приобретения.
"Срок выполнения условий конкурса устанавливается предписанием, выданным управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, но не должен превышать семи лет со дня заключения договора купли-продажи. Покупатель предоставляет продавцу отчётные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса один раз в полугодие", – сказано в документации.
Школу выставляли на торги несколько раз: осенью 2019 года, летом 2020, а также в феврале и июле 2021-го. Однако аукционы провалились из-за отсутствия заявок.
Что известно о школе?
Здание на ул. Анатолия построили в 1896 году. 6 сентября того же года в нём открыли Зайчанскую школу. Она стала второй в городе, где занимались дети бедных слоёв населения (от Зайчанской школы ведёт историю барнаульская средняя общеобразовательная школа № 13).
Возводили деревянное строение на средства, которые пожертвовали городское самоуправление и частные благотворители. Внутри было три просторных классных комнаты, рекреационный зал, учительская, гардероб, кухня, сторожка, а во дворе – небольшой садик.
В 50-е годы прошлого века по решению местных советских и партийных органов к школе сделали пристройку: так появились мастерские, спортивный зал и дополнительные кабинеты.
Небольшое деревянное здание функционировало больше ста лет, до начала 2000-х. Затем его законсервировали, а ученики переехали в здание на ул. Анатолия 193, где и по сей день располагается школа № 13.
Комментарии
Иваны не помнящие родства
Учился в ней с 81 по 84. Золотые годы.
В семидесятых учился в этой школе, с садом (который при Путине порубили под парковку )
Уютная, чистая, тёплая Звонки на перемену в бронзовый колокольчик подавала сторожиха, добрая тётушка (забыл её имя)
Василий Константинович Штильке подарил эту школу городу, а местные дармоеды 13 лямов за нё просят
Отдайте даром.
Еще и приплатить надо за реставрацию! Жалко, если исчезнет и этот дом!
Возводили деревянное строение на средства, которые пожертвовали городское самоуправление и частные благотворители.
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Учитесь, современные сити-менеджеры эффективному управлению!!! Это вам не буковы за казенный счет вешать.
Отличный вариант для музея образования
А почему нельзя её отреставрировать силами города или края и сделать там школу? Тот район количеством школ не избалован
Ракшин, ты столько гадостей городу наделал, облегчи свою грязную душу перед смертью хоть чуть-чуть, купи школу, отремонтируй и открой там снова школу. Набери лучших учителей и плати им по 100 тыс. зарплату, отбоя не будет от желающих отдать туда своих детей. И все скажут, что физкультурник, это не только трудовик, просрочку с машки скармливающий недалеким на лыжне здоровья, но еще и мыслительный процесс в его голове появился под старость.
1.09.2021 09:35
Morena
Осталось найти посетителей
Это просто деревянный дом, похожий нс сарай. Что в нем ценного? 90% якобы памятников архитектуры это деревянный параллелепипед, украшенный резными деталями. Но эти типовые украшения легко делаются на станке. Никакой ценности в них я, как обыватель, не вижу.