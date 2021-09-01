Без учеников и звонков. В Барнауле продают здание старейшей 125-летней городской школы

В Барнауле на аукцион выставлен деревянный дом на ул. Анатолия, 241, в котором больше 100 лет располагалась старейшая школа Барнаула. Здание было построено в 1896 году, принадлежит городу и находится в реестре памятников истории и культуры. Будущий собственник, который выкупит объект, обязан его отреставрировать. Вероятно, именно из-за этого требования школа до сих пор не продана: администрация города выставляла её на торги несколько раз, однако желающих приобрести вековое строение так и не нашлось.

Очередная попытка

Одноэтажная деревянная школа на ул. Анатолия имеет площадь 393,8 квадратного метра. Вместе со зданием мэрия продаёт земельный участок (2,4 тыс. квадратных метров), а также котельную. Начальная цена лота – 12,4 млн рублей.

В документации к аукциону сказано, что покупатель обязан провести работы по реставрации в течение семи лет с момента приобретения.

"Срок выполнения условий конкурса устанавливается предписанием, выданным управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, но не должен превышать семи лет со дня заключения договора купли-продажи. Покупатель предоставляет продавцу отчётные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса один раз в полугодие", – сказано в документации.

Школу выставляли на торги несколько раз: осенью 2019 года, летом 2020, а также в феврале и июле 2021-го. Однако аукционы провалились из-за отсутствия заявок.

Что известно о школе?

Здание на ул. Анатолия построили в 1896 году. 6 сентября того же года в нём открыли Зайчанскую школу. Она стала второй в городе, где занимались дети бедных слоёв населения (от Зайчанской школы ведёт историю барнаульская средняя общеобразовательная школа № 13).

Возводили деревянное строение на средства, которые пожертвовали городское самоуправление и частные благотворители. Внутри было три просторных классных комнаты, рекреационный зал, учительская, гардероб, кухня, сторожка, а во дворе – небольшой садик.

В 50-е годы прошлого века по решению местных советских и партийных органов к школе сделали пристройку: так появились мастерские, спортивный зал и дополнительные кабинеты.

Небольшое деревянное здание функционировало больше ста лет, до начала 2000-х. Затем его законсервировали, а ученики переехали в здание на ул. Анатолия 193, где и по сей день располагается школа № 13.