Удар не был летальным. Эксперт выступил на заседании по делу о драке на Старом базаре

Доктор медицинских наук Сергей Парилов заявил, что удар экс-боксёра Михаила Старцева не был летальным для погибшего Павла Рохлова. Об этом эксперт рассказал в ходе выступления стороны защиты на очередном заседании по делу о драке на Старом базаре, которое прошло 1 сентября.
Как сообщает "Толк", судмедэксперт на основании заключения барнаульских коллег пришёл к выводу, что удар боксёра вряд ли мог стать причиной смерти погибшего. Парилов обратил внимание на признаки нетравматического кровоизлияния из патологически изменённых сосудов головного мозга, которые выявили гистологи. По мнению эксперта, это связано с травмой, которую погибший получил не ранее чем за 10-12 часов до смерти.
Парилов отметил, что Рохлов был в "хорошем подпитии" на протяжении последних 10 часов, а потому мог активно действовать и принимать участие в драке.
"Либо при физической нагрузке во время драки, либо после удара головой при падении произошло кровоизлияние сосудов, что привело к смерти", – пояснил эксперт.
При этом удар в челюсть, отметил эксперт, не мог быть роковым, поскольку от него у потерпевшего осталась лишь гематома. На вопрос представителя потерпевшей стороны, почему эти факты не отражены в экспертизе барнаульских судмедэкспертов, Парилов высказался, что при вскрытии трупа, на его взгляд, были допущены серьёзные нарушения.
Следующее судебное заседание назначено на 8 сентября. Время дали для того, чтобы суд и сторона обвинения изучили представленные Париловым выводы о возможных причинах смерти Павла Рохлова.
Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал ситуацию "вопиющим случаем".
Старцев своей вины не признал. Его адвокаты говорят, что действия мужчины были продиктованы необходимостью самообороны. Сейчас Старцеву грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Комментарии
Короче, так и так бы умер. А может у него вообще рак был и он от этого умер, а нет от удара? Бред...
Сам удар нелетальный, обычный накаут, умер от удара об асфальт.. так часто бывает в таких замесах... эксперты пишут с юридической точки зрения... все равно сядет, всего скорей квалификация будет причинение смерти по неосторожности.
Ну идут по той схеме о которой и говорили. будут доказывать что помер не от удара в челюсть а от удара земли об голову.
Вытерпили время и начали мазать вновь?
Убийца должен СИДЕТЬ, тем более он далеко не святой.
2.09.2021 10:49
- гость -
Ну если один человек поставил другому, который бежал по перрону, подножку, а тот упал под приближающийся поезд — это что, разве не убийство?
Бредятина
Хорошо адвокат работает. Привлекли уважаемого эксперта, доказали, что удар был нелетальным, а смерть наступила от удара об асфальт. Причинение смерти по неосторожности. Теперь дело за малым - представить суду кучу положительных характеристик на подсудимого, и глядишь - ограничение свободы сроком до 2-х лет.
Да и вообще погибибший мог ввязаться в драку, будучи уже мертвым.
Всякое ведь бывает
2.09.2021 10:50
krash
Ну идут по той схеме о которой и говорили. будут доказывать что помер не от удара в челюсть а от удара земли об голову.
Тут даже дальше идут - удар земли об голову оказывается был не после удара в челюсть, а до!
слов нет
Не спорьте.. это он от ковида помер, мне по телевизору сказали.
109 будет, сядет на год, через полгода выйдет, не пойму что за ажиотаж? обычная пьяная драка, по сути бытовуха.. что одни синие что другие... ну спортсмен ну и что? пьяный спортсмен.. и таким ударом точно убить нельзя, а вот головой об асфальт после нокаута.. точняк можно... умысла на убийство у виновника точно не было... трагическое стечение обстоятельств...
Тотальная продажность буквально повсюду и всех.
Всё решают только деньги.
Никакой этики и морали.
Такими темпами дело закроют... напишут что это было самоубийство, а благородный рыцарь Старцев проводил реанимационные мероприятия...
На самом деле суду глубоко фиолетово на "частное" мнение некоего эксперта, (проплаченного убивцем), в материалах уголовного дела - нормальная заключка и получит Миша свои 8 лет...
Ровно месяц назад, на день ВДВ один боец сказал мне, что владеет секретным ударом Брюса Ли.
Смерть от которого может возникнуть, как через несколько часов, так и через несколько дней.
Какой подкупленный эксперт! Недоговаривает , переворачивает этим факты, получается государственные эксперты, которые под уголовной ответственностью ходят наврали в экспертизе , а этот дартаньян правду матку несет???
Если в заключении гистологов действительно написано про патологически-измененные сосуды головного мозга и нетравматическое кровоизлияние из них - это дает шанс защите доказать именно причинение смерти по неосторожности. Ведь при падении и удар головой о твердую поверхность при условии нормальных сосудов могло и не произойти кровоизлияния. Вот на этом и будет теперь строиться защита. Так дело и совсем может развалиться. Поясню: можно доказать с помощью независимых экспертов из области медицины, что на фоне алкогольного опьянения и физического напряжения у потерпевшего произошло острое нарушение мозгового кровообращения - геморрагический инсульт, на фоне которого он стал вести себя неадекватно: полез в драку, начал бить женщину. А после удара в челюсть и падения на асфальт, кровоизлияние усугубилось, вследствие чего и наступила смерть.
2.09.2021 11:24
гость
Какой подкупленный эксперт! Недоговаривает , переворачивает этим факты, получается государственные эксперты, которые под уголовной ответственностью ходят наврали в экспертизе , а этот дартаньян правду матку несет???
Эксперт нормальный как раз. Нужно просто внимательно читать протоколы судмедэкспертизы, заключения. И делать выводы. Любой из вас может оказаться в такой ситуации - дав отпор наглецу, избивающему вашу женщину.
Наслышан про подобных "экспертов", по заключениям которых суд выносит нужное бенефициару "эксперта" решение.
2.09.2021 11:49
- гость -
Наслышан про подобных "экспертов", по заключениям которых суд выносит нужное бенефициару "эксперта" решение.
Наслышан про судмедэкспертов, несущих полный бред в своих заключениях, благодаря чему потом дело с легкостью переквалифицируется или вовсе передается обратно.
удвилен что нет версии про ковид и инопланетян
Интересно, подобные эксперты в аду горят???
2.09.2021 11:09
- гость -
+/- так и будет
2.09.2021 11:53
карабас
удвилен что нет версии про ковид и инопланетян
Про ковид есть:
"
2.09.2021 11:07
- гость -
Не спорьте.. это он от ковида помер, мне по телевизору сказали.
"
1109 респект. Пить меньше надо и смертей не будет. Каждый день публикации. Застолье,смерть,срок.
По этой логике, когда человека толкают и он падает с 5го этажа, то он тоже умирает от удара об асфальт, а не от толчка. В конце концов, он пока летел, имел возможность цепляться за балконы нижних этажей или за ветки деревьев, но не воспользовался этой возможностью. Толкающий не виновен, он вообще не специально, а просто мимо проходил и воздушную волну пустил. Ох мало, мало у нас в стране экспертов привлекают за заведомо ложные заключения. От экспертов и их заключений в судах зависит порой больше, чем от самих судей, а контроля за ними практически нет, пишут и говорят что хотят и за что заплатят. И вывести на чистую воду таких экспертов не просто, потому как для этого нужны другие эксперты, которые должны перейти на эту сторону, а не поддерживать коллегу
Ну получилось так, что делать теперь, засаживать спортсмена в турму? Лучше дайте денег на спортивный зал ему, пусть тренирует молодежь, медали краю приносят. И как реклама можно "Даже в пьяном состоянии наши ребята укладывают на повал!". А вы его в турмуу...
Таких спортсменам необходимо тренироваться лет 10 на рубке деревьев
11:44
- гость -
Если в заключении гистологов действительно написано про патологически-измененные сосуды головного мозга и нетравматическое кровоизлияние из них - это дает шанс защите доказать именно причинение смерти по неосторожности.
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Именно!!! Т.е. ты можешь смело, летально ударить любого инвалида и тебе будет всего лишь ст.109.
Не, ну а чо, во! Не, ну во, а чо, ну! Сам удар то, не смертелен, у него просто обострились старые болячки! Я правильно тебя понял?
Тут даже дальше идут - удар земли об голову оказывается был не после удара в челюсть, а до!-----------------Да еще несомненно усугубило и то, что о Землю он ударился против ее вращения. Полагаю что суд учтет этот весомый аргумент.
Ха-ха! Виновато земное притяжение!
Вспомнилось заключение эксперта про пьяного маленького мальчика, задавленного во дворе машиной подружки какого-то уголовника.