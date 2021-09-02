Удар не был летальным. Эксперт выступил на заседании по делу о драке на Старом базаре

Доктор медицинских наук Сергей Парилов заявил, что удар экс-боксёра Михаила Старцева не был летальным для погибшего Павла Рохлова. Об этом эксперт рассказал в ходе выступления стороны защиты на очередном заседании по делу о драке на Старом базаре, которое прошло 1 сентября.

Как сообщает "Толк", судмедэксперт на основании заключения барнаульских коллег пришёл к выводу, что удар боксёра вряд ли мог стать причиной смерти погибшего. Парилов обратил внимание на признаки нетравматического кровоизлияния из патологически изменённых сосудов головного мозга, которые выявили гистологи. По мнению эксперта, это связано с травмой, которую погибший получил не ранее чем за 10-12 часов до смерти.

Парилов отметил, что Рохлов был в "хорошем подпитии" на протяжении последних 10 часов, а потому мог активно действовать и принимать участие в драке.

"Либо при физической нагрузке во время драки, либо после удара головой при падении произошло кровоизлияние сосудов, что привело к смерти", – пояснил эксперт.

При этом удар в челюсть, отметил эксперт, не мог быть роковым, поскольку от него у потерпевшего осталась лишь гематома. На вопрос представителя потерпевшей стороны, почему эти факты не отражены в экспертизе барнаульских судмедэкспертов, Парилов высказался, что при вскрытии трупа, на его взгляд, были допущены серьёзные нарушения.

Следующее судебное заседание назначено на 8 сентября. Время дали для того, чтобы суд и сторона обвинения изучили представленные Париловым выводы о возможных причинах смерти Павла Рохлова.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал ситуацию "вопиющим случаем".

Старцев своей вины не признал. Его адвокаты говорят, что действия мужчины были продиктованы необходимостью самообороны. Сейчас Старцеву грозит лишение свободы на срок до 15 лет.