Видеозапись драки на Старом базаре в Барнауле появилась в Сети

Момент драки на Старом базаре в Барнауле попал на видео. Записи опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
На кадрах видно, что участие в потасовке принимали не только женщины, как сообщалось ранее, но и как минимум двое мужчин. В определенный момент один из них ударил второго сзади по голове, от чего тот упал и сильно ударился головой об асфальт. В социальных сетях очевидцы пишут, что мужчина скончался, но официальной информации по данному поводу нет.
В краевом ГУ МВД amic.ru ответили, что дело передано в региональное СУ СКР.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в районе Старого базара женщины затеяли драку. Разнимать их пришлось сотрудникам полиции.
Комментарии
без алкоголя дело не обошлось, судя по надписи винотека на бочках, дай бог чтобы без жертв
Убили и что. Они же пьяные. Проспятся.