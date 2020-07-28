Томенко о драке на Старом базаре: "Реакция должна быть самой жесткой"

Глава Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал резонансную драку на Старом базаре в Барнауле, во время которой погиб человек.
Губернатор назвал случившееся "вопиющим случаем" и "недопустимой жестокостью". Он выразил уверенность, что виновные должны быть наказаны по всей строгости закона.
"Слежу за ходом расследования. Убеждён, реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона, — написал Томенко на своем аккаунте в Instagram. — Такого в нашем крае нельзя допускать!".
Глава региона уточнил, что правоохранители уже доложили ему о ходе расследования. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее amic.ru писал, что против участника потасовки возбудили уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего. Спортсмена заключили под стражу.
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