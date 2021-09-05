На Алтае водитель уснул за рулём и разбил только что купленную иномарку

В Алтайском крае водитель Honda CRV уснул за рулём и вылетел за пределы трассы, где несколько раз перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По словам очевидца, авария случилась 4 сентября неподалёку от села Мамонтово. При этом в паблике Barnaul 22 уточняют, что происшествие произошло на трассе А-321 вблизи села Подстепное у озера Дегтярка в Ребрихинском районе, что у границы с Мамонтовским.

"[Водитель] живой, получил мелкие увечья. Сказал, что только сегодня купил эту машину, перед ДТП два дня не спал и уснул за рулём", – рассказал подписчик "В курсе 22".

Напомним, вечером 4 сентября в Барнауле перевернулся автобус при столкновении с легковушкой. На месте аварии работали полицейские, медики и пожарные.