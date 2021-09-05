На Алтае водитель уснул за рулём и разбил только что купленную иномарку

В Алтайском крае водитель Honda CRV уснул за рулём и вылетел за пределы трассы, где несколько раз перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
По словам очевидца, авария случилась 4 сентября неподалёку от села Мамонтово. При этом в паблике Barnaul 22 уточняют, что происшествие произошло на трассе А-321 вблизи села Подстепное у озера Дегтярка в Ребрихинском районе, что у границы с Мамонтовским.
"[Водитель] живой, получил мелкие увечья. Сказал, что только сегодня купил эту машину, перед ДТП два дня не спал и уснул за рулём", – рассказал подписчик "В курсе 22".
Напомним, вечером 4 сентября в Барнауле перевернулся автобус при столкновении с легковушкой. На месте аварии работали полицейские, медики и пожарные.
Комментарии
Надеюсь, не в кредит
... и что не перекуп, в противном случае бизнесу нанесен ущерб
а если (именно машина) в кредит - так это банк пострадал, сумму выплатят по КАСКО
5.09.2021 13:48
гiсть
Если разбил машину, которую купил в кредит, получается личных убытков вообще не несёшь?
какая КАСКО?
где написано что он новую в салоне купил?
наверняка бэушку
Сколько лет этому вновь купленному шлаку? Произошла самоутилизация.
Сколько лет этому вновь купленному шлаку? Произошла самоутилизация.
А тебе сколько лет? Может тебя в утиль пора тоже?