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Новости

Блогер Блиновская заплатила звёздам по 10 млн за выступление на Алтае

, ИА "Амител"
Из них только Ксения Собчак и Иван Ургант точно знали, к кому едут
Иван Ургант, Елена Блиновская и Ксения Собчак / Фото: instagram.com/elena_blinovskaya

Иван Ургант, Елена Блиновская и Ксения Собчак / Фото: instagram.com/elena_blinovskaya

Автор психологических тренингов, коуч, популярный блогер Елена Блиновская, которая с размахом отпраздновала день рождения в Горном Алтае, рассказала изданию StarHit о гонорарах выступавших там звёзд.

25 августа ей исполнилось 40 лет, и юбилей она отметила с размахом, потратив на это 120 млн рублей.

После этого в соцсетях появились короткие ролики с мероприятия, где выступают Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Jah Halib и группа "Звери". На одном из них король российской поп-сцены встал на колено перед именинницей. 

Ведущими на празднике выступили Ксения Собчак и Иван Ургант. По словам Блиновской, из перечисленных знаменитостей только ведущие знали, к кому они едут.

"Звёзды не знали, что едут ко мне. Они просто были вызваны на частный контракт, – заявила блогер. – Но все звёзды, которые были в зале, мои друзья. Артисты стоят по 10 миллионов".

Ранее появилась информация, что 22 августа в Горно-Алтайск вместе с Еленой Блиновской прилетела внушительная делегация знаменитостей.

В компании заметили Екатерину Варнаву, певицу Нюшу, модель и телеведущую Викторию Лопырёву, семью блогеров Чекалиных и ещё несколько именитых туристов. 

Звёзды поселились в самом дорогом отеле Республики Алтай – "Алтай Резорт", где, предположительно, и прошли праздничные мероприятия.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.09.2021 09:02
Виктор

Вчера в "Пусть говорят" был выпуск, посвящённый ей и её празднику в Горном Алтае

7.09.2021 09:10
гость

Ну и зачем эта информация? Показать, как жирует бомонд? Что открыв рот можно получить за вечер 10 млн., ? Сумму, которую простому учителю, иному работяге и за всю трудовую деятельность не ЗАРАБОТАТЬ. Показать , каков он капитализм, когда на лечение ребенка злосчастный миллион собирают СМСками на телевидении, а здесь , прости народ, какая то пустышка интернетная тратит 120 млн. на "отдохнуть" за вечер? Не надо народ злить. ОН И ТАК -ЗОЛ. Уже на грани бунтов.

7.09.2021 09:13
- гость -

жирует бомонд

и кто больше всех плачется, что из-за пандемии у них доходы просели.

7.09.2021 09:18
- гость -

Популярный блогер, коуч...В каких кругах? В кругах зажравшихся бездельников, которых она разводит как лохов на бабло развешивя по ушам лапшу. Интересно, АМИК запалатили за рекламу сей лапшевески или это бесплатная инициатива? Ибо 99,99 % читателей вчера не знали о её существовании ( пардон, за исключением Виктора 9.02 - любителя стирок грязного белья) и завтра не вспомнят. Ну и для кого сия информация?

7.09.2021 09:31
Виктор

7.09.2021 09:10
гость

Потому что многим людям интересно как развлекаются богачи. Например, могут позавидовать соседу, который купил скутер за 40'000 или построил баню из бруса. А если кто-то спустил 10'000'000 — восхищаются "Живут же люди!"

7.09.2021 09:33
- гость -

Нет в жизни ни равенства, ни братства, ни справедливости. Никогда его не было, и сейчас нет.
певцы, певички, вообще весь шоу-бизнес всегда жил в иной реальности, чем люди, покупающие билеты на их концерты.
Что вы Киркорову удивляетесь? Вы видели Инстасамку? Там же вообще непонятное существо. Или Моргенштерн с исколотой харей. А футболист Спартака некто Рома Зобнин с окладом 3,5 миллиона евро в сезон, и который показал свой днищенский уровень на ЧЕ? Он за один год получает зарплаты как весь Рубцовск за месяц.

7.09.2021 09:55
- гость -

Потому что многим людям интересно как развлекаются богачи.

Не надо весть отстой зачислять в "многие". Они не развлекаются, а пытаются привлечь к себе любыми способами внимание = деньги. И зависть портит цвет лица.

7.09.2021 09:58
- гость -

И что? Она эти деньги украла что ли у кого-то?

7.09.2021 10:19
-гость-

Вместо того чтобы возмущаться сверхдоходам этих прекрасных граждан, объявите им бойкот и не платите им своих денег. Не ходите на их концерты, не скачивайте песни за деньги, когда вам звонит соцопрос мол смотрели ли вы такую-то передачу с их участием, говорите не смотрел и смотреть не собираюсь и т.д. Лишите их, так сказать, материальной базы. Отпишитесь от них в соцсетях, не забудьте! И тогда тогда таких вот новостей будет чуть меньше

7.09.2021 10:19
гiсть

российской поп-сцены встал на колено перед именинницей
---
что, BLM докатился до ГА?

7.09.2021 10:23
- гость -

Хохлик, а БЛМ то здесь причём?

7.09.2021 10:25
- гость -

7.09.2021 10:19
гiсть

Наверное подлечила его от психологического расстройства.

7.09.2021 10:27
St

Социальной справедливости в этом мире нет. Баланса нет. Обидно что фрики из дома2 имеют миллиарды и особняки за границей , а редкие специалисты , мастера с дипломами, стажем и опытом работы в лучшем случае выплатили ипотеку за крышу над головой. Хочется справедливости. И чтобы жизненно важные профессии оплачивались выше этим обществом, чем труд шоу фриков, типа дом2.

7.09.2021 10:30
гость

10:19 +++++++++++++

7.09.2021 10:33
- гость -

10:27
А чего вам ещё хочется? Может вам ключи ещё от квартиры подарить?
Всех - много, а всего - мало. Всего на всех не хватит. Именно поэтому у одних харя так трещит, что обруч необходимо надевать, чтобы вообще не порвалась. А у других на проезд в ОТ не всегда есть.
Так было, так есть, так будет.

7.09.2021 10:35
вопрос налоговой

Уважаемая налоговая, вы получили налоги с этих дурных сумм?

Дайте угадаю что для налоговой Блиновская скажет...
Что это все братья, сестры, близкие друзья и приехали бесплатно поздравить именинницу?
А те и рады будут подтвердить...
Проверить бы...

7.09.2021 10:45
- гость -

Так эта урганто-киркоровская лобода перед коуч- блогером выступала в приват? Или сабантуй был мощный какой, без соблюдения режима?

7.09.2021 10:55
St

Всего на всех достаточно, если не накладывать всегда все в одну миску, хватит всем, не надо поощрять вопиющее неравенство! Ладно бы лентяи, но от бедности страдают работающие люди!! А причина неравенства, в том, что 2% населения земли имеют 90% ресурсов планеты.

7.09.2021 11:01
- гость -

Уважаемая редакция, специально для комментатора СТ прошу поставить песню Ярослава Евдокимова «фантазёр ты меня называла».
Гражданин, вы всерьёз?)

7.09.2021 11:27
St

Гость, видимо, когда вас что-то волновало, очевидно вам отвечали с сарказмом и издевками и вы научились этой негативной привычке

7.09.2021 12:03
Гость

Да хоть бы 5млн.дала на ремонт какой ни будь больницы. За границей богатые жертвуют деньги на общ.нужды., а наши жлобы.

7.09.2021 13:31
гость

дорогой эскорт

7.09.2021 13:34
гость

Ксения Собчак за 10 лямов в любую точку страны. Интересно, сколько ей за участие в шоу "выборы президента" заплатили?

7.09.2021 13:53
- гость -

Алтай -Виладж дороже Резорта, не надо ля-ля.

7.09.2021 13:54
- гость -

Одна клоунесса помоложе собрала престарелых клоунов на свой юбилей. Так я это вижу.

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