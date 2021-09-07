Блогер Блиновская заплатила звёздам по 10 млн за выступление на Алтае

Автор психологических тренингов, коуч, популярный блогер Елена Блиновская, которая с размахом отпраздновала день рождения в Горном Алтае, рассказала изданию StarHit о гонорарах выступавших там звёзд.

25 августа ей исполнилось 40 лет, и юбилей она отметила с размахом, потратив на это 120 млн рублей.

После этого в соцсетях появились короткие ролики с мероприятия, где выступают Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Jah Halib и группа "Звери". На одном из них король российской поп-сцены встал на колено перед именинницей.

Ведущими на празднике выступили Ксения Собчак и Иван Ургант. По словам Блиновской, из перечисленных знаменитостей только ведущие знали, к кому они едут.

"Звёзды не знали, что едут ко мне. Они просто были вызваны на частный контракт, – заявила блогер. – Но все звёзды, которые были в зале, мои друзья. Артисты стоят по 10 миллионов".

Ранее появилась информация, что 22 августа в Горно-Алтайск вместе с Еленой Блиновской прилетела внушительная делегация знаменитостей.

В компании заметили Екатерину Варнаву, певицу Нюшу, модель и телеведущую Викторию Лопырёву, семью блогеров Чекалиных и ещё несколько именитых туристов.

Звёзды поселились в самом дорогом отеле Республики Алтай – "Алтай Резорт", где, предположительно, и прошли праздничные мероприятия.