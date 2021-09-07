Блогер Блиновская заплатила звёздам по 10 млн за выступление на Алтае

Автор психологических тренингов, коуч, популярный блогер Елена Блиновская, которая с размахом отпраздновала день рождения в Горном Алтае, рассказала изданию StarHit о гонорарах выступавших там звёзд.
25 августа ей исполнилось 40 лет, и юбилей она отметила с размахом, потратив на это 120 млн рублей.
После этого в соцсетях появились короткие ролики с мероприятия, где выступают Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Jah Halib и группа "Звери". На одном из них король российской поп-сцены встал на колено перед именинницей.
Ведущими на празднике выступили Ксения Собчак и Иван Ургант. По словам Блиновской, из перечисленных знаменитостей только ведущие знали, к кому они едут.
"Звёзды не знали, что едут ко мне. Они просто были вызваны на частный контракт, – заявила блогер. – Но все звёзды, которые были в зале, мои друзья. Артисты стоят по 10 миллионов".
Ранее появилась информация, что 22 августа в Горно-Алтайск вместе с Еленой Блиновской прилетела внушительная делегация знаменитостей.
В компании заметили Екатерину Варнаву, певицу Нюшу, модель и телеведущую Викторию Лопырёву, семью блогеров Чекалиных и ещё несколько именитых туристов.
Звёзды поселились в самом дорогом отеле Республики Алтай – "Алтай Резорт", где, предположительно, и прошли праздничные мероприятия.
Комментарии
Вчера в "Пусть говорят" был выпуск, посвящённый ей и её празднику в Горном Алтае
Ну и зачем эта информация? Показать, как жирует бомонд? Что открыв рот можно получить за вечер 10 млн., ? Сумму, которую простому учителю, иному работяге и за всю трудовую деятельность не ЗАРАБОТАТЬ. Показать , каков он капитализм, когда на лечение ребенка злосчастный миллион собирают СМСками на телевидении, а здесь , прости народ, какая то пустышка интернетная тратит 120 млн. на "отдохнуть" за вечер? Не надо народ злить. ОН И ТАК -ЗОЛ. Уже на грани бунтов.
жирует бомонд
и кто больше всех плачется, что из-за пандемии у них доходы просели.
Популярный блогер, коуч...В каких кругах? В кругах зажравшихся бездельников, которых она разводит как лохов на бабло развешивя по ушам лапшу. Интересно, АМИК запалатили за рекламу сей лапшевески или это бесплатная инициатива? Ибо 99,99 % читателей вчера не знали о её существовании ( пардон, за исключением Виктора 9.02 - любителя стирок грязного белья) и завтра не вспомнят. Ну и для кого сия информация?
7.09.2021 09:10
гость
Потому что многим людям интересно как развлекаются богачи. Например, могут позавидовать соседу, который купил скутер за 40'000 или построил баню из бруса. А если кто-то спустил 10'000'000 — восхищаются "Живут же люди!"
Нет в жизни ни равенства, ни братства, ни справедливости. Никогда его не было, и сейчас нет.
певцы, певички, вообще весь шоу-бизнес всегда жил в иной реальности, чем люди, покупающие билеты на их концерты.
Что вы Киркорову удивляетесь? Вы видели Инстасамку? Там же вообще непонятное существо. Или Моргенштерн с исколотой харей. А футболист Спартака некто Рома Зобнин с окладом 3,5 миллиона евро в сезон, и который показал свой днищенский уровень на ЧЕ? Он за один год получает зарплаты как весь Рубцовск за месяц.
Потому что многим людям интересно как развлекаются богачи.
Не надо весть отстой зачислять в "многие". Они не развлекаются, а пытаются привлечь к себе любыми способами внимание = деньги. И зависть портит цвет лица.
И что? Она эти деньги украла что ли у кого-то?
Вместо того чтобы возмущаться сверхдоходам этих прекрасных граждан, объявите им бойкот и не платите им своих денег. Не ходите на их концерты, не скачивайте песни за деньги, когда вам звонит соцопрос мол смотрели ли вы такую-то передачу с их участием, говорите не смотрел и смотреть не собираюсь и т.д. Лишите их, так сказать, материальной базы. Отпишитесь от них в соцсетях, не забудьте! И тогда тогда таких вот новостей будет чуть меньше
российской поп-сцены встал на колено перед именинницей
---
что, BLM докатился до ГА?
Хохлик, а БЛМ то здесь причём?
7.09.2021 10:19
гiсть
Наверное подлечила его от психологического расстройства.
Социальной справедливости в этом мире нет. Баланса нет. Обидно что фрики из дома2 имеют миллиарды и особняки за границей , а редкие специалисты , мастера с дипломами, стажем и опытом работы в лучшем случае выплатили ипотеку за крышу над головой. Хочется справедливости. И чтобы жизненно важные профессии оплачивались выше этим обществом, чем труд шоу фриков, типа дом2.
10:19 +++++++++++++
10:27
А чего вам ещё хочется? Может вам ключи ещё от квартиры подарить?
Всех - много, а всего - мало. Всего на всех не хватит. Именно поэтому у одних харя так трещит, что обруч необходимо надевать, чтобы вообще не порвалась. А у других на проезд в ОТ не всегда есть.
Так было, так есть, так будет.
Уважаемая налоговая, вы получили налоги с этих дурных сумм?
Дайте угадаю что для налоговой Блиновская скажет...
Что это все братья, сестры, близкие друзья и приехали бесплатно поздравить именинницу?
А те и рады будут подтвердить...
Проверить бы...
Так эта урганто-киркоровская лобода перед коуч- блогером выступала в приват? Или сабантуй был мощный какой, без соблюдения режима?
Всего на всех достаточно, если не накладывать всегда все в одну миску, хватит всем, не надо поощрять вопиющее неравенство! Ладно бы лентяи, но от бедности страдают работающие люди!! А причина неравенства, в том, что 2% населения земли имеют 90% ресурсов планеты.
Уважаемая редакция, специально для комментатора СТ прошу поставить песню Ярослава Евдокимова «фантазёр ты меня называла».
Гражданин, вы всерьёз?)
Гость, видимо, когда вас что-то волновало, очевидно вам отвечали с сарказмом и издевками и вы научились этой негативной привычке
Да хоть бы 5млн.дала на ремонт какой ни будь больницы. За границей богатые жертвуют деньги на общ.нужды., а наши жлобы.
дорогой эскорт
Ксения Собчак за 10 лямов в любую точку страны. Интересно, сколько ей за участие в шоу "выборы президента" заплатили?
Алтай -Виладж дороже Резорта, не надо ля-ля.
Одна клоунесса помоложе собрала престарелых клоунов на свой юбилей. Так я это вижу.