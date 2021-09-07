Прокуратура взяла на контроль расследование дела о поджоге школьника в Алтайском крае

Прокуратура Алтайского края взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту получения ожогов 14-летним подростком в Горняке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, 5 сентября школьники были в гараже и один из приятелей "из шалости" облил его одежду бензином и поджёг. Ребёнка госпитализировали с ожогами 50% тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

"Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой края. Кроме того, будет дана оценка действиям органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в районе", – отметили в пресс-службе.

В конце августа в Алтайском крае осудили барнаульца, который на Докучаевском рынке облил покупателя бензином и поджёг. Потерпевшего доставили в больницу, но спустя шесть дней он скончался от термических ожогов 50% тела.