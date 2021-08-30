Облил бензином и поджёг. Барнаульца осудили за убийство с особой жестокостью

39-летнего жителя Барнаула осудили за жестокое убийство одного из покупателей на Докучаевском рынке в Барнауле. Вступив в конфликт с продавцами и посетителем торговых рядов, он принёс из автомобиля бензин, облил последнего и поджёг.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, инцидент произошёл 14 июня 2020 года. Потерпевшего доставили в больницу, где спустя шесть дней он скончался от термических ожогов 50% тела.

Суд назначил барнаульцу наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции признала приговор законным и обоснованным.

Напомним, по версии следствия, летом 2020 года мужчина поссорился с продавцами на рынке "Докучаево". За торговцев вступился 56-летний покупатель. Злоумышленник после конфликта ушёл, однако вскоре вернулся с 1,5-литровой бутылкой бензина, облил оппонента и поджёг.