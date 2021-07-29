Следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа в барнаульской многоэтажке

Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в барнаульской многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

"По данным следствия, весной 2021 года в одной из квартир в жилом доме по улице Молодёжной в городе Барнауле сотрудники ООО "Алейскмежрайгаз" выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты. Утром 28 июля этого года из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого 69-летняя женщина получила ожоги тела, причинившие тяжкий вред её здоровью", – сказано в сообщении.

Напомним, что утром 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.

На место прибыл глава города Вячеслав Франк, а на территории дома могли ввести режим ЧС. Власти выделят деньги на ремонт пострадавших квартир.