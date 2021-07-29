Следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа в барнаульской многоэтажке

Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в барнаульской многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
"По данным следствия, весной 2021 года в одной из квартир в жилом доме по улице Молодёжной в городе Барнауле сотрудники ООО "Алейскмежрайгаз" выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты. Утром 28 июля этого года из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого 69-летняя женщина получила ожоги тела, причинившие тяжкий вред её здоровью", – сказано в сообщении.
Напомним, что утром 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.
На место прибыл глава города Вячеслав Франк, а на территории дома могли ввести режим ЧС. Власти выделят деньги на ремонт пострадавших квартир.
Комментарии
А уголовное дело на кого/что? На неисправное оборудование?
Там поди плита стояла доисторическая.
29.07.2021 15:26
АБОРИГЕН
Может быть, на тех, кто проверял?
29.07.2021 15:53
- гость -
На фотографиях эта плита есть. Интересно, что она несильно пострадала. Хотя стояла в эпицентре событий...
весной были какие-то непонятные газовики, а бахнуло через несколько месяцев. И как, интересно, установить причинно-следственную связь?...
Пострадавшей здоровья.
Сами жильцы( бабушка с дедушкой) газ и напустили.
Вот здесь-то как раз и надо говорить о взрыве, а не его звуке )
29.07.2021 15:56
Виктор
На фотографиях эта плита есть. Интересно, что она несильно пострадала. Хотя стояла в эпицентре событий...
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На внешнюю утечку похоже