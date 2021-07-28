Взрыв газа на улице Молодёжной в Барнауле. Фото с места событий

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Утром 28 июля в Барнауле по адресу ул. Молодёжная, 37, произошёл хлопок газа. Взрывная волна обрушила стену внутри одной из квартир, выбила окна и разворотила балкон. Весь подъезд эвакуировали, а двух пострадавших – пожилую женщину и ребёнка – госпитализировали. Глава города Вячеслав Франк взял ситуацию на личный контроль. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала на месте событий и поделилась кадрами происходящего.
Комментарии
Так хлопок или взрыв? Вы определитесь?
подъезд не развалило значит хлопок.
Хлопок-это звук от взрыва.Успокойтесь.
Недавно мужик разбирал гранату и умер при хлопке. А хлопок - потому что подъезд не развалился
Просто слово "хлопОк" не пугает людей и не собирает зевак
Хлопок... Взрыв... Навеяло:
Сидит девочка в песочнице. В одной руке держит челюсть, в другой-глаз!
-Ну ничего себе ЧИХНУЛА!!!
Люди услышали хлопок и вышли на улицу посмотреть на результаты взрыва.
Главное,будем надеяться,что людей только контузило...
Первый этаж было бы хуже
Газ в ладоши хлопал???
Каждые пол года ходят по квартирам проверяют этот газ, 400 рублей дерут + в коммуналке еще заложена цена и все равно такая фигня. Вывод?