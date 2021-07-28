Взрыв газа на улице Молодёжной в Барнауле. Фото с места событий

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 28 июля в Барнауле по адресу ул. Молодёжная, 37, произошёл хлопок газа. Взрывная волна обрушила стену внутри одной из квартир, выбила окна и разворотила балкон. Весь подъезд эвакуировали, а двух пострадавших – пожилую женщину и ребёнка – госпитализировали. Глава города Вячеслав Франк взял ситуацию на личный контроль. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала на месте событий и поделилась кадрами происходящего.