Бастрыкин взял на контроль дело о поджоге школьника в Алтайском крае

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о поджоге 14-летнего подростка сверстниками в Горняке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 5 сентября ребёнок в шутку облил бензином 14-летнего друга и зажёг зажигалку в непосредственной близости от него. Мальчика госпитализировали с ожогами 50% тела. Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура взяла его расследование на контроль.

"В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 16-летний подросток угнал машину отчима и хранил в своей комнате наркотики. Теперь юноша пойдёт под суд.