Насильник был пьян. СК предъявил обвинение убийце 10-летних девочек в Кузбассе

Следственный комитет предъявил обвинение 41-летнему жителю города Мыски Виктору Пастерникову в изнасиловании и убийстве двух десятилетних девочек в Киселёвске Кемеровской области. Следователи узрели в преступлении сразу три статьи уголовного кодекса.
По версии правоохранителей, днём 6 сентября две девочки, возвращаясь домой из школы, заметили на остановке общественного транспорта мужчину с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя.
Будучи пьяным, Пастерников предложил школьницам купить для них сладости, а для птичек – еду. Девочки пошли с ним в магазин, где мужчина приобрёл детям обещанное, а себе – очередную бутылку спиртного. После этого Пастерников уговорил девочек пойти к нему в гости.
"В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушёл на работу. Родители одной из школьниц, обеспокоенные тем, что дочь не вернулась из школы, обратились за помощью в правоохранительные органы", – отмечает пресс-служба регионального СУ СКР.
В кратчайшие сроки следователи и полиция установили причастность Пастерникова к преступлению. Мужчина признался в содеянном и показал, где спрятал тела детей.
В результате мужчине предъявили обвинения по ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних лиц, совершённое с целью скрыть другое преступление"), по двум эпизодам ст. 131 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего"), а также ч. 5 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего").
Судмедэкспертиза установит точную причину смерти, а обвиняемого ожидает психолого-психиатрическая экспертиза.
Кроме того, выясняются условия, в которых воспитывались потерпевшие, действиям родителей будет дана юридическая оценка.
В ведомстве отмечают, что обвиняемый до 2019 года отбывал наказание в местах лишения свободы и после освобождения находился под административным надзором.
"По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами, осуществляющими надзор за указанной категорией граждан, возбуждено и расследуется уголовное дело. Со следствием обвиняемый сотрудничает, вину признаёт. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – отмечают следователи.
Напомним, что девочки ушли утром 6 сентября в школу и не вернулись домой. 7 сентября полиция задержала Виктора Пастерникова, который сознался в убийстве. Сейчас обвиняемый арестован на два месяца.
Комментарии
Остановитесь, ведь мы же Русские люди..
Будучи пьяным Пастерников предложил школьницам купить для них сладости, а для птичек – еду.
Девочки пошли с ним в магазин!!!!
Тут вобще вопросов к родителям больше.
9.09.2021 15:36
- гость -
Ну представьте, решит нормальный адекватный человек привлечь подростков к какой-то полезной деятельности. Например, детскую площадку на пустыре за домом помочь сделать. Много он детей соберёт на это дело? А вот извращенец за собой с лёгкостью уведёт.
Почему это так — непонятно
так дети если часто видят родителей под градусом, для них это норма, вот и стоит задуматься, какими нас видят наши дети и берут пример
9.09.2021 15:27
- гость -
А что, у русских есть некая претензия на некий супер этнос? Типа среди них не должно быть больных, геев, маньяков и прочее? Кажется в 20-м веке подобные заблуждения уже стоили жизни 70 млн людей.
9.09.2021 15:36
- гость -
Тут вобще вопросов к родителям больше.
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О да, к алкашу-насильнику вопросов у вас нет. Он, по-вашему, всё правильно сделал.
9.09.2021 16:48
- гость -
К алкашу насильнику вопросов вобще быть не может. Пожизненное его судьба.
А вот к родителям, чьи дети так легко идут с пьяным мужиком за сладостями! вопросы должны быть серьезные.
9.09.2021 16:45
АБОРИГЕН
9.09.2021 15:27
- гость -
А что, у русских есть некая претензия на некий супер этнос
Да, Боря Гей, русские это богоизбранный народ, лучшие люди планеты, а те, кто позорит генофонд, должны уничтожаться без жалости.