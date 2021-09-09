Двух 13-летних девочек разыскивают в Красноярском крае

В Красноярском крае полиция ищет двух 13-летних девочек, которые пропали после того, как уехали от подруги на такси. Как сообщает РЕН ТВ, школьницы поехали из Лесосибирска домой в Колесниково ещё 7 сентября и до сих пор не вернулись.

Как рассказала мать одной из них, дети доехали до подруги, провели у неё ночь, а утром вызвали такси, чтобы уехать. С тех пор об их местоположении ничего неизвестно.

В полиции сообщили, что никаких заявлений по факту пропажи не получали, однако начали проверку. По указанию руководства в Лесосибирске подняли весь личный состав отдела, выясняются все детали исчезновения несовершеннолетних.

При этом по информации Telegram-канала Baza, полицейские узнали об исчезновении детей из интернета. В региональной прокуратуре отметили, что возможной причиной ухода может быть конфликт с матерью у одной из несовершеннолетних.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что на профилактическом учёте родители и дети не состояли. При этом девочек видели в магазине в Колесниково, их поиски находятся на контроле прокуратуры.

Это уже второй случай пропажи детей за последние дни. 7 сентября ушли в школу и не вернулись две 10-летние девочки в Киселёвске Кемеровской области. Чуть позднее полиция задержала 41-летнего Виктора Пастерникова, который сознался в преступлении. Мужчина арестован на два месяца – ему предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве детей.