60% россиян планируют отдохнуть осенью внутри страны

60% жителей России собираются отдохнуть осенью внутри страны. Как выяснили специалисты OneTwoTrip на основе анализа поисковых запросов, люди часто интересуются билетами на рейсы самолётов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Также в списке востребованных российских направлений оказались Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные воды, сообщает РИА Новости.

Среди путешествий за рубеж большинство россиян собираются отправиться в Турцию – 21% от всех поисковых запросов. На второй строчке оказалась Армения, а на третьей – Египет. Также жители страны часто ищут билеты в Узбекистан, Венгрию и на Кипр.