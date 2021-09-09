Большинство школ Алтайского края не будут проводить занятия в очном формате в дни выборов в Госдуму и АКЗС. Педагоги с учениками на два дня уйдут на дистант либо займутся внеурочной деятельностью, например, отправятся на экскурсии, выяснил amic.ru. Подобная практика будет применяться и в других российских регионах. По всей стране в образовательных учреждениях находится около 46 тысяч избирательных участков.

Решать будут сами школы

В этом году голосование на выборах в Госдуму будет трёхдневным – с 17 по 19 сентября. Время работы избирательных участков – с 08:00 до 20:00 по местному времени. Аналогичным образом спланированы и региональные кампании. Так, в Алтайском крае предстоит выбрать депутатов краевого парламента. Два дня голосования из трёх – пятница и суббота – приходятся на дни школьных занятий. Ещё 6 сентября министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что в первый день голосования (в пятницу, 17 сентября) для школьников пройдёт всероссийская акция "Вместе всей семьёй". Мероприятие состоится впервые, программа ещё не опубликована.

В Алтайском крае в большинстве школ в дни выборов учебный процесс вынесут за пределы образовательных заведений. Где-то детей переведут на дистанционное обучение, в других случаях устроят экскурсии на свежем воздухе (пока погода ещё позволяет это сделать), проведут "Дни здоровья", а также организуют культурный досуг при помощи "Пушкинской карты".

Как пояснили amic.ru в Минобразования Алтайского края, каждая школа вправе самостоятельно решить судьбу учебных дней 17 и 18 сентября. Каких-то общих правил тут нет. Тем не менее школам в дни выборов рекомендовано организовать учебный процесс вне стен учреждений, следует из соглашения о взаимодействии краевой избирательной комиссии и Министерства образования региона. Об этом amic.ru рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. По её словам, 49% избирательных участков в регионе находятся в школах.

"Учебный процесс, безусловно, будет идти, но в иных формах – это внеклассная, внеаудиторная занятость. Задача – максимально разделить потоки избирателей и учащихся в условиях сохраняющихся коронавирусных ограничений", – отметила Акимова. Перейти на удалённый формат рекомендуют в том случае, если школа не может разделить потоки голосующих и учеников. Это касается, например, наличия отдельных входа и выхода в учебное заведение, которое на три дня становится ещё и избирательным участком.

Выборы — учебе не помеха?

Как сообщили amic.ru в комитете по образованию Барнаула, избирательные участки в дни голосования будут расположены в 84 из 87 городских школ. По факту почти в каждой школе находится сразу несколько УИКов, поэтому работа учебных заведений в обычном режиме будет практически невозможна. К слову, в составе избирательных комиссий немалую часть составляют как раз учителя, а это значит, что проведение уроков как минимум в течение двух дней для них станет проблематичным из-за текущей занятости в избирательной комиссии.

Часть регионов, кстати, уже приняли решение проводить занятия в пятницу и субботу исключительно онлайн. Так, удалённо будут учиться школьники Красноярского края и Мурманской области. В ряде регионов скорректируют программу и на 16 сентября: учебный день за сутки до начала голосования пройдёт в сокращённом режиме из-за подготовки участковых избирательных комиссий к работе, уточняет РБК.



В ряде регионов однозначного решения нет: выбор будут делать сами школы, в зависимости от их возможностей с учётом мнения родителей. А вот в Нижегородской области выборы не помешают учебному процессу, так как работа избирательных комиссий будет организована в отдельных помещениях, а для избирателей выделен отдельный вход. Школы в регионе продолжат работать в штатном режиме – выездные экскурсии в музеи и библиотеки будут организованы только для школьников, которые должны были заниматься в отведённых для избиркомов аудиториях. Очный режим работы во время выборов останется и в школах Челябинской и Воронежской областей, где есть возможность использовать для голосующих отдельный изолированный вход.