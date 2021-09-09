Большинство школ Алтайского края не будут проводить занятия в очном формате в дни выборов в Госдуму и АКЗС. Педагоги с учениками на два дня уйдут на дистант либо займутся внеурочной деятельностью, например, отправятся на экскурсии, выяснил amic.ru. Подобная практика будет применяться и в других российских регионах. По всей стране в образовательных учреждениях находится около 46 тысяч избирательных участков.
Решать будут сами школы
В этом году голосование на выборах в Госдуму будет трёхдневным – с 17 по 19 сентября. Время работы избирательных участков – с 08:00 до 20:00 по местному времени. Аналогичным образом спланированы и региональные кампании. Так, в Алтайском крае предстоит выбрать депутатов краевого парламента. Два дня голосования из трёх – пятница и суббота – приходятся на дни школьных занятий. Ещё 6 сентября министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что в первый день голосования (в пятницу, 17 сентября) для школьников пройдёт всероссийская акция "Вместе всей семьёй". Мероприятие состоится впервые, программа ещё не опубликована.
В Алтайском крае в большинстве школ в дни выборов учебный процесс вынесут за пределы образовательных заведений. Где-то детей переведут на дистанционное обучение, в других случаях устроят экскурсии на свежем воздухе (пока погода ещё позволяет это сделать), проведут "Дни здоровья", а также организуют культурный досуг при помощи "Пушкинской карты".
Как пояснили amic.ru в Минобразования Алтайского края, каждая школа вправе самостоятельно решить судьбу учебных дней 17 и 18 сентября. Каких-то общих правил тут нет. Тем не менее школам в дни выборов рекомендовано организовать учебный процесс вне стен учреждений, следует из соглашения о взаимодействии краевой избирательной комиссии и Министерства образования региона. Об этом amic.ru рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. По её словам, 49% избирательных участков в регионе находятся в школах.
"Учебный процесс, безусловно, будет идти, но в иных формах – это внеклассная, внеаудиторная занятость. Задача – максимально разделить потоки избирателей и учащихся в условиях сохраняющихся коронавирусных ограничений", – отметила Акимова. Перейти на удалённый формат рекомендуют в том случае, если школа не может разделить потоки голосующих и учеников. Это касается, например, наличия отдельных входа и выхода в учебное заведение, которое на три дня становится ещё и избирательным участком.
Выборы — учебе не помеха?
Как сообщили amic.ru в комитете по образованию Барнаула, избирательные участки в дни голосования будут расположены в 84 из 87 городских школ. По факту почти в каждой школе находится сразу несколько УИКов, поэтому работа учебных заведений в обычном режиме будет практически невозможна. К слову, в составе избирательных комиссий немалую часть составляют как раз учителя, а это значит, что проведение уроков как минимум в течение двух дней для них станет проблематичным из-за текущей занятости в избирательной комиссии.
Часть регионов, кстати, уже приняли решение проводить занятия в пятницу и субботу исключительно онлайн. Так, удалённо будут учиться школьники Красноярского края и Мурманской области. В ряде регионов скорректируют программу и на 16 сентября: учебный день за сутки до начала голосования пройдёт в сокращённом режиме из-за подготовки участковых избирательных комиссий к работе, уточняет РБК.
В ряде регионов однозначного решения нет: выбор будут делать сами школы, в зависимости от их возможностей с учётом мнения родителей. А вот в Нижегородской области выборы не помешают учебному процессу, так как работа избирательных комиссий будет организована в отдельных помещениях, а для избирателей выделен отдельный вход. Школы в регионе продолжат работать в штатном режиме – выездные экскурсии в музеи и библиотеки будут организованы только для школьников, которые должны были заниматься в отведённых для избиркомов аудиториях. Очный режим работы во время выборов останется и в школах Челябинской и Воронежской областей, где есть возможность использовать для голосующих отдельный изолированный вход.
Комментарии
Да почему многие так боятся дистанта, что стараются на него ни при каких обстоятельствах не переключаться, даже на один день?!
При должном подходе (если hardware справляется, и software не виснет) дистант ничем не хуже очных уроков.
Не говоря о том, что один дистанционный урок от одарённого учителя может дать ученику намного больше, чем десятки традиционных уроков от плохого или посредственного
У ребенка за два месяца дистанта по зуму село зрение на две единицы. Никакие супер-лекции здоровье не вернут.
9.09.2021 10:40
- гость -
А хороший монитор купить не судьба?
9.09.2021 10:40
- гость -
У ребенка за два месяца дистанта по зуму село зрение на две единицы. Никакие супер-лекции здоровье не вернут.
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Поменьше пусть в смартфон тыкается. А то нашли причину - виноваты уроки по зуму. А в игры ребенок не играет. Или от компьютерных игр зрение не садится?
9.09.2021 09:42
Виктор
Да почему многие так боятся дистанта, что стараются на него ни при каких обстоятельствах не переключаться, даже на один день?!
При должном подходе (если hardware справляется, и software не виснет) дистант ничем не хуже очных уроков.
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В чём-то даже лучше. Например, ученикам, срывающим уроки, можно просто звук отключить во время урока.
Всем переживающим-социофобам, спонсора на хороший монитор подгоните? И на выделенное отдельное оборудованное учебное место, когда параллельно ещё один учится и двое взрослых онлайн на удалёнке.
9.09.2021 12:47
- гость -
Диктанты удобно писать. Учитель читает, а ты сразу на клавиатуре набираешь. Закончился диктант — текст учителю отправил.
Всякие алгебраические/геометрические/физические/химические вещи можно сразу наглядно показывать.
По иностранному языку слова и темы проверять. Пока учитель слушает одного, другой готовится.
Ну и дистант это не всегда прямая трансляция. Например, домашка. "Скажи-ка, дядя, ведь не даром" можно несколько дублей записать, выбрать лучший и отправить учителю. А учитель посмотрит и оценку поставит. Так бы ему в классе пришлось 30 раз подряд от каждого ученика это прослушать. А так он может пятерых послушать, потом сочинения попроверять, потом ещё десятерых послушать, потом изложение провести и т. д.
ЗАЧЕМ ЧТО-ТО УСЛОЖНЯТЬ,ТЕМ БОЛЕЕ ТАКАЯ НЕПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ?
СЕЙЧАС КРОМЕ КОРОНАВИРУСА И ПРОСТУДА У РЕБЯТИШЕК.
ПОСИДЕЛИ БЫ ПАРУ ДНЕЙ ДОМА.
Дайте детям задание на два дня. Это самое надежное и безопасное.