Уголовное дело завели против жены бывшего вице-мэра Демина из-за её высказываний в суде

Следователи возбудили уголовное дело в отношении супруги и сына недавно осуждённого бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Об этом сообщили в региональном СК.

Напомним, что после оглашения приговора (бывший замглавы администрации краевой столицы получил девять лет колонии строгого режима) жена Демина и его сын устроили скандал в зале суда.

"Вы что творите?! На работу моих адвокатов *** просто! Нельзя вам судьёй быть! Нельзя! И прокурор такой же! В *** себе засуньте карточку, которую забрали из больницы!" – кричала супруга Демина.

Сразу после того как в Сети опубликовали видео из зала суда, СМИ сообщили, что родственников бывшего вице-мэра могут призвать к ответственности.

По сообщению пресс-службы регионального СК, жена и сын Демина подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия").

Подозреваемым грозит крупный штраф, обязательные работы или арест.

Следователи проводят необходимые мероприятия и опрашивают свидетелей.