Уголовное дело завели против жены бывшего вице-мэра Демина из-за её высказываний в суде

Следователи возбудили уголовное дело в отношении супруги и сына недавно осуждённого бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Об этом сообщили в региональном СК.
Напомним, что после оглашения приговора (бывший замглавы администрации краевой столицы получил девять лет колонии строгого режима) жена Демина и его сын устроили скандал в зале суда.
"Вы что творите?! На работу моих адвокатов *** просто! Нельзя вам судьёй быть! Нельзя! И прокурор такой же! В *** себе засуньте карточку, которую забрали из больницы!" – кричала супруга Демина.
Сразу после того как в Сети опубликовали видео из зала суда, СМИ сообщили, что родственников бывшего вице-мэра могут призвать к ответственности.
По сообщению пресс-службы регионального СК, жена и сын Демина подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия").
Подозреваемым грозит крупный штраф, обязательные работы или арест.
Следователи проводят необходимые мероприятия и опрашивают свидетелей.
Комментарии
Пришлось посмотреть видео, у судьи судя по всему большой опыт как она оперативно упархнула. Ибо нечего настроение себе портить, да и аппетит тоже.
А что бы вы выбрали:посидеть 10 суток или заплатить крупный штраф?
Ничего оскорбительного не вижу в высказываниях женщины в адрес судьи. Она не обещала лично засунуть карточку в ..., а просто сказала куда ее деть.
Какие ранимые души у судьи и прокурора!
10:57
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Причём здесь реакция судьи?Она ни слова не сказала после объявления приговора.
Смешно!
Походу домик он себе построил на сэкономленные от обедов деньги. Ну и все остальное тоже. И вообще - разлука укрепляетлюбовь.
На исправительные работы и штраф. Бессовестные люди, ещё невоспитанные.
Жена Иваныча поехала за ним в ссылку и испортила ему всю каторгу
Конечно будешь тут глотку драть, когда честно наворованные деньги и имущество арестовали.
14.09.2021 11:22
- гость -
Конечно будешь тут глотку драть, когда честно наворованные деньги и имущество арестовали.
Где теперь харчеваться будет, наверное работать пойдёт.
14.09.2021 10:59
- гость -
Вы и правда так считаете? Да.... упущения в вашем воспитании налицо.
Нет штрафа не надо. И исправительных работ тоже не надо так как она никогда не работала и не будет работать. А вот санкцию в виде обязательных работ (подметать улицу возле мэрии) на половину максимально установленного срока 240 часов (80 дней по 3 часа) применить бы было хорошо. И записывать видео и выкладывать на ютуб. Не плохой бы канал был. Просмотров было бы за несколько миллионов. Да показывать этот канал по утрам всем чиновникам, чтобы не крали из казны.
14.09.2021 11:30
- гость -
А почему штрафа не надо? Я считаю, что в этом случае именно штрафа и надо
14.09.2021 11:30
- гость -
Да показывать этот канал по утрам всем чиновникам, чтобы не крали из казны.
Да, я тоже верю в Д. Мороза и домовых, во власть идут, только стране и народу служить))).
Щас посмотрим помрёт судья, или нет, от проклятья ?
И что там станет с прокурорскими ручками ?
судья и прокурор вели себя правильно, соблюдали этику да и адвокаты тоже, что они должны были вступить с ними в полемику? есть определенные правила поведения ,даже и не в суде, а просто в обществе, а здесь же разнузданность какая то, вседозволенность- это правило жизненное вот таких светских дам и их сынов, хамство необузданное Не вызывает сочувствие и сострадание такие "высокопоставленные" особы, может быть поймет, что не судья и не прокурор "разрушил" их семью, а глава семьи, когда брал взятки :отдыхал в Испании и строил коттеджи ,квартиры и многое другое. Так себя в суде не ведут даже сидевшие пересидевшие зеки. Такое, наверное, впервые
Тоже в шоке от поведения жены высокопоставленного чиновника. Вообще не стеснялась в выражениях. И это на людей при исполнении. Не представляю даже, как бы она себя повела, если бы ей в магазине кто-то случайно наступил на ногу.
14.09.2021 12:03
сотрудник
У простых людей другое понимание. Знают, что там тебя уже никто не может защитить, кроме судьи.
берегов не видят дёмины!!!
14.09.2021 11:27
- гость -
Да, я не привык пресмыкаться. Я никогда не буду лебезить перед начальством.
Я не внемлю мнению других, кто ради удовольствия чинуш заискивающе улыбаются перед ними. А чинуши еще и глумятся, дескать будешь плохо меня уважать - накажу!
Я не считаю это упущением в воспитании.
Какие высокопарные слова! Копались в детских вещах! Бла бла бла
А вы в курсе что еще какие то 50 лет назад дело бы рассмотрели за день. И перед строем расстреляли. Жене бы дали лет 15 и не сегодняшней тюрьмы а Колымы без права переписки где загибались уже на 5 год отсидки. Дети бы попали в детдом и им даже фамилию бы другую дали - не знали бы ничего о матери своей больше никогда
Я вот помню напутственный совет от своих родителей того поколения - Даже 5 копеек не брать если валяются. Своим горбом зарабатывать копейки но свои копейки
Иду по горду в будний день блин в понедельник часов в 11 утра. Куча праздного народа!
Подростки дефки и хлыщи на машинах стоящих миллион -полтора миллиона. Никто не работает и не будет работать. Многие одеты богато.
Сколько дармоедов развелось то!!! раньте всяких..... гниет общество
Где толпа народа в 5 утра на работу и пустота днем как в 1970-1980е??????
44
берегов не видят дёмины
Как же их увидеть, если 35 лет плыли?
у судьи судя по всему большой опыт как она оперативно упархнула.
Так она ученица Штань. У этих в крови умение вовремя смыться.
14.09.2021 12:25
- гость -
Не просто упущено, а безнадежно запущено!
14.09.2021 11:30
- гость -
"Нет штрафа не надо. "
А если дядя Вася картошку к соседа укаред - его не нужно наказывать, ведь он не из казны крал?
майор
Завидуешь?
Продолжай завидовать дальше.
Мы на таких как ты клали.
Скрйся с глаз нечистота.
А те, кто Дёмину давал взятки, почему не осуждены?
Сейчас дают взятки своим, которые делятся?
14.09.2021 13:35
Вячеслав
Они же не чинуши, у нас только чинуши воры, а все остальные просто ангелочки.
14.09.2021 13:35
Вячеслав
А он за что должен сидеть? С него потребовали взятку, он сообщил в органы, те ему сказали дать и взяли с поличным. А по другому взятку не доказать.
Вот этот суд будет поинтересней
Туда терниллы судья и прокурор в обнимку придут
14.09.2021 14:17
- гость -
Да, да, запасайтесь попкорном. Там еще будет судья и прокурор, которые будут вести процесс.
Надо и жену посадить, и штраф ее заставить выплатить. Что себе позволяет? Наворовали денег, теперь еще правду ищут. Совсем обнаглели. В тюрьму и ссылку таких жен вместе с мужьями. Правильно, что привлекли к ответственности. Кто такие эти демины? Казнокрады и взяточники. Вот позор семейке.
А прокуроры и судьи взяток не берут? Как штань отпустили?
А как Антипиных с Изумрудной страны отпустили?
Там ущерба-то в тысячи раз больше чем взятка Деминым.
И сколько хозяйств они развалили.
Пожурили и отпустили.
И живут сейчас Антипины в коттедже на берегу Черного моря, а прислуга занимается домом, кормежкой и детьми, которыми Антипины прикрывались на суде....
На какой срок недавно определили судью из Алтайского арбитража? И какое после этого может быть уважение?