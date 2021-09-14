Владимир Путин наградил алтайского паралимпийца Романа Жданова орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин встретился с атлетами, представлявшими страну на Олимпийских играх в Токио. Паралимпийцы получили от главы государства почётные награды.

Орденом Дружбы Владимир Путин наградил алтайского спортсмена Романа Жданова. 23-летний спортсмен на Паралимпиаде в Токио завоевал три золотые и две бронзовые медали и установил три мировых рекорда.

На церемонии закрытия Игр, которая состоялась 5 сентября, алтайский пловец стал знаменосцем команды Паралимпийского комитета России.

Напомним, что ранее алтайский стрелок Сергей Каменский получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также внедорожник BMW X3.