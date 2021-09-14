Путин заявил, что работал с заразившимся COVID-19 в непосредственной близости

Президент России Владимир Путин рассказал, что в его самом близком окружении коронавирус обнаружили сразу у нескольких человек. С одним из них глава государства работал в непосредственной близости в течение дня, сообщает ТАСС.

Также Путин отметил, что после прививки от коронавируса у него сохраняется высокий титр антител, а свои контакты с заразившимися он назвал "естественным экспериментом", который покажет работу "Спутника V".

Напомним, 14 сентября президент России Владимир Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию, из-за того что в его окружении зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом. В запланированных на этой неделе мероприятиях глава государства примет участие в режиме видеоконференции.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что результат теста на COVID-19 у главы государства отрицательный. Кроме того, на грядущих выборах в Госдуму Путину придётся голосовать дистанционным способом.