Вторник, 14 Сентябрь, 23:55

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,72
€ 85,99
11°


6312185 +23508
Обь
59см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День рождения БарнаулаВыборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении

, ИА "Амител"
Участие в мероприятиях он будет принимать дистанционно
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию, из-за того что в его окружении зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"С учётом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции", – сказано в сообщении.

Напомним, что во время встречи с паралимпийцами Путин говорил о том, что он может уйти на карантин. Президент отмечал, что врачи сейчас изучают ситуацию с ростом заболеваемости.

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.09.2021 16:14
- гость -

олимпийцы привезли?

14.09.2021 16:18
Fkt

спрятался до выборов. Ждет развитие ситуации как Беларуси. Ведать понимает что россияне ненавидят его партию ЕР.

14.09.2021 16:20
- гость -

.. я устал.. я ухожу..???

14.09.2021 16:21
- гость -

В "элите" после всем известного заказного убийства началась серьёзная война ни на жизнь, а на смерть.
Ждём новых терактов и ликвидаций.

14.09.2021 16:22
гость

как говорит профессор В. Соловей обстоятельства непреодолимой силы?

14.09.2021 16:22
- гость -

да ладно??? он же привился???

14.09.2021 16:24
гость

народ становится умнее, народ уже не верит
вставай страна огромная! вперед на выборы!

14.09.2021 16:24
- гость -

Он же поставил чудо прививку и антител много.

14.09.2021 16:25
Cправедливый

14.09.2021 16:20
- гость -
--
Не переживай! Он вернется...

14.09.2021 16:25
- гость -

Он же уверял граждан, что наша вакцина самая вакцинистая! все его окружение и он сам привиты нашей вакцинистой вакциной!
Или снова наврал...??? Ему не привыкать...

14.09.2021 16:27
Cправедливый

14.09.2021 16:24
- гость -
Он же поставил чудо прививку и антител много.
--
Это прививок мног! А антитело у него одно.

14.09.2021 16:29
- гость -

А его что, из бункера выпускали?

14.09.2021 16:30
- гость -


- гость -
В "элите" после всем известного заказного убийства началась серьёзная война ни на жизнь, а на смерть.
Ждём новых терактов и ликвидаци


санитары с Луговой уже выехали за вами.

14.09.2021 16:31
- гость -

Фотка прикольная, у одного барыги шубы покупали, с Куктыгетовичем.

14.09.2021 16:32
- гость -

Он вернется...
блинблинблин

14.09.2021 16:32
- гость -

Ля ля ля жу жу жу, лучше в бункере пересижу.

14.09.2021 16:34
-гость-

странно, Байдену 78, а он по миру рассекает, да и Меркель не молода, что то тут не то

14.09.2021 16:35
- гость -

Дмитрий Киселев поставил прививку и лежит с ковидом в отдельной палате. В общую палату его. Чем он лучше других?

14.09.2021 16:39
- гость -

Путин сидит на стуле, а ноги у него куда то бегут. Что врачи скажут?

14.09.2021 16:45
гость

фото,конечно,улётное в сибирском лесу--- там ещё снега нет нигде-монтаж!

что-то в стране серьёзное происходит.

14.09.2021 16:47
- гость -

после всем известного заказного убийства

А можно спросить, после какого убийства? А то их так много было, я не могу понять, о каком речь.

14.09.2021 16:56
-гость-

-гость- 16:47
возможно речь идет о профессоре Мориарте lol

14.09.2021 16:59
- гость -

После Путина не будет России. Казалось бы смешно. Но, великий и гениальный Дмитрий Быков, русский писатель, поэт, журналист, преподаватель литературы, политический мыслитель и активист, оппозиционно настроенный к современному российскому руководству, в частности к президенту РФ Путину, сказал в одной из последних своих передач, что как ни странно, современная Россия действительно держится на Путине.
Он так ... ВСЕМ, и соседям, и своему народу, так поссорил русских со всем миром и между собой, что после его смерти страна распадется. Либо гражданская война, либо мирный раскол на удельные княжества, либо захват страны разными интервентами и дальнейший ее дележ. В общем ничего хорошего нас не ждет. Страшно.

14.09.2021 17:04
гость

Вам же для подсказки фото поместили. В тайгу с Шойгу.

14.09.2021 17:04
Александр

14.09.2021 16:45
гость -Ты откуда прилетел?

14.09.2021 17:12
ту 16:59

Новороссии не будет чтоль?

14.09.2021 17:16
- гость -

Аурус Лафет скоро пригодится! Его уже доделали?

14.09.2021 17:29
- гость -

14.09.2021 16:59
- гость -

Именно поэтому плохо диктаторство. в Европе уже давным давно это поняли. Поэтому там идет планомерное развитие без провалов. Вот вообще задумайтесь в принципе для чего нужно ограничение по срокам полномочий? Убрать его да и всего делов. че вокруг него прыгать то

14.09.2021 18:03
- гость -

17:29
----------------------------
Демократические, с планомерным развитием сша и воины европы бомбили двух диктаторов: одного в Ираке,другого в Ливии.Сейчас там на десятилетия кровь и разрушения.Белиберду не пишите про "плохое диктаторство".

14.09.2021 18:16
Botanik

14.09.2021 17:29
- гость -
в Европе уже давным давно это поняли. Поэтому там идет планомерное развитие без провалов.

Немного статистики.
Индустриальное производство январь-май 2021 года в процентах к 2007 году:
Германия - 91.71 %
Италия - 74.04 %
Россия - 124.26 %
В процентах к 2019:
Германия - 92.26 %
Россия - 102.18%

14.09.2021 18:27
- гость -

14.09.2021 18:16
Botanik

Ну, Вы ботаник.
Было 100, стало 101. Прирост 1 процент.
Было 1, стало 2. Прирост 100 процентов.

14.09.2021 18:29
- гость -

14.09.2021 18:03
- гость -

Почему ерунду? я и пишу убрать из конституции ограничение по срокам полностью. Зачем оно надо? Продавцов, шахтеров же не ограничивают что они могут только 8 лет отработать

14.09.2021 19:16
ленин папа

14.09.2021 18:16
Botanik
Ссылку кинь

14.09.2021 19:37
Пионер

Индустриальное производство январь-май 2021 года в процентах к 2007 году:

В процентах чего, грынь?

14.09.2021 19:40
- гость -

Давайте возьмем не к 2007 а 1991 цифры будут другие в 2007 в России объем производства на был на очень низком уровне

14.09.2021 19:50
St

Здоров, вакцинирован, какие у него риски заболеть ? К нему никого без теста и вакцины не пускают.
Живёт как хрустальная ваза или музейный экспонат. По поликлиникам в очередях не сидит, в магазинах не толпиться, общественным транспортом не пользуется, на самолёте летит отдельном, резиденция и весь персонал проверен на сотню раз. Если уж сам уходишь с вакциной на карантин, тогда всех отправляй на карантин. А то за себя он боиться, а за своих граждан нет, получается? Двойные стандарты. Карантин надо было раньше делать как в Китае, чтоб загасить распространение короновируса на корню, а щас это бесполезно.

14.09.2021 20:13
Botanik

14.09.2021 19:37
Пионер

Можно самому догадаться, что не в носках или шурупах. Валюта для сравнения стран пока в мире одна.

14.09.2021 20:29
Пионер

Можно самому догадаться, что не в носках или шурупах. Валюта для сравнения стран пока в мире одна.

Валюта для сравнения стран пока в мире одна.

Год назад я произвел 1 кг полезной штуки и продал за 10 баксов. Сегодня я произвожу и продаю тот же кг полезной штуки за 20 баксов. Рост производства, согласно ГрЫгорию + 100 % за год.

14.09.2021 20:56
Пионер

У меня так, ГрЫш производство за год на 50% подросло.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
23:45
Такой день. Дела против жены и сына экс-замглавы Барнаула и 200 млн на дороги в Рубцовске 0
23:19
УФАС оштрафовало владельцев газовых заправок почти на 12 млн рублей за сговор в Барнауле 0
22:52
Минцифры предложило ограничивать использование средств связи во время ЧС 0
22:25
"Без музыки мне оставаться надолго нельзя". Безработная бийчанка украла колонку и наушники 0
21:46
В России за сутки выявили 17,8 тыс. случаев COVID-19 0
21:18
"Чудом оттуда ушёл". Несколько девушек избили кандидата в депутаты АКЗС у бара в Барнауле 3
20:47
Барнаульское "Динамо" вничью сыграло на своём поле с "Торпедо-Миасс" 0
20:19
Путин заявил, что работал с заразившимся COVID-19 в непосредственной близости 0
19:43
23 новых автомобиля поступят в медорганизации Алтайского края в 2021 году 0
19:12
Автомобиль вылетел в кювет после ДТП в Алтайском крае 0
18:46
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали 0
18:08
В Камне-на-Оби реконструировали Мемориал Славы, построенный полвека назад 0
17:49
Шукшинский фестиваль проведут на Алтае без красных дорожек и гуляний в Сростках 0
17:31
200 миллионов на дороги каждый год. Томенко посетил Рубцовск с рабочей поездкой 1
17:21
Следователи заинтересовались сообщениями о пьяном враче из бийской больницы 0
17:03
"Ростелеком" вместе с партнёрами поздравил барнаульцев с Днём города 0
16:59
Сына бывшего замглавы Барнаула Демина подозревают в угрозах оперативнику ФСБ 9
16:44
Песков рассказал о результате теста на коронавирус у Путина 7
16:27
В Барнауле почти закончили ремонт Старого моста 11
16:09
Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении 39
15:57
На подготовку к отопительному сезону в Барнауле потратят более двух миллиардов рублей 0
15:36
100 новых автобусов получат школы Алтайского края 4
15:21
В США объяснили, почему не хотят воевать с Россией 12
15:05
Недостроенную восьмиэтажную гостиницу собираются продавать в Барнауле 6
14:51
Россияне рассказали о желаемом размере зарплаты 12
14:36
СК проверяет бийскую школу, где ученица случайно распылила перцовый баллончик 5
14:21
В Бога не верят. В РПЦ назвали причину плохих результатов российских футболистов 11
14:04
Избирком аннулировал регистрацию кандидата в депутаты АКЗС Александра Попова 2
13:52
Новосибирских избирателей пригласили в гей-бар на встречу с кандидатом-коммунистом 4
13:37
232 случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 0
13:22
Соцсети: в Бийске пьяный хирург проколол щеку человеку, пострадавшему в ДТП 22
13:08
Владимир Путин наградил алтайского паралимпийца Романа Жданова орденом Дружбы 0
12:41
Правда ли, что в России хотят начать выдавать кредиты по водительским правам? 0
12:21
Met Gala 2021. Сногсшибательные костюмы главного бала модников Голливуда 0
12:01
И подарки, и тест-драйв: как прошла презентация нового Subaru Outback в автоцентре "Реал" 0
11:54
Жители Алтайского края смогут получить компенсацию за подключение домов к газу 2
11:41
Соцсети: в алтайском селе предвыборную агитацию наклеили на стелу памяти героев ВОВ 12
11:22
В Барнауле отец и сын украли металлолом на 16 тысяч рублей и попались полиции 10
11:07
Алтайские либерал-демократы представили свою партийную предвыборную программу 3
10:51
В Минпросвещения объяснили, как могла появиться ссылка на порно в учебнике английского 8
10:41
Уголовное дело завели против жены бывшего вице-мэра Демина из-за её высказываний в суде 37
10:23
"Прожиточный мизер". Депутат Госдумы о том, как повысить социальное благополучие 4
10:06
Компьютерная академия "Шаг" приглашает на открытый урок по языку программирования C++ 0
09:49
Секс-просвет. Родители школьников в Барнауле нашли в учебнике английского ссылку на порно 27
09:32
В России предложили ввести три дня отдыха после вакцинации 13
09:16
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 18 сентября 0
09:01
Рак груди – не приговор: как врачи возвращают здоровье и красоту в ходе одной операции 0
08:45
В Республике Алтай выявили 28 новых случаев COVID-19 0
08:28
Жёстко или нет. Почему приговор вице-мэру Барнаула вызвал негодование у родственников 26
08:12
Рубль вновь стал одной из самых популярных валют в мире 8
07:56
В Госдуме предложили заменить мигрантов выпускниками девятых классов 20
07:39
Министр не помог. Алтай пока не получит денег на новый корпус для онкодиспансера 3
07:21
Алтай впереди. Как в Барнауле прошли всероссийские соревнования по гребле
Гребцы Алтайского края выиграли командный зачёт всероссийских соревнований памяти Константина Костенко
07:02
Город, говори! Подслушиваем прошлое Барнаула 5
06:53
Отвязали от ОСАГО, потом решили вообще упразднить? Правда ли, что техосмотр хотят отменить 22
06:35
Внук создателя советской ракеты рассказал о попытке Маска купить технику в России 14
06:22
Врач рассказал, как быстро вылечиться от ОРВИ 0
06:02
Дожди и порывистый ветер: о погоде в Алтайском крае 14 сентября 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.