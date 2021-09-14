Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении

Президент России Владимир Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию, из-за того что в его окружении зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"С учётом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции", – сказано в сообщении.
Напомним, что во время встречи с паралимпийцами Путин говорил о том, что он может уйти на карантин. Президент отмечал, что врачи сейчас изучают ситуацию с ростом заболеваемости.
Комментарии
олимпийцы привезли?
спрятался до выборов. Ждет развитие ситуации как Беларуси. Ведать понимает что россияне ненавидят его партию ЕР.
.. я устал.. я ухожу..???
В "элите" после всем известного заказного убийства началась серьёзная война ни на жизнь, а на смерть.
Ждём новых терактов и ликвидаций.
как говорит профессор В. Соловей обстоятельства непреодолимой силы?
да ладно??? он же привился???
народ становится умнее, народ уже не верит
вставай страна огромная! вперед на выборы!
Он же поставил чудо прививку и антител много.
14.09.2021 16:20
- гость -
--
Не переживай! Он вернется...
Он же уверял граждан, что наша вакцина самая вакцинистая! все его окружение и он сам привиты нашей вакцинистой вакциной!
Или снова наврал...??? Ему не привыкать...
14.09.2021 16:24
- гость -
Он же поставил чудо прививку и антител много.
--
Это прививок мног! А антитело у него одно.
А его что, из бункера выпускали?
- гость -
В "элите" после всем известного заказного убийства началась серьёзная война ни на жизнь, а на смерть.
Ждём новых терактов и ликвидаци
санитары с Луговой уже выехали за вами.
Фотка прикольная, у одного барыги шубы покупали, с Куктыгетовичем.
Он вернется...
блинблинблин
Ля ля ля жу жу жу, лучше в бункере пересижу.
странно, Байдену 78, а он по миру рассекает, да и Меркель не молода, что то тут не то
Дмитрий Киселев поставил прививку и лежит с ковидом в отдельной палате. В общую палату его. Чем он лучше других?
Путин сидит на стуле, а ноги у него куда то бегут. Что врачи скажут?
фото,конечно,улётное в сибирском лесу--- там ещё снега нет нигде-монтаж!
что-то в стране серьёзное происходит.
после всем известного заказного убийства
А можно спросить, после какого убийства? А то их так много было, я не могу понять, о каком речь.
-гость- 16:47
возможно речь идет о профессоре Мориарте lol
После Путина не будет России. Казалось бы смешно. Но, великий и гениальный Дмитрий Быков, русский писатель, поэт, журналист, преподаватель литературы, политический мыслитель и активист, оппозиционно настроенный к современному российскому руководству, в частности к президенту РФ Путину, сказал в одной из последних своих передач, что как ни странно, современная Россия действительно держится на Путине.
Он так ... ВСЕМ, и соседям, и своему народу, так поссорил русских со всем миром и между собой, что после его смерти страна распадется. Либо гражданская война, либо мирный раскол на удельные княжества, либо захват страны разными интервентами и дальнейший ее дележ. В общем ничего хорошего нас не ждет. Страшно.
Вам же для подсказки фото поместили. В тайгу с Шойгу.
14.09.2021 16:45
гость -Ты откуда прилетел?
Новороссии не будет чтоль?
Аурус Лафет скоро пригодится! Его уже доделали?
14.09.2021 16:59
- гость -
Именно поэтому плохо диктаторство. в Европе уже давным давно это поняли. Поэтому там идет планомерное развитие без провалов. Вот вообще задумайтесь в принципе для чего нужно ограничение по срокам полномочий? Убрать его да и всего делов. че вокруг него прыгать то
17:29
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Демократические, с планомерным развитием сша и воины европы бомбили двух диктаторов: одного в Ираке,другого в Ливии.Сейчас там на десятилетия кровь и разрушения.Белиберду не пишите про "плохое диктаторство".
14.09.2021 17:29
- гость -
в Европе уже давным давно это поняли. Поэтому там идет планомерное развитие без провалов.
Немного статистики.
Индустриальное производство январь-май 2021 года в процентах к 2007 году:
Германия - 91.71 %
Италия - 74.04 %
Россия - 124.26 %
В процентах к 2019:
Германия - 92.26 %
Россия - 102.18%
14.09.2021 18:16
Botanik
Ну, Вы ботаник.
Было 100, стало 101. Прирост 1 процент.
Было 1, стало 2. Прирост 100 процентов.
14.09.2021 18:03
- гость -
Почему ерунду? я и пишу убрать из конституции ограничение по срокам полностью. Зачем оно надо? Продавцов, шахтеров же не ограничивают что они могут только 8 лет отработать
14.09.2021 18:16
Botanik
Ссылку кинь
Индустриальное производство январь-май 2021 года в процентах к 2007 году:
В процентах чего, грынь?
Давайте возьмем не к 2007 а 1991 цифры будут другие в 2007 в России объем производства на был на очень низком уровне
Здоров, вакцинирован, какие у него риски заболеть ? К нему никого без теста и вакцины не пускают.
Живёт как хрустальная ваза или музейный экспонат. По поликлиникам в очередях не сидит, в магазинах не толпиться, общественным транспортом не пользуется, на самолёте летит отдельном, резиденция и весь персонал проверен на сотню раз. Если уж сам уходишь с вакциной на карантин, тогда всех отправляй на карантин. А то за себя он боиться, а за своих граждан нет, получается? Двойные стандарты. Карантин надо было раньше делать как в Китае, чтоб загасить распространение короновируса на корню, а щас это бесполезно.
14.09.2021 19:37
Пионер
Можно самому догадаться, что не в носках или шурупах. Валюта для сравнения стран пока в мире одна.
Можно самому догадаться, что не в носках или шурупах. Валюта для сравнения стран пока в мире одна.
Валюта для сравнения стран пока в мире одна.
Год назад я произвел 1 кг полезной штуки и продал за 10 баксов. Сегодня я произвожу и продаю тот же кг полезной штуки за 20 баксов. Рост производства, согласно ГрЫгорию + 100 % за год.
У меня так, ГрЫш производство за год на 50% подросло.