Жители Барнаула провели семь часов в Домодедово из-за авиадебошира

14 сентября рейс "Уральских авиалиний" из московского Домодедово в Барнаул задержали почти на семь часов, сообщает "Алтапресс". Четыре часа пассажиры прождали в самолёте.

Изначально рейс назначили на 22:15, однако вылет переносили несколько раз. На борт пассажиры попали только в час ночи. Далее возникли новые сложности: оказалось, что сотрудники аэропорта пропустили в самолёт пьяного человека.

По словам жительницы Барнаула, мужчина потребовал у бортпроводников "сообразить ему пивка".

"Посадка ещё не закончилась – они ему продают банку пива. Потом проводится инструктаж, и когда одна из бортпроводниц проходит по самолёту, этот парень посылает её матом. Другие пассажиры попросили высадить его. Экипаж вызвал полицию", – рассказывает девушка.

Пока полицейские добирались до самолёта и пытались найти багаж дебошира, у пилотов закончилась смена и они покинули воздушное судно. На борту остались 200 человек, которых даже не выпускали наружу. Бортпроводники объявили пассажирам, что ждут новый экипаж.

В 6 утра самолёт всё же поднялся в воздух. Пассажиры обещают написать коллективную жалобу.