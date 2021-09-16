Жители Барнаула провели семь часов в Домодедово из-за авиадебошира

14 сентября рейс "Уральских авиалиний" из московского Домодедово в Барнаул задержали почти на семь часов, сообщает "Алтапресс". Четыре часа пассажиры прождали в самолёте.
Изначально рейс назначили на 22:15, однако вылет переносили несколько раз. На борт пассажиры попали только в час ночи. Далее возникли новые сложности: оказалось, что сотрудники аэропорта пропустили в самолёт пьяного человека.
По словам жительницы Барнаула, мужчина потребовал у бортпроводников "сообразить ему пивка".
"Посадка ещё не закончилась – они ему продают банку пива. Потом проводится инструктаж, и когда одна из бортпроводниц проходит по самолёту, этот парень посылает её матом. Другие пассажиры попросили высадить его. Экипаж вызвал полицию", – рассказывает девушка.
Пока полицейские добирались до самолёта и пытались найти багаж дебошира, у пилотов закончилась смена и они покинули воздушное судно. На борту остались 200 человек, которых даже не выпускали наружу. Бортпроводники объявили пассажирам, что ждут новый экипаж.
В 6 утра самолёт всё же поднялся в воздух. Пассажиры обещают написать коллективную жалобу.
Комментарии
итальянская забастовка? ничего пассажиры не получат и не докажут
на форумавиа есть тема "Феномен Ural Airlines", там как раз о том, что Уральские постоянно задерживаются и им за это ничего не бывает
А не из чего нам выбирать.
Реальных идиотов зачастую пропускают на борт. Которые цепляются к другим пассажирам и кроют всех матом еще во время посадки. Потом проблемы с ними во время полета возникают.
Заводите чёрный список - создал проблемы - больше не летаешь.
12:35гiсть Уральские постоянно задерживаются
Постоянно в этом убеждаюсь, летая в отпуск
Надо показать по телевизору показательные суды над такими дебоширами!
Может тогда многие задумаются. Вот не понимаю я таких людей!