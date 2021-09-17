Мой любимый учитель. На amic стартует конкурс, посвящённый тем, кто учит доброму и вечному

В жизни каждого из нас был свой Учитель. Именно так – с большой буквы. Тот, кто зачитывал нам не только параграфы из учебника, но открывал наши возможности, дарил новые знания и впечатления, учил разумному, доброму, вечному (и тут нет никакого пафоса или насмешки). Тот, кто поверил в лучшее в нас и в наши будущие достижения. Тот, кто помог нам стать теми, кто мы есть.

5 октября, когда в России отмечают День учителя, мы обязательно вспоминаем его и говорим спасибо – лично или мысленно, как повезёт. Но ваши слова благодарности могут увидеть во всём мире.

В преддверии Дня учителя amic.ru объявляет традиционный конкурс "Мой любимый учитель". Мы предлагаем нашим читателям рассказать о своём дорогом и главном педагоге. И неважно, учитесь вы сейчас в школе или уже много лет назад её окончили, просто знайте – ваша история и ваши слова благодарности будут лучшим подарком для вашего учителя. Лучше самых огромных букетов и шоколадок.

А кроме того, может быть именно ваш герой станет победителем нашего конкурса и получит подарки от партнёров amic.ru.

Приглашаем к участию в конкурсе и учителей. Ведь разве может кто-то лучше вас рассказать о вашей профессии – самой важной во все времена.

Как принять участие в конкурсе:

До 24:00 1 октября на электронную почту konkurs@amitel.ru пришлите рассказ о вашем любимом учителе и его фотографию. Не забудьте указать, в какой школе и каком городе или селе он работает.

С 2 по 4 октября на сайте amic.ru стартует онлайн-голосование. И вы, и ваши друзья, и все наши читатели смогут проголосовать за участников конкурса.

Победители получат ценные подарки.

В нашем призовом фонде:



– планшет от ТРЦ "Праздничный"

– сертификат на 5000 рублей от магазина "Наша обувь"

– тонометр от "Аптеки Алтая"

– два сертификата по 2000 рублей от магазина "Модный шаг"

– сертификат на 3000 рублей от магазина детской одежды Kids Time

– сертификат на 1000 рублей от магазина женской одежды XXXL

– блендер от магазина "Эльдорадо"

– набор косметики от магазина IVISHOT

О наших партнёрах:



ТРЦ "Праздничный" – территория шопинга и развлечений

Адрес: Балтийская, 16



"Эльдорадо" – магазин бытовой техники

Адрес: Балтийская, 16



"Аптека Алтая" – региональная аптечная сеть: "Мы предлагаем клиентам честные цены, грамотное консультирование, только качественные препараты, индивидуальный заказ лекарств. Выбирай родное".

Телефон: +7 (3852) 58-41-31



IVISHOT – мультибрендовый магазин корейской косметики и космецевтики: "Твой проводник в мир красоты".

Телефон: +7 (3852) 71-72-44

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"Модный шаг": "На вечеринку или в офис, модный спорт или всегда актуальная классика – у нас есть всё, что может понравиться современной девушке. С 31.09.21 по 5.10.21 по промокоду "ЯУчитель" действует скидка 20%.

Телефон: +7-983-353-49-97

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XXXL – женская одежда больших размеров, с 48 по 74. Одежда производства Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пекин. Натуральные ткани, современные модели. Брюки, блузы, кардиганы, платья.

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"Наша обувь": "Наша задача – обуть своего клиента (в хорошем смысле слова), правильно подобрав размер по полноте, удобству, сезонности и предназначению обуви. Делаем всё возможное, чтобы сотрудничество с покупателями было долгим и взаимовыгодным".

Телефон: +7-903-911-59-00

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Kids Time – одежда для мальчиков и девочек 0 до 14 лет. Огромный выбор моделей, фасонов и цветов, верхняя одежда на все сезоны.

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