Власти Барнаула пообещали не оставлять Черёмное без единственного автобуса до города

Барнаульские власти пообещали сохранить транспортное сообщение посёлка Черёмное со столицей края. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на главу комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антона Шеломенцева.

Он подтвердил, что маршрут № 149 – межмуниципальный, но находится на обслуживании Барнаула. Шеломенцев заявил, что уже решается вопрос о передаче маршрута на баланс регионального Министерства транспорта.

"У перевозчика сложилась такая экономическая ситуация, при которой он не может осуществлять перевозку. Над решением проблемы работают и комитет по дорожному хозяйству Барнаула, и региональный Минтранс. Будут приняты меры по определению нового перевозчика", – пояснил Антон Шеломенцев.

Напомним, жители Черёмного опасались отмены маршрута № 149 с 1 октября. Сельчанка Наталья Гордеева рассказывала: это единственный транспорт, который связывает посёлок со столицей края, где работают многие местные жители. Автобус уже сейчас ходит редко – попасть в Барнаул можно только несколько раз в день.