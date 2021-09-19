Инфляция в Алтайском крае опередила средний показатель по Сибири и России.

Инфляция в Алтайском крае в августе 2021 года достигла 8,55%. Как сообщает Центробанк России, за месяц показатель вырос на 0,81 п. п. и опередил как показатель СФО, так и инфляцию в целом по России – 7,26% и 6,68% соответственно.

Согласно информационно-аналитическому комментарию об инфляции в Алтайском крае от регулятора, годовой прирост цен на продовольствие ускорился до 9,32% после 8,08% в июле. Особенно ускорился рост цен на овощную продукцию.

В отличие от прошлого года, в текущем году уборка урожая началась позднее, что привело к снижению предложения овощей на региональном рынке. По этой причине в регионе подорожали картофель, капуста и лук.

При этом животноводы отметили увеличение затрат на корма, импортные ветеринарные препараты и оборудование из-за произошедших ранее ослабления рубля и роста цен на металлы. Это привело к продолжению увеличения темпов прироста цен на свинину и мясо кур.