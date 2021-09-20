В Барнауле на улице Партизанской запретят парковку и остановку авто

В Барнауле на улице Партизанской в районе пешеходного перехода у дома № 92 запретят остановку и стоянку транспорта, сообщает мэрия.

Соответствующие дорожные знаки начнут устанавливать на участке с 5 октября. Отмечается, что меру вводят для повышения безопасности движения пешеходов.

Водителей призвали с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и попросили соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, с 13 сентября в Барнауле на два месяца перекрыли участок улицы Песчаной из-за проведения работ по строительству теплосети.