В Барнауле на улице Партизанской запретят парковку и остановку авто

В Барнауле на улице Партизанской в районе пешеходного перехода у дома № 92 запретят остановку и стоянку транспорта, сообщает мэрия.
Соответствующие дорожные знаки начнут устанавливать на участке с 5 октября. Отмечается, что меру вводят для повышения безопасности движения пешеходов.
Водителей призвали с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и попросили соблюдать требования дорожных знаков.
Напомним, с 13 сентября в Барнауле на два месяца перекрыли участок улицы Песчаной из-за проведения работ по строительству теплосети.
Комментарии
Там и так парковаться негде. Хозяевам фирм и руководителям офисов, находящихся в данном районе, пора задуматься о переносе в районы с более удобным подъездом и наличием мест на парковках. Лично я отказался от обслуживания в Газпромбанке только из-за того, что продукты у них примерно одинаковые с другими, а каждый визит оборачивается огромной нервотрёпкой при попытке припарковаться. Думаю, таких людей немало.
"в районе пешеходного перехода" - так до перехода нельзя в 3 метрах останавливаться без всяких знаков
для неприкасаемых решили застолбить места?
Я не понял, поставят знаки и запретят парковку рядом с пешеходным переходом? Так по правилам 5 метров до пешеходного нельзя парковать авто. Понятно, умственных способностей у начальника ГИБДД хватает только на указание установки знаков. Заставить работать штат инспекторов он не в состоянии! Да и правильно, авторитет ГИБДД ниже плинтуса! Может пора разогнать этих бюджетных нахлебников? Что они есть, что их не будет, никто и не заметит!
Так по правилам 5 метров до пешеходного нельзя парковать авто. Понятно, умственных способностей у начальника ГИБДД хватает только на указание установки знаков. Заставить работать штат инспекторов он не в состоянии!
возле 92 дома машины стоят ПОСЛЕ ПП! так что сейчас гайцы ничего сделать не могут
Толку то... На Радищева возле Партизанской тоже знаков наставили, а всё равно не проехать, все машинами заставлено!!!
Там нужно лужу ликвидировать со стороны налоговой, а то ее по проезжей части обходить приходится
20.09.2021 13:13
- гость -
++++