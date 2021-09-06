В центре Барнаула на два месяца перекроют участок улицы

В Барнауле коммунальщики на два месяца перекроют улицу в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Барнауле с 13 сентября на два месяца будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части улицы Песчаной – от здания № 190 до переулка Революционного, – говорится в сообщении. – Это связано с проведением работ по строительству тепловой сети".

Участников движения просят быть внимательными при выборе маршрута.

Ранее сообщалось, что коммунальщики на сутки отключили горячую воду для реконструкции теплосети. Ограничение коснулось восьми тысяч жителей Барнаула.